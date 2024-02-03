Умер актер из сериала «Твин Пикс» Дон Мюррей

Ушел из жизни Дон Мюррей, американский актер кино и ТВ, сценарист, продюсер, режиссер, номинант премии "Оскар". На его счету - порядка 150 проектов.

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Мюррей - это Башнел Маллинз из т.н. "третьего сезона" "Твин Пикс", владелец страховой компании Lucky 7. Появление в восьми эпизодах шоу Линча стало для артиста одним из прощальных.

Дональд "Дон" Патрик Мюррей умер 2 февраля на 95-м году жизни, передает WP.

Мюррей родился в 1929 году в Голливуде, Лос-Анджелес. Закончил Американскую академию драматического искусства. Карьеру начала в конце 1940-х, на экране дебютировал в 1950-м.

В списке - "Пегги Сью вышла замуж", "Мэтлок", "Она написала убийство", "Полицейская история", "Завоевание планеты обезьян" 1972-го, "Автобусная остановка" с Монро, "Одной ногой в аду", "Пожми руку дьяволу".