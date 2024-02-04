Стало известно, чем занимается экс-ведущая ОРТ Александра Буратаева

Александра Буратаева стала известна, благодаря работе на телеканале ОРТ - ныне Первом канале. В течение четырёх лет следящие за новостями россияне каждый день видели улыбчивую, молодую ведущую. В 1999 году она вышла в эфир в последний раз.

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Напомним, Александра Буратаева родилась в 1965 году в городе Элисты. В 1987-м она окончила курсы телеведущих в Москве, после чего вернулась в родную Калмыкию. На местном телевидении она работала до середины 90-х, когда перешла на телеканал ОРТ. Это было судьбоносное решение: 30-летней Буратаевой доверили вести главные новостные программы.

Как пишет портал Woman.ru, Александра Буратаева заставила молодых людей поверить в мечту, в перестройку. Это было ясно из писем, которые они отправляли в редакцию, преимущественно восторженных. Успех был очевиден - каждый канал начал искать «свою Буратаеву».

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Несмотря на большой успех, Александра Буратаева всего спустя несколько лет покинула будущий Первый канал. Женщина решила заняться политикой, 19 декабря 1999 года её избрали депутатом Госдумы РФ. В связи с этим Буратаева ушла с телевидения, последний эфир она отвела 31 декабря 1999 года, он был посвящён отставке Бориса Ельцина с поста президента РФ.

Несколько лет экс-ведущая занималась политикой. Её один раз переизбирали - в 2003 году она вновь стала депутатом Государственной Думы. В третий раз избираться Буратаева не стала, вместо этого устроившись в РЖД в качестве пресс-секретаря президента компании Владимира Якунина.

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Работа в PR-сфере, судя по всему, пришлась Александре Буратаевой по душе. В 2010-х она работала пиар-директором Театра Сергея Безрукова, после - стала президентом продюсерской компании «Со-дружество». А в 2017-м неожиданно кардинально сменила сферу деятельности: как пишет портал Veasy.Ru, Буратаева уехала в Грузию, открыла там свою арт-студию и занялась керамикой.

Однако нельзя сказать, что Александра Буратаева полностью оставила телевидение. В 2010-х она периодически возвращалась на экраны в качестве новостных и развлекательных шоу на телеканалах РТР, ТВ-Центр и «Мир», а с 2021-го плотно обосновалась на «Москве-24». Там она ведёт романтическую передачу, в которой помогает мужчинам красиво предложить своим возлюбленным выйти замуж.

Кроме того, Буратаева успела снять собственный документальный фильм. Он рассказывает о жизни калмыцких семей во время депортации в Сибирь, в том числе - о близких самой телеведущей.

Наконец, Александра Буратаева активно ведёт в соцсети, в которых делится закулисьем своей работы. Единственное, о чём знаменитость не рассказывает, так это о личной жизни. Известно, что она состоит в браке уже 34 года, но кому посчастливилось стать мужем телеведущей - неизвестно. Зато известно, что Буратаева подарила супругу дочь Алтану, которая уже сама успела стать мамой.