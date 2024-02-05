Умер путешественник и писатель Жан Малори

Французский путешественник, писатель и географ Жан Малори умер в возрасте 101 года. Его сын Гийом рассказал AFP, что отец скончался в нормандском городе Дьеп в департаменте Приморская Сена.

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Известный полярник Малори организовал десятки экспедиций в Гренландию, а также в арктические регионы Канады, Аляску и российскую Чукотку. В своё время Малори стал известен своей книгой в защиту инуитов «Последние короли Туле», она была опубликована в 1955 году.

В 1992 году Малори основал Государственную полярную академию в Санкт-Петербурге и стал её пожизненным почётным президентом до ликвидации академии в 2015 году.