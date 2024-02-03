Умер актер Николай Ишков
Ушел из жизни Николай Ишков, актер кино и сериалов, продюсер и предприниматель. О смерти артиста в соцсети сообщил его друг и коллега Михаил Билалов.
«Вечером 28 января ушел из жизни мой друг Ники Ишков. Спасибо за наши встречи. Счастливого пути, друг!» - написал он, разместив совместное фото.
Причина смерти и обстоятельства кончины болгарского артиста не названы.
Ишков родился 27 февраля 1962 года в Варне. Образование получил как артист театра кукол. В 1987-1989 годах - актер Габровского театра. С 1990-го занимался продюсированием от Национального киноцентра.
На экране - с конца 1980-х: "А теперь куда?", "Под прикрытием", "Связи", "Крутящий момент", "Женщина моей жизни", "Грешники", "Сладкая западня", другие фильмы и сериалы.
В 1994-м стал президентом футбольного клуба родного города "Спартак", в 1997-2004-м - его владелец. СМИ отмечают, что за те десять лет, что Ишков руководил командой, она добилась "величайшего успеха в своей истории". Работал директором одного из крупнейших в Болгарии концертных залов.