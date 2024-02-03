Умер мультипликатор Густафсон, работавший над «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Умер мультипликатор Марк Густафсон, который был соавтором фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо», сообщает The Oregonian. Густафсон скончался в возрасте 64 лет, причины его смерти не называются. Гильермо дель Торо опубликовал в соцсетях посвящение коллеге. В нем он признался, что восхищался Густафсоном «еще до того, как встретил его».