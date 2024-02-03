Умер актер Николай Ишков

Ушел из жизни Николай Ишков, актер кино и сериалов, продюсер и предприниматель. О смерти артиста в соцсети сообщил его друг и коллега Михаил Билалов.

«Вечером 28 января ушел из жизни мой друг Ники Ишков. Спасибо за наши встречи. Счастливого пути, друг!» - написал он, разместив совместное фото.

Причина смерти и обстоятельства кончины болгарского артиста не названы.

Ишков родился 27 февраля 1962 года в Варне. Образование получил как артист театра кукол. В 1987-1989 годах - актер Габровского театра. С 1990-го занимался продюсированием от Национального киноцентра.

На экране - с конца 1980-х: "А теперь куда?", "Под прикрытием", "Связи", "Крутящий момент", "Женщина моей жизни", "Грешники", "Сладкая западня", другие фильмы и сериалы.