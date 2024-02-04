30 лучших цитат и афоризмов великих учёных, писателей и музыкантов

Учёные, политики, писатели и музыканты — все задавались одними и теми же вопросами.

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В жизни каждого наступает такой момент, когда хочется подвести черту и посмотреть на свои достижения или пофилософствовать на тему «Что такое счастье и в чём смысл жизни?». Этот вопрос беспокоил человека во все времена. Разумеется, задавались им и великие люди.

Свои идеи они выражали в книгах, публичных выступлениях, а позже, когда появилось телевидение, — в многочисленных интервью. Нырнув поглубже в их цитаты, можно попробовать найти ответы на вопросы, которые волнуют нас до сих пор. Как на них отвечают люди науки, прагматичные политики и творческие натуры? Возьмём на вооружение все подходы.

Альберт Эйнштейн

Физик-теоретик, основатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии 1921 года по физике, гуманист, общественный деятель. В этом человеке сплелись гениальность и доброта, любовь к наукам и нравственное отношение к людям. Один из самых ярких учёных XX века оставил после себя не только феноменальные открытия в области физики, но и философские глубокие размышления о жизненном пути.

Жизнь похожа на езду на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, ты должен продолжать двигаться.



Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатом.



Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал ничего нового.



Есть два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не бывает, и вы можете жить так, как будто всё в этом мире является чудом.



Мир опасен не потому, что кто-то совершает зло, а потому, что некоторые видят это и ничего не делают.

Теодор Рузвельт

Американский политический и государственный деятель, 26-й президент США. Искусный политик благодаря своему блестящему образованию и незаурядным знаниям сумел снискать славу и поддержку страны. В 1906 году он был удостоен Нобелевской премии мира.

Помимо своей политической карьеры, Рузвельт вошёл в историю как большой любитель природы и защитник животных. В юности из-за проблем со здоровьем он несколько лет прожил на ранчо. Там же у него появилось стремление заниматься гимнастикой и тяжёлой атлетикой.

Запомнился 26-й президент США и своими писательскими работами. В них он больше обращался к натуралистическим темам, описывая быт охотников и фермеров. Известны книги «Охотничьи походы ранчера» и «Покорение Запада». Рузвельт никогда не оставлял своего писательского ремесла. За 60 лет жизни из-под его пера вышло более 35 книг. Из них можно почерпнуть много интересных философских мыслей.

Единственный человек, который не делает ошибок, — это тот человек, который ничего не делает.



Когда вы достигаете конца верёвки, завяжите узел и держитесь.



Как ни печально, но альтернативы напряжённому труду нет. Если твоя цель — сделаться незаменимым, ты должен работать дольше, быстрее и напряжённее остальных.



Смотрите на звёзды, но крепко стойте на ногах.



Худший из всех страхов — это страх жить.

Авраам Линкольн

Известный политический и государственный деятель, 16-й президент США — пример сильного и волевого человека. Линкольн рос в бедной фермерской семье, и у него не было возможности получить достойное образование в детстве. Но жизненные трудности не стали помехой для лидера национального освободительного движения и любимца американского народа тому, чтобы добиться карьерных высот.

Линкольн постоянно занимался самообразованием, много читал и сумел после достижения совершеннолетия получить право на занятие адвокатской практикой.

Одно из главных достижений Авраама Линкольна — отмена рабства на территории США. Он до сих пор остаётся самым любимым и всенародно признанным президентом Америки. В его трудах есть много мотивирующих цитат, которые по-прежнему применимы в жизни.

Люди обычно настолько счастливы, насколько решают.



Если хочешь добиться успеха, верь в себя даже тогда, когда в тебя уже никто не верит.



Мы не помогаем людям, когда делаем за них работу, которую они в состоянии сделать сами.



Никто не будет восхищаться человеком, который оступился. Но достоин восхищения тот, кто смог подняться.



Люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств.

Антуан де Сент-Экзюпери

Французский писатель, поэт, журналист прославился на весь мир своими трогательными, пронзительными произведениями о чувствах, смысле жизни и предназначении человека. Он объяснил словами героев своих книг многие переживания и причины тех или иных поступков.

Писательство было для Сент-Экзюпери скорее хобби, чем основным делом. Он до последних дней своей жизни работал лётчиком. До Второй мировой войны осуществлял коммерческие полёты. Он работал на маршрутах авиапочты, доставляющих документацию в Европу, Южную Африку. В начале войны писатель поступил на службу в военно-воздушные силы Франции. В 1944 году самолёт Сент-Экзюпери потерпел крушение. На месте авиакатастрофы найдены обломки борта, а писатель считался пропавшим без вести.

Именно во время службы в армии Антуан де Сент-Экзюпери написал свои главные работы: «Цитадель», «Планета людей», «Маленький принц». Несмотря на то что последнее произведение входит в раздел детских книг, в первую очередь оно обращено ко взрослым. В «Маленьком принце» писатель философствует на темы дружбы, любви и боли от утрат. Цитаты из книги стали известны всему миру и не теряют актуальность до сих пор.

Никогда не теряй терпения — это последний ключ, отпирающий двери.



Ты живёшь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя.



Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил.



Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.



Любить — это не значит смотреть друг на друга, любить — значит смотреть в одном направлении.

Фёдор Достоевский

Русский писатель, публицист, философ не получил должного признания при жизни. Литературные критики были безжалостны к нему и писали много колких статей о его творчестве. Тем не менее он оставался верен себе и своим идеям.

Фёдор Михайлович был основоположником новаторского течения русского реализма. Он оказал большое влияние на всю мировую литературу и на будущих Нобелевских лауреатов.

В копилке его великих гениальных трудов числятся романы «Бесы», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы».

Прочтение их в более позднем возрасте откроет новые смыслы и будет восприниматься совсем по-другому, чем в школьные годы.

Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает остальное.



Надо любить жизнь больше, чем сам смысл жизни!



Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих.



Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра.



Жизнь задыхается без цели.

Джон Леннон

Имя этого британского певца известно на весь мир. Поэт, композитор, писатель, общественный деятель, основатель и участник ливерпульской четвёрки The Beatles вошёл в топ самых известных англичан XX столетия. Британский журнал Classic Rock признал его одним из величайших гитаристов всех времён.

Поклонники даже после распада популярной группы остались верны и преданы Леннону. Музыкант через своё творчество проповедовал идеи свободы, равенства, братства. За эти взгляды Джон Леннон стал кумиром субкультурного течения хиппи. До сих пор высказывания Леннона звучат современно и помогают обрести спокойствие и умиротворение.