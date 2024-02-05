Первого в мире президента собирались воскресить

Роль Вашингтона в американской мифологии можно сравнить с ролью Ленина в официальной идеологии СССР. На него равнялись все следующие президенты, и большинство жителей Земли, вспоминая любую американскую историческую фигуру, называют именно первого президента. В его жизни было много странных событий: например, будучи молодым офицером, он лично спровоцировал мировую войну, а после смерти от простуды врач хотел воскресить его переливанием крови. О самых интересных фактах из жизни первого в мире президента — в материале «Газеты.Ru».

© Портрет Джорджа Вашингтона кисти Г. Стюарта, 1798-1800 гг.

Рабовладелец с одним классом образования

Джордж Вашингтон родился 22 февраля 1732 года в семье Августина и Мэри Вашингтон. Отец, известный мировой судья, умер, когда мальчику было 11 лет. Его семья была далека от бедности, но денег на настоящее образование в английской гимназии, которое успели получить его братья, не осталось. В результате единственным формальным образованием Вашингтона стал один год церковно-приходской школы, после чего мать стала привлекать его к управлению доставшегося по наследству имения — табачной фермы.

С 16 лет будущий первый президент стал работать геодезистом (землемером) — разумеется, знаний одного класса школы для этого недостаточно, но он регулярно всю жизнь занимался самообразованием. К моменту, когда Вашингтон стал знаменитым, все отмечали его умение хорошо формулировать мысли на родном языке и владением красивым почерком, — потому что в юности ради тренировки он от руки переписал целый учебник хороших манер.

Отцовская табачная ферма обеспечила мальчику неплохую жизнь, но стала клеймом в последующие столетия. В поместье Маунт-Вернон работало около двух десятков чернокожих рабов, и когда одна из них сбежала (уже после провозглашения независимости), Вашингтон три года пытался ее вернуть. Первый президент регулярно выступал против рабства в переписке и даже отпустил на свободу половину рабов по завещанию. Тем не менее при жизни он не сделал никаких практических шагов к запрету подневольного труда, а обычай отпускать рабов на волю завещанием существовал даже в античном Риме.

Активист в Вашингтонском парке с табличкой «Джордж Вашингтон — рабовладелец», 2018 год

Тот факт, что Вашингтон был рабовладельцем, регулярно упоминается современным американским левым движением. Его члены пытаются пересмотреть моральный смысл образования США и представить Войну за независимость как бунт рабовладельцев против Англии, которая боролась с рабством.

Спровоцировал мировую войну, убив будущего союзника

В середине XVIII века Великобритания боролась за власть над Северной Америкой и Францией, которой принадлежал восток Канады, средний запад и юг современных США. 22-летний офицер британской армии Джордж Вашингтон в мае 1754 года командовал отрядом из150 вирджинских ополченцев. Их послали в долину Огайо (ныне на территории западной Пенсильвании), чтобы они защитили строящийся там форт от французов, которые считали эти земли своими. Вашингтон понял этот приказ широко (по мнению некоторых историков — как раз понял правильно), и потому первым напал с 40 ополченцами и союзниками-индейцами на французский лагерь, в котором находились 35 солдат.

О стычке у Грейт-Медоуз сохранились противоречивые сведения, но ясно одно: почти все французы были ранены или убиты, в том числе погиб командующий Жозеф-Колон де Жумонвиль. Сама по себе колониальная пограничная стычка с потерями не привлекла бы большого внимания, но французы считали, что де Жумонвиль не погиб в бою, а был преднамеренно убит в ходе дипломатической миссии, когда пытался зачитать британцам требование покинуть владения короля.

Убийство Жумонвиля. Французская гравюра 1855 года

Это вызвало ярость у французов, и Вашингтона они назвали убийцей. Узнав о происшествии, в 1755 году король Людовик XV направил в Америку крупный военный отряд. Англичане сделали то же самое. В 1756 году Франция и Великобритания объявили друг другу войну официально, а за каждой из стран стоял крупный союз. Та война получила название Семилетней — хотя ее можно смело назвать мировой войной своего времени. Тогда между собой сражались все крупные европейские державы, включая Россию, которая успела сменить сторону с британо-прусской на франко-австрийскую. В Семилетнюю войну погибли многие сотни тысяч солдат, несмотря на то, что армия из 30 тыс. человек в то время считалась крупной, зато результат был практически нулевой. В Европе сохранились довоенные границы, зато Великобритания как член победившей коалиции отняла у Франции и Испании крупные территории в Северной Америке, включая Канаду.

И англичане, и французы тогда хорошо запомнили фамилию подполковника Вашингтона: по выражению писателя Хораса Уолпола «залп, произведенный молодым вирджинцем в глухих лесах Америки, поджег мир». Спустя пару десятилетий, во время Войны за независимость, этого вирджинца вспомнят снова. Интересно, что тогда американские повстанцы во главе с Вашингтоном де-факто находились в союзе с Францией, которая ранее требовала его наказания за убийство.

Был масоном, не говорил о Христе

Этот факт регулярно упоминается в теориях о всемирном масонском заговоре: якобы этот орден правит миром, а США, их главный инструмент, даже основаны им. Интересно, что оправдываться за масонство приходилось самому Вашингтону, поскольку многие приписывали ложам поклонение Сатане или радикальные революционные идеи.

«Я не верю, что ложи франкмасонов в этой стране пытались пропагандировать дьявольские догматы [иллюминатов] или пагубные принципы [якобинцев]. <...> Насколько я знаком с принципами и доктринами масонства, оно основано на добронамеренности и должно служить только на благо человечества. Если это было прикрытием для продвижения ненадлежащих или гнусных целей, то это печальное доказательство того, что в недостойных руках лучшие институты могут быть использованы для продвижения худших замыслов», — объяснялся он в переписке.

close 100% Джордж Вашингтон в образе Мастера масонской ложи, 1870-е гг.

Сам Вашингтон состоял в масонской ложе с 20 лет и достиг в ней статуса Мастера. С годами он реже стал посещать ложи, и совсем на это не осталось времени после принятия руководства над повстанческой армией. Тем не менее, он до конца жизни разделял масонские идеалы просвещения, рационализма и братства, а его выступления изобиловали масонской терминологией. Так, даже в инаугурационной речи 1789 года упоминается «Великий Архитектор», — так масоны называют Бога.

В какого именно бога верил Вашингтон, остается загадкой для историков, поскольку он никогда об этом не рассказывал, а в течение жизни подавал противоречивые сигналы на этот счет. Так, какое-то время он служил помощником пастора, но часто пропускал церковные причастия, регулярно говорил о важности следования христианским догматам и добродетели, но в его речах и переписке едва ли можно встретить имя Иисуса Христа. Вероятно, Вашингтон находился под влиянием философских идей Просвещения, согласно которым Бог — абстрактная верховная сущность, не привязанная жестко к какой-то конкретной религии. В переписке первый президент регулярно выражал надежду, что между собой удастся навсегда примирить хотя бы христианские конфессии.

Стал вождем, не стал диктатором

В 1775 году Вашингтон возглавил повстанческую Континентальную армию в Войне за независимость. Его выбрали как обладателя самого большого военного опыта среди всех революционных активистов, — хотя сам генерал никогда не считал себя великим полководцем и честно предупредил Конгресс при назначении, что не вполне соответствует предлагаемой должности. Полководцем он оказался просто нормальным, но запомнился всем как выдающийся лидер, который единолично спас повстанцев. В декабре 1776 года восстание оказалось на грани разгрома, едва начавшись: американцы проиграли Нью-Йоркскую кампанию и потеряли город. Армия страдала от нехватки снаряжения, а у бойцов заканчивались контракты.

Почти никто не верил в успех, и англичане мысленно уже праздновали победу, но Вашингтон все изменил решительным маневром: он пересек замерзающую реку Делавер и внезапной атакой захватил город Трентон в штате Нью-Джерси. Стратегический смысл в этом был небольшой, но моральный эффект от разгрома британцев (немецких наемников) с кучей захваченных пленных, орудий и припасов превзошел все ожидания, и в армию вновь потянулись добровольцы.

The Metropolitan Museum of Art // Вашингтон переправляется через Делавэр

К концу войны Вашингтон был самым авторитетным человеком в стране, но всегда подчеркивал, что после ее окончания планирует вернуться к частной жизни. По одному из свидетельств, английский король, услышав об этих планах, сказал с легким недоверием: «Если он сделает это, то станет величайшим человеком в мире». Это противоречило мировой практике: лидер восстания почти всегда становился королем или умирал в попытке сделать это, и точно не уезжал на отцовскую ферму растить табак.

Вашингтон и правда ушел в отставку, но спустя несколько лет, ушедших на создание государственных институтов, принял участие в выборах 1789 года, — первых президентских выборах в мировой истории. 4 февраля он победил в них во всех штатах, а в ходе вторых выборов 1793 года за него проголосовали 100% выборщиков. К тому моменту о Вашингтоне сочиняли помпезные гимны, похожие на песни о Сталине и Ленине, а название американского президентского марша, сохранившегося с тех времен, дословно переводится как «Да здравствует Вождь!». Потому ничто не мешало ему бесконечно переизбираться, став пожизненным правителем.

Тем не менее Вашингтон не стал выставлять свою кандидатуру в третий раз и наконец ушел на покой на ферму. Своим действием он заложил неофициальную традицию: не находиться у власти более двух сроков. Ее нарушил лишь Франклин Рузвельт, избиравшийся президентом четыре раза. После этого в 1947 году третий срок в США запретили официально.

Чуть не был «воскрешен» после смерти

Вашингтон умер от простуды в 1799 году в возрасте 67 лет. Узнав об этом, врач и друг бывшего президента Уильям Торнтон, разработал безумный план — воскресить окоченевший труп. Он опирался на медицинские знания XVIII века и древние магические представления. Сначала он планировал отогреть тело, чтобы оживить сосуды, потом надуть легкие Вашингтона с помощью трахеотомии и, наконец, перелить ему кровь ягненка, чтоб вернуть жизненную силу. Вдова президента, вместо того, чтобы спорить с фанатиком о надежности предложенного метода, отвергла его предложение по другой причине: «необходимо оставить в покое того, кто ушел, полный чести и славы; свободный от слабостей возраста, в полной мере обладающий всеми способностями и подготовленный к вечности».

H.-D. Falkenstein // Cмерть Джорджа Вашингтона