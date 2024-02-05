Торжество нумерологии. 5 февраля – особый день в истории футбола

Сегодня отмечает 39-летие Криштиану Роналду. А тем временем 5-го февраля родилось такое количество блистательных футболистов, что в пору задуматься о особенном предназначении этой в целом ничем не примечательной даты. Взять хотя бы не менее медийного Неймара, которому исполнилось 32. Вы удивитесь, но в компании сегодняшних юбиляров достижения бразильца выглядят довольно скромно. Из этих футбольных легенд получилась бы отличная сборная. Разве что не хватает звёздного вратаря, хотя один неплохой вариант всё же имеется.

© Getty Images // Карлос Тевес / Криштиану Роналду / Чезаре Мальдини

Родриго Паласио родился в 1982 году, и закончил карьеру, когда ему было уже за сорок. Среди главных достижения аргентинского форварда – серебряные медали Чемпионата мира в Бразилии и 5 сезонов в миланском «Интернационале». Особенно удачными были первые два. Паласио много забивал, но запомнился он ещё и благодаря отважной игры в воротах. Матч 1/8 кубка Италии против «Вероны» должен был стать проходным. Но травма вратаря Луки Кастеллацци обеспечила нервную концовку, ведь все три замены были уже сделаны. Спасать команду вызвался Паласио, а его несколько сейвов позволили «Интеру» победить со счётом 2:0.

Родриго Паласио

Что касается обороны, то в «сборной 5-го февраля» её лидером стал бы итальянец Чезаре Мальдини. Конечно, большинство из нас вряд ли видели его игру. Но в футбольном мире точно есть специалисты, которые бы поставили Мальдини-старшего не ниже, а может быть и выше Криштиану. А если сравнивать не только карьеру игрока, а влияние на развитие футбола в целом, то португалец останется далеко позади. Чезаре не только привёл в футбол своего сына Паоло, переписавшего кучу рекордов «Милана». Именно Чезаре Мальдини называли отцом сборной Италии 2006 года. Той самой команды, которая выиграла чемпионат Мира. Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Буффон, Дель Пьеро – одним словом весь цвет итальянского футбола нулевых вышел из его молодежной сборной, которая вместе с Мальдини трижды брала европейский чемпионат.

В оборону к Мальдини будет отведён голландец Джованни ван Бронкхорст. Его карьере тоже была довольно долгой. В конце атакующий защитник имел внушительную связку медалей мировых и европейский первенств. Его последним официальным матчем станет финал Мундиаля-2010. Ван Бронкхорста заменят после первого овертайма. А ещё через 11 минут испанцы забьют победный гол. Российскому болельщику Джованни запомнился двумя годами ранее. Именно из-под него Дмитрий Торбинский забил победный мяч, принесший нашей сборной самый крупный успех в новейшей истории.

Джованни ван Бронкхорст

Движемся далее по списку. Наверняка на заметку тренеру этой вымышленной сборной попался бы и Георге Хаджи. Хотя возможно из-за непростого характера румынский футболист оказался бы вне заявки. Его карьера была яркой и запоминающейся. Он побеждал в Румынии, Испании и Турции. Был фактически сослан в Итальянскую Серию В, где тоже провёл впечатляющий сезон. Конечно, Хаджи много играл и забивал за сборную. Его признали лучшим румынским футболистом ХХ века. Среди достижений Хаджи есть одно особое. Всё дело в прозвище. За дриблинг и прекрасную левую его прозвали «Карпатский Марадона». Потом этих «марадон» будет по полдюжины на каждое поколение. А Хаджи был первым.

Для румынских игроков в нашей сборной заловлена ещё одна позиция. Чуть ближе к атаке располагается Эрик Бикфалви. Конечно, сравнивать его с тем же Хаджи или даже Паласио было глупо. Но, как говорится, попробуйте посмотреть на Эрика глазами болельщика «Урала»! Сколько раз своими голами Бикфалви заставлял не спать весь Екатеринбург! Уральская десятка на сегодняшний день – главный румынский бомбардир в истории российского футбола. И это звание за ним, похоже, на долго! А самым титулованным легионером в нашей стране стал Ведран Чорлука. Хорват выступал за «Локомотив», собрал приличную связку трофеев, а главной наградой, выигранной в нашей стране стали серебряные медали московского финала Чемпионата мира 2018 года.

Ведран Чорлука

Собрать сборную из игроков, родившихся 5-го февраля, не такая уж оригинальная идея. Возможно, что-то подобное держал в голове сэр Алекс Фергюсон, собравший в «Манчестер Юнайтед» связку игроков нападения: Криштиану Роналду/Карлос Тевес. Получилось, мягко говоря, гениально. «Красные дьяволы» в концовке вырвали у «Челси» чемпионат, а затем в Москве обыграли лондонцев в финале Лиги Чемпионов. Роналду и Тевес стали соответственно первым и вторым бомбардирами команды. Через год они вместе покинут клуб в разных направлениях. Стоит ли говорить, что «Юнайтед» больше никогда не добивался подобных успехов.

Эту статью можно продолжать ещё очень долго. Ведь есть ещё высоченный защитник Стефан де Врей, наверняка кто-то вспомнит Андана Янузая из сборной Бельгии. Есть ещё чемпионы мира 1938 года Уго Локателли и Пьетро Феррасис. Опять, таки, Неймар и Криштиану – куда же без них? У этой сборной даже застолблено место тренера. 5 февраля отмечает день рождения Свен-Ёран Эрикссон, который за годы карьеры успел поработать наставником примерно в двадцати командах.