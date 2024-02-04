«Сверхспособности» Вольфа Мессинга: что с ними было не так

Вольф Мессинг считается одним из наиболее талантливых телепатов и мистиков XX века. Вот только у многих его способности вызывали (и вызывают) сомнения. Спору нет, Мессинг действительно был талантливым. Только совсем не магом и экстрасенсов, а пиарщиком.

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О самом себе

Так называются мемуары Мессинга, в основном из которых мы и знаем о его жизни. И в них автор не постыдился приписать себе сверхспособности, благо, опровергнуть написанное никто не мог. Например, он пишет о таланте внушать людям мысли. Согласно мемуарам, парень убедил проводника, что у него есть билет, подсунув вместо него обрывок газеты. Позже этот же “чудесный дар” помогает Мессингу сбежать из тюрьмы, куда он попал якобы за предсказание смерти Гитлера. Стоит ли говорить, что ни один, ни другой случай никем не подтвержден? Знаем мы о них исключительно со слов самого Мессинга. Ну а верить или нет — личное дело каждого.

Чтение мускулов

В 1960-х Мессинг сам признавался, что на самом деле он занимается не чтением мыслей, а чтением мускулов. Это довольно известная техника, которую еще в XIX веке описал американский психолог Джордж Берд. Заключается она в реакции на бессознательные и едва заметные движения испытуемого, являющиеся следствием мыслительной деятельности. Ведь даже на невысказанные мысли тело человека реагирует, и можно научиться считывать эти реакции. Как рассказывал советский физиолог Григорий Косицкий, для этого не надо обладать особым даром, развить способности может практически каждый. Как это сделал тот же Мессинг.

Фантазер

Многие историки, всерьез занимавшиеся исследованием биографии Мессинга, называют его мемуары не иначе, как коллекцией баек. Ведь в “воспоминаниях” очень много неправдоподобных и противоречащих историческим реалиям случаев. Поэтому рассчитаны они в первую очередь на легковерных людей. Взять, например, сеанс с Эйнштейном на квартире последнего в Вене в 1915 году. При проверке оказывается, что квартиры в Вене у гениального ученого не было. Он даже не посещал город в то время.