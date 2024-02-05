Почему создателя СМЕРШа Абакумова прозвали «фокстротчиком»

Виктор Семëнович Абакумов, министр госбезопасности СССР в период с 1946 по 1951 года, стал создателем легендарного СМЕРШа. Несмотря на занимаемые довольно серьёзные государственные должности, он имел весьма легкомысленное прозвище — «фокстротчик». И вот почему.

На свет Виктор Семёнович появился в «бесперспективной» семье. Отец его трудился истопником, пытался содержать и воспитывать ещё четверых детей. Неудивительно, что радостные планы на будущее юный Виктор даже не строил. Он понимал, что с таким «багажом» добиться чего-то большего будет проблематично.

Стремительный карьерный взлёт начался после вступления в комсомол в 1927 году. По комсомольской линии ему удалось довольно неплохо продвинуться. На активного комсомольца обратили внимание, и в 1932 году его привлекли на работу в органы госбезопасности. Всё началось с места практиканта в экономическом отделе ОГПУ. Спустя четыре года, в 1936 году Абакумов стал лейтенантом, а в 1939 году — руководителем управления НКВД по Ростовской области.

По рассказам современников, особыми талантами Виктор Семëнович не блистал. У многих коллег и подчинённых с завидной регулярностью возникал вопросы — за что, собственно, Абакумова держат на таких высоких должностях. И ведь удивляться было чему. За пристрастие к развлечениям и женскому полу он получил прозвище «фокстротчик». Свою любовь к праздному образу жизни Виктор Семëнович особо скрывать и не думал. Периодически начальство на его конспиративной квартире обнаруживало смазливых девушек, которых Абакумов выдавал за своих информаторов. Пьянки, развлечения с девицами, а также «политическая безграмотность», за которую его строго отчитали в 1933 году — всё это сходило «фокстротчику» с рук.