Гастроли Высоцкого в США: сколько денег он там заработал

В 1979 году Владимир Высоцкий отправился на гастроли в США. Позже сам бард вспоминал, что заработал за ту поездку больше, чем за всю жизнь. Интересно, сколько, и на что эти средства были потрачены…

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За океан для лечения

Конечно, официально Высоцкий отправлялся в США вовсе не с гастрольным туром. В МИД он заявил, что его жена Мария Влади нуждается в лечении, а он едет за океан сопровождающим. Хотя, конечно, в КГБ работали не дураки, и об истинной причине поездки Владимира Семеновича, скорее всего, догадывались. Но решили не препятствовать. Тем более, что человек видный, а на носу — Московская олимпиада — международные скандалы точно были ни к чему.

Гастроли в синагоге

Изначально Высоцкий планировал дать ряд полулегальных концертов в американских синагогах — так получалось дешевле. Но в итоге решил не пятнать себя «еврейским следом». Тем более, что происхождение певца и без того доставляло ему немало сложностей в СССР. Поэтому концерты в итоге проводились в колледжах. За две недели Высоцкий выступил несколько раз — все концерты прошли с огромным успехом.

Кругленькая сумма

Говоря о деньгах, заработанных певцом во время гастрольного тура в Америке, источники несколько расходятся, называя сумму в 30-35 тысяч долларов. Кроме того, были и другие заработки — около 3 тысяч Высоцкий получил за интервью в передаче «Шестьдесят минут» на телеканале СВS. Это выступление известно фразой певца, где он назвал себя «не диссидентом, а поэтом». Возможно были и другие мероприятия, за которые Владимир Семенович также получал деньги — доподлинно нам не известно.

Дорогостоящее «лечение»

По приезду Высокого вызвали «куда следует» — разговор с представителями КГБ состоялся в гостинице «Белград». Там певца спросили о судьбе заработанных на гастролях денег. ««А вы знаете, сколько стоит лечение в Америке?», — ответил он, не желая отказываться от «легенды». Впрочем, беседа была скорее формальной и отчасти профилактической — действительно наказывать певца никто не собирался.

Судьба гонорара