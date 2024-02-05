Зачем писатель Николай Лесков рылся в старом хламе на толкучках

"Бродить по толкучке, отыскивая разное старье": современники о писателе Лескове
Николай Лесков, писатель с "душою сложною и причудливою", родился 4 февраля (16 февраля) 1831 года в селе Горохово Орловской губернии. "Левша", "Леди Макбет Мценского уезда", "На ножах", "Соборяне", "Праведники" - вот далеко не полный список того, что он написал. "Родина" публикует воспоминания о Лескове его современников.
"Бродить по толкучке, отыскивая разное старье, - было любимейшим развлечением Лескова. Там, среди старьевщиков, у него были друзья, с которыми он по целым часам рылся в разном хламе", - критик и публицист Василий Авсеенко.
"Умный темпераментный старик с колючими черными глазами, с душою сложною и причудливою. Вся его обстановка, его язык, все, что составляло его жизнь, было пестро, фантастично, неожиданно и цельно в самом себе, как единственный в своем роде храм Василия Блаженного", - писательница Любовь Гуревич.
"Это был породистый, полный, среднего роста, приятный человек, с движениями медленными и даже важными, что очень к нему шло", - литературовед Екатерина Борхсениус.
"Человека с университетским образованием я в нем не чувствовал. Он совсем не был начитан по иностранным литературам, но отличался любознательностью по разным сферам русской письменности, знал хорошо провинцию, купечество, мир старообрядчества", - писатель Петр Боборыкин.
"Лесков был непосредственный талант, сырой, неуклюжий, лишенный чувства вкуса и меры, но с большою силою вдохновения", - критик и публицист Василий Авсеенко.
"Одной из характерных черт Лескова была его страстная любовь к собиранию разных редкостных автографов, образков, старинных гравюр, в особенности богословских книг, карманных часов, статуэток и пр. и пр." - писатель Виктор Русаков.
"С изумлением я остановился в его кабинете, не зная, куда взглянуть. Я находился в целом музее раритетов… направо и налево, сверху донизу - старые картины и старинные образа, оружия, статуэтки, часы-куранты, фолианты", - переводчик Федор Фидлер.