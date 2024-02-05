Ведьма с Уолл-стрит: история самой жадной женщины в мире

Если вы вдруг думаете, что это ваша теща змея и скупердяйка, то не спешите с выводами. История знает примеры и похуже. Рассказываем о женщине, чье имя значится в Книге рекордов Гиннесса с пометкой «Самый скупой человек в мире»

3 июля 1916 года умерла самая жадная женщина в мире. Генриетту Хоулэнд Гетти Грин, которую за глаза называли «ведьма с Уолл-стрит», сгубила вовсе не жадность — она умерла в 81 год от сердечного приступа. Ее имя значится в Книге рекордов Гиннесса с пометкой «Самый скупой человек в мире».

На момент смерти Гетти была богатейшей женщиной того времени, ее состояние насчитывало 4 млрд долларов. Она владела более чем 8 тысячами земельных участков, была знатным ростовщиком и скупала акции компаний, связанных с железными дорогами.

Королевна китобоев

Генриетта родилась в 1834 году в семье, владевшей неплохим по тем временам состоянием. Основным источником дохода Хоулендов был китовый жир. Воспитанием девочки целиком и полностью занимался дедушка — Гидеон Хоуленд. Генриетта принадлежала к протестантской религиозной группе квакеров, довольно распространенной в то время в штатах Новой Англии. Название «квакер» происходит от английского quake — трепетать, дрожать. Среди жизненных заповедей квакеров всегда были самоограничение, непритязательность в еде и одежде.

Когда зрение старого Гидеона стало слабеть, семилетняя Гетти забиралась к нему на колени и с неподдельным интересом зачитывала газетные сводки финансовых новостей, сносно разбираясь в разнице между акциями и облигациями.

Уже подростком девочка хорошо разбиралась в бухгалтерии, помогала отцу вести дела (за плату, разумеется) и радовалась законным способам уменьшить расходы. Впрочем, с удовольствием она экономила и на себе. Посчитав глупым тратить немалые деньги на выпускное платье, которое понадобится один раз в жизни, Гетти отнесла их в банк, а на выпускной пошла в старом. После школы отучилась на бухгалтерских курсах и с удовольствием погрузилась в мир финансов.

Этот финансовый мир

О ее невероятной бережливости, превратившейся со временем в скупость, ходят легенды. Генриетта была вполне симпатичной девушкой, но женихов слегка настораживало то, что молодая барышня ходит в одном и том же поношенном платье и в стоптанной обуви. После смерти матери Гетти редко устраивала приемы. Да и слово «устраивала» здесь неуместно: говорят, что юная Грин тушила дорогие свечи до ухода гостей, а огарки продавала на следующий день; салфетки дочь миллионера не выбрасывала, а спрыскивала водой и проглаживала утюгом, чтобы использовать их еще раз.

Гетти с отцом переехали в Нью-Йорк. Через несколько лет в мир иной ушел и отец, перед смертью предупредивший, что его могли лишить жизни намеренно — отравить. С того времени молодая женщина стала подозрительной и мнительной. Ела только то, что приготовила сама. А потом уверовала в чудодейственные силы гомеопатии и в солидных дозах употребляла на постоянной основе лук и чеснок, «радуя» окружающих запахом.

После смерти отца в 1865 году Генриетта стала наследницей внушительного состояния в 7,5 миллиона долларов. Но разбазаривать наследство на наряды и драгоценности дочь не стала: она принялась копить, инвестировать и преумножать. На несколько лет растянулась судебная тяжба — оспаривание завещания умершей сестры матери. Тетка завещала 2/3 своего немалого состояния племяннице. Но потом изменила его, и средства должны были уйти на благотворительность. С энтузиазмом раненой тигрицы, бьющейся за свою жизнь, Гетти принялась сражаться в суде за наследство. Отыскала более старое завещание и подделала страницу, которая якобы отменяла все последующие.

Здравствуй, любовь?

После смерти отца Генриетта познакомилась со своим будущим мужем — Эдвардом Грином. В роду американских Гринов были конгрессмены и судьи, а родной дядя Эдварда был мэром Бостона. Сам же Эдвард, говоривший на нескольких языках, в том числе китайском, объездил полмира. На восемнадцать лет он задержался на Филиппинах, где и сделал немалое состояние на торговле шелком, чаем, табаком и гашишем.

Гетти с мужем, Эдвардом Грином

Эдвард поддержал Генриетту, когда скончался отец, а после — когда умерла ее тетя. Через два года 32-летняя Генриетта согласилась пойти под венец с Эдвардом Грином. Жениху было хорошо за 40, и он явно не являл собой ожившую девичью мечту: невысокий, с залысинами и животиком. Но Гетти привлекла схожесть взглядов: Эдвард тоже был довольно прижимист и не любил тратить деньги на всякую ерунду. Пара узаконила свои отношения и скрепила их брачным договором, согласно которому супруг не имел права ни на цент из Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru состояния Гетти. Семья семьей, а денежки врозь. И даже когда муж разорился и влез в долги, Гетти не помогла супругу. Она просто прогнала его.

На карикатуре, изображающей вымышленный кабинет министров, состоящий из богатейших людей Америки, только одна женщина — Гетти Грин

Уже тогда Гетти Грин знали все на Уолл-стрит. Она владела гектарами земель и недвижимостью. Ей не было равных в ростовщичестве и в игре на бирже. Брокеры знали: если Гетти Грин покупает акции компании, то завтра цена этих бумаг взлетит до небес. Покупая ценные бумаги, Гетти узнавала всю подноготную компании и могла рассказать о ней даже больше, чем владелец.

Жизнь в объятиях скупости

От брака у Генриетты осталось двое детей: Нэд и Сильвия, которые периодически страдали от чрезмерной бережливости матери. Грин не имела собственного жилья, жила в самых дешевых мотелях, экономила на лекарствах и продуктах. Генриетта практически никогда не тратилась на одежду и обувь, а нижнее белье меняла только тогда, когда предыдущее превращалось в лохмотья. Она никогда не пользовалась услугами горничных и прачек. Прочитав свежую прессу, она отправляла Нэда продавать газету. В магазине могла торговаться часами за каждый цент — большинство продавцов ненавидели Гетти.

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Из-за скупости Генриетты ее сын Нэд лишился ноги. В одну из морозных зим Нэду купили санки. Парень не мог поверить своему счастью и сразу же выбрал для катания самые крутые и опасные горки. Во время одного из спусков санки перевернулись и мальчик сильно повредил ногу. В приступе экономии Генриетта отправилась за помощью в больницы для нищих. К сожалению, скупердяйку все хорошо знали в лицо. Врачи отказали в помощи ее сыну. Тогда Гетти решила лечить мальчика в домашних условиях: несколько лет Нэд страдал от жутких болей, а после ему ампутировали ногу выше колена.

Стареющую Гетти никогда не оставлял страх покушения, и к редким знакомым она приходила с собственной едой и даже спиртовой горелкой для варки яиц. Получив лицензию на ношение оружия, она никогда не расставалась с пистолетом. Появившиеся автомобили, как и любые предметы роскоши, отвергала, приговаривая: «Иисусу Христу было достаточно для перемещения осла».

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Именно в момент ее утреннего прохода «на службу» объектив фотографа и схватил необычный облик этой женщины: черный глухой плащ, шляпа со вдовьей вуалью, злое старушечье лицо и резкую, отнюдь не старческую походку. То ли этот отталкивающий вид, то ли постоянные слухи о странных, неординарных поступках послужили появлению ее газетной клички «ведьма Уолл-стрита».

Закат династии

В 1902 году умер бывший муж Эдвард. В полной нищете. Мистер Грин просил помощи у бывшей супруги, но та проигнорировала просьбы. Гетти пережила его на 14 лет и скончалась от сердечного приступа в доме сына в очередном споре за полцента с горничной. Ей было 81.

Скромная Сильвия не перечила матери и долгое время жила при ней старой девой. Но Гетти все же одобрила партию — немолодого миллионера Мэттью Астора Уилкса. Женщина таким образом проявила заботу о дочери, чтобы та не осталась одна. Но прагматичный расчет, конечно, тоже имелся: избранник был почти на 20 лет старше. И наследование за Сильвией ему явно не грозило.

Гетти Грин и ее дочь Сильвия

После смерти Гетти состояние порядка 200 млн долларов (около 4 млрд долларов по нынешним деньгам). Все свои деньги Гетти завещала сыну Нэду. Тот поделился богатством с сестрой, а остальное довольно быстро спустил на свое хобби и развлечения, включая пьяные кутежи.

После смерти матери Нэд практически сразу женился и купил автомобиль

Сильвия пережила мужа на четверть века и завещала отдать все на благотворительность. Наследство «ведьмы с Уолл-стрит», как называли Гетти, исчезло, растворившись в школах, библиотеках, больницах. Зато великая скряга Грин оставила простой рецепт богатства:

«В создании состояния не было большого секрета. Все, что вам нужно сделать, это купить дешево и продать дорого, действовать с бережливостью и проницательностью, а затем быть последовательным».

Гетти Грин запомнилась своим аналитическим складом ума, умением прогнозировать финансовые взлеты и падения в экономике стран, аскетичным образом жизни и неимоверной жадностью. Уже в 1920-е годы имя Гетти Грин стало в Америке нарицательным.