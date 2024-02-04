Продюсер Дворцов заявил, что танцор Красилов игнорировал сигналы организма

«Ему нельзя было пить алкоголь, курить и надо было сидеть на правильном питании. С образом жизни артиста это было сделать крайне сложно. Дима был крайне импульсивным, эмоциональным человеком, был постоянно в движении. Он дома-то почти не жил», - заявил продюсер.