Зачем писатель Николай Лесков рылся в старом хламе на толкучках

"Умный темпераментный старик с колючими черными глазами, с душою сложною и причудливою. Вся его обстановка, его язык, все, что составляло его жизнь, было пестро, фантастично, неожиданно и цельно в самом себе, как единственный в своем роде храм Василия Блаженного", - писательница Любовь Гуревич.