Умер актер из сериала «Твин Пикс» Дон Мюррей
Ушел из жизни Дон Мюррей, американский актер кино и ТВ, сценарист, продюсер, режиссер, номинант премии "Оскар". На его счету - порядка 150 проектов.
Мюррей - это Башнел Маллинз из т.н. "третьего сезона" "Твин Пикс", владелец страховой компании Lucky 7. Появление в восьми эпизодах шоу Линча стало для артиста одним из прощальных.
Дональд "Дон" Патрик Мюррей умер 2 февраля на 95-м году жизни, передает WP.
Мюррей родился в 1929 году в Голливуде, Лос-Анджелес. Закончил Американскую академию драматического искусства. Карьеру начала в конце 1940-х, на экране дебютировал в 1950-м.
В списке - "Пегги Сью вышла замуж", "Мэтлок", "Она написала убийство", "Полицейская история", "Завоевание планеты обезьян" 1972-го, "Автобусная остановка" с Монро, "Одной ногой в аду", "Пожми руку дьяволу".
Сын - известный актер Кристофер Мюррей, сыгравший в том числе с отцом в "Твин Пикс". Мать Кристофера - первая жена Дона, номинант премии "Оскар", актриса Хоуп Лэнг - миссис Уильямс из "Синего бархата" все того же Линча, миссис Уолш из сиквела "Кошмара на улице Вязов". С бывшим мужем снималась неоднократно. Умерла в 2003-м. Вторым браком Дон был женат на актрисе Бетти Мюррей (Джонсон).