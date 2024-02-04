В театре назвали причину смерти актера «Универа» и «Склифосовского» Овчинникова
В Московском музыкальном театре "Геликон-Опера", где с 2001 года Дмитрий Овчинников был солистом, назвали причину его смерти.
Овчинников, актер кино и сериалов, среди которых - "Универ", "Склифосовский" и "Триггер" - умер в 50 лет после тяжелой, продолжительной болезни, - уточнили в пресс-службе учреждения.
«На сцене "Геликона" он исполнил множество ролей, каждая из которых стала шедевром. Невозможно было остаться равнодушным, когда на сцене блистал Дмитрий Овчинников! Он завораживал своим потрясающим актерским даром и уникальным тембром голоса», - сказано в некрологе.
Церемония прощания и отпевание артиста состоялись 3 февраля, в церкви Большое Вознесение.
Дмитрий Овчинников родился в 1973 году в Москве. Окончил факультет сольного пения Московского государственного университета искусств, проходил обучение в Школа драмы Германа Сидакова и окончил ГИТИС по специальности актер драматического театра и кино. Сниматься начал в 2010-м. В фильмографии Овчинникова - более 60 проектов: "Молодежка", "Заповедник", "Полярный", "История болезни".