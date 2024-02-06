Историк публикует переписку семейной пары из 1930 года

Московский историк, кандидат исторических наук Елена Якубенко опубликовала в своем телеграм-канале найденную в семейном архиве переписку советского сценариста Исаака (Жака) Гордона с женой Елизаветой Кораблевой.

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- Письма Жака и Лизы - часть большого семейного архива Маргариты Микаэлян, их дочери. Маргарита Исааковна пошла по стопам отца Исаака Гордона, стала известным режиссером, работала в театре "Современник", на "Мосфильме". Жак Гордон - дедушка моего свекра. Я познакомилась с письмами Жака и Лизы, когда искала в семейном архиве хоть какую-то информацию о нем. История, рассказанная в этих письмах, показалась мне настолько эмоциональной, а факты о повседневности тех дней настолько интересными, что я решила расшифровать эти письма и опубликовать, - говорит Елена Якубенко.

Исаак Гордон и Елизавета Кораблева.

Елизавета Кораблева и Исаак Гордон поженились в 1925 году, в 1927 у них родилась дочь Маргарита (Мара). Пара жила в Москве, в Трубниковском переулке, дом 26. В 1930 году, когда между супругами завязалась эта переписка, Елизавете было 22 года, Жаку - 25 (27?).

Лиза Кораблева-Гордон была танцовщицей, но найти работу по профессии не удавалось, и она принимает решение выучиться на чертежницу. Жак Гордон был актером, сценаристом и начинающим режиссером. Он мечтал снимать кино, но для этого по правилам тех лет необходимо было иметь опыт работы в двух картинах. Первый опыт у него уже был: в 1929 году по сценарию Исаака Гордона режиссер Алексей Попов снял фильм "Крупная неприятность" (по ссылке вы узнаете много интересных подробностей о съемках, например, что титры к немой картине писал Михаил Зощенко - прим. ред.).

Это была немая кинокомедия о жителях провинциального городка, куда, по замыслу Жана, одновременно приезжают пропагандист и архиерей, и с ними происходят забавные приключения. В своих "Воспоминаниях и размышлениях о театре" Алексей Попов вспоминал об этой картине:

"Вскоре после удачной пробы в кино я поставил вторую кинокомедию - "Крупная неприятность", с очень смешным, как мне казалось, сюжетом. Действие разворачивалось в небольшом богомольном городке, вроде Углича (там и снимали). Было много смешных моментов <…> И все-таки картина успеха не имела. Нам нравилась, а публике - нет. Бывает так".

Неудача не смутила Исаака. На съемочной площадке он сошелся с ассистентом режиссера Михаилом Каростиным, и тот пригласил его вместе работать над картиной "Джут" о классовой борьбе в казахских кочевьях (к сожалению, фильм не сохранился).

Съемки этой картины и разлучили молодую пару. Жак уехал на несколько месяцев сначала в Алма-Ату, потом в горы, и далее в Ташкент. Все месяцы съемок Жак и Лиза писали друг другу письма. 38 писем - 25 от Жака и 13 от Лизы сохранились в семейном архиве и публикуются Еленой в канале "Жак и Лиза".

Письма Жака

Первую почтовую карточку Жак Гордон отправил супруге 3 августа 1930 года:

"Всякий путь когда-нибудь кончается, и вот мы уже на половине пути. Едем незаметно, ибо все время работаем как сукины дети. Есть почти нечего, но мы не голодны, лопаем печенье. Говорят, что с поездом уехавшим 31 случилось крушение, но наверно это враки. Узнал, что билет в международном до Ташкента стоит около 70 рублей. Надеюсь, что тебе удастся приехать ко мне с комфортом (за что боролись).

Целую очень Жак"

Уже на следующий день, 4 августа, в Москву полетела вторая карточка:

"Степь голая ничего нет, ни возвышенности, ни домика и даже птички - очень жарко поезд стоит в степи 2 часа и паровоз никак не может взять возвышенности, паровоз отцепился и пошел за подмогой, когда поедет неизвестно, в буфете вообще ничего нет кроме пива. Через 2 часа буфет закрывается и его отцепят. Красота, чем дальше на восток, тем больше тоска моя по тебе и доченьке, о которой я многим рассказал.

Целую Жак

(На полях:

привет всем Жак

Целую крепко твой муж)"

Письма Лизы

6 августа

"Дорогой мой миленький Жачик!

Спасибо за чудное письмо. Какое совпадение: мне тоже кажется, что мы с тобой недопростились и недоцеловались. Мне что-то очень грустно без тебя, к вечеру по ассоциации жду тебя, но, увы, придется ждать еще очень долго. Хочется приехать к тебе, но не знаю, как это выйдет.

Вчера приехала Петровна (домработница) и я сегодня сделала себе выходной день ходила за малиной (здесь очень много лесной малины) набрала три фунта, а вечером ходила за грибами, так что день провела чудно.

Завтра начинаю чертить. Читаю "Растратчики" (Повесть Валентина Катаева - прим. Авт) и восторгаюсь. Маргарита сегодня вдруг взгрустнула без тебя и говорила: "Мам я хочу нашего папу, черного, вонючего - он наш. Хороший" Мне стало грустно. У меня три дня жили Сента с Дюймой (Дюйма, Дюймовочка - домашние прозвища Ариадны, двоюродной сестры Елизаветы - прим. авт) и как раз в то время, когда Петровны еще не было. Надоели они мне сильно. Впечатлений на даче, как и всегда, мало кроме хорошей погоды. Два дня нет дождя, совершенно невероятно - но факт.

7 августа утро. Сегодня ночью думала, что умру, очевидно, отравилась грибами. Была сильная рвота и колики. Но сейчас все прошло кроме слабости. Мне хочется, мой любимый, написать тебе много хороших, ласковых слов и сказать тебе, что ты мне родней и дороже всех - кроме Маргариты. Меня пугает столь длинная разлука и мне очень грустно.

Туфельки после долгих по[неразборчиво] операций совсем впору, и они мне приятны вдвойне - так как купил их ты. Мне очень приятно, что столь длинный семейных стаж, как 5 лет, не охладил наши отношения и не сгладил время разлуки. Мои отношения к тебе усиливаются периодами, так как прошлый твой отъезд для меня прошел незаметно.

Ну мой родной, жду от тебя писем. Прошу, пиши, так как глупо, напрасно волновать меня.

Целую крепко-крепко.

Твоя Лиза

Письмо от Мары по ее инициативе:

"Милый папа приезжай скорее я тебя любу".

8 августа

"Спасибо, мой родной,

Сегодня Дюйма привезла мне две открыточки от тебя. Я не посылала тебе это письмо, потому что не могла найти на даче ни конверта, ни марки.

В Москве делается что-то ужасное. За этот месяц еще ничего не дают, мясо будет только по детским, мыла вообще нет. Одним словом жуть. Если ты можешь прислать мыло, то это гениально. Кусок мыла по вольной цене 5 р. Дюйма мне сегодня сказала, что Ариадна Сергеевна (жена М.С. Каростина - прим. авт.) получила 80 рублей за "Крупную неприятность".

Папирос нет, и я страдаю. Вообще паршиво очень. Хочу приехать к тебе.

Мать мечтает получить от меня деньги и уехать на Кавказ числа 20, тогда она возвратиться примерно к 5 октября. Целую очень-очень крепко, мой милый Жачик.

Твоя жена Лиза"

...Жизнь Исаака Гордона трагически оборвалась зимой 1931 года. Поздней осенью 1930 года Жак вернулся со съемок в Москву. Скупая канцелярская справка, сохранившаяся в семейном архиве вместе с письмами, сообщает, что 30 января Исаак Борисович Гордон поступил в больницу им. Снегирева, где 1 февраля скончался от острой миелобластической лейкемии.