Как Мона фон Бисмарк стала музой главных дизайнеров поколения

5 февраля 1897 года родилась женщина, ставшая музой сразу нескольких культовых дизайнеров 20 века.

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Мона фон Бисмарк не были ни моделью, ни актрисой, но кутюрье ее обожали и считали главной модницей поколения.

Девчонка из Кентукки

Маргарет Эдмона Стрейдер родилась в небольшом городке и не представляла, что однажды сразу пять главных дизайнеров, определяющих весь модный мир, назовут ее «Иконой стиля». В 1933 году за Мону фон Бисмарк проголосовали все пять членов жюри высокой моды, обладающие этим правом: Коко Шанель, Жанна Ланвен, Мадлен Вионне и Люсьен Лелонг. Они выбрали ни манекенщицу или кинозвезду, а вдову бизнесмена.

Именно удачные замужества (а их у Моны было пять) позволили девушке получить огромное состояние и начать жить так, как она мечтала в детстве: роскошные гостиницы и рестораны, путешествия, но самое главное — модным нарядом. Оказалось, что у девушки был потрясающий вкус: она подбирала платья, аксессуары, украшения так, что сами дизайнеры были в восторге от ее образов.

Особенно симпатизировал Моне Кристобаль Баленсиага: именно этот модный дом полностью одевал Мону.

Дружба длиною в жизнь

Кристобаль и Мона понимали друг друга с полуслова, в этом тандеме появлялись самые потрясающие наряды модного дома. По слухам, Баленсиага шил для фон Бисмарк, в качестве исключения, даже одежду, в которой она могла заняться любимым хобби — садоводством.

Однажды во время путешествия огромная часть гардероба Моны сгорела в пожаре, она была в ужасе, но тут же связалась с Кристобалем и заказала 150(!) новых платьев.

А когда Баленсиага объявил о завершении карьеры, Мона три дня не выходила из спальни. Для нее это событие стало настоящей трагедией. Правда, вскоре женщина нашла утешение: ее новым пристрастием стали наряды от Живанши.