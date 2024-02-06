Минин и Пожарский: кому на самом деле поставили памятник на Красной площади

Кто такой князь Пожарский? Да — тот самый, который сидит на самом центральном памятнике России, на Красной площади. Пожарский освободил Москву от польских интервентов, а в феврале 1613 года предложил выбрать царём Михаила Фёдоровича Романова.

© Global Look Press // Памятник Минину и Пожарскому

В 1918—1920 годах белогвардейцы сделали Пожарского своим знаменем, и не менее двадцати белых бронепоездов и вооружённых судов были названы его именем.

Соответственно, коммунисты левого толка злословили о Минине и Пожарском. Так, академик М.Н Покровский именовал Нижегородское ополчение «союзом буржуазии и помещиков». Поэт Демьян Бедный считал, что уместнее поставить на Красной площади памятник не Минину и Пожарскому, а … крымскому еврею (крымчаку) Хосе Кокосу, который помог Ивану III свергнуть ордынское иго.

«Да, на памятник в честь торжества над Ахматом был бы кафский еврей кандидатом».

Куда круче высказался революционный поэт Джек Алтаузен:

Я предлагаю Минина расплавить,

Пожарского. Зачем им пьедестал?

Довольно нам двух лавочников славить,

Их за прилавками Октябрь застал,

Случайно им мы не свернули шею

Я знаю, это было бы под стать.

Подумаешь, они спасли Россию!

А может, лучше было не спасать?

Точку в вопросе о Минине и Пожарском 7 ноября 1941 года поставил Сталин. Выступая с трибуны Мавзолея, он сказал:

Мало кто знает, что 20 октября 1943 года поэт Яков Кувшинов предложил вариант гимна СССР, где были строки:

От Грозного славится наша держава.

Могучую силу несёт от Петра.

За нами сверкает Суворова слава

И веют Кутузовской славы ветра.

Увы, царские и советские историки сделали из Пожарского незнатного дворянина, храброго и талантливого воеводу, но слабого политика, начисто лишённого честолюбия. Вообще этакого исправного служаку-бессеребреника — совершил подвиг, откланялся и отошёл в сторону. Реальный же князь Пожарский ничего не имел общего с таким персонажем.

портрет Всеволода Юрьевича Большое Гнездо из Царского титулярника (1672)

К началу XVI века князья Пожарские по богатству существенно уступали Романовым, но по знатности рода ни Романовы, ни Годуновы не годились им в подмётки. Пожарскому не было нужды вписывать в родословную бродячих немцев («пришёл из прусс») или татарских мурз, приезжающих на Русь основать православный монастырь («Сказание о Чете»). Не было нужды князьям Пожарским прилепляться к знатным родам по женской линии. Родословная князей Пожарково-Стародубских идёт по мужской линии от великого князя Всеволода Большое Гнездо (1154 1212). И ни у одного историка не было и тени сомнения в истинности её.

В 1238 году великий князь Ярослав Всеволодович дал в удел своему брату Ивану Всеволодовичу город Стародуб на Клязьме с областью. С конца XVI века Стародуб стал терять свое значение, и к началу XIX века это уже было село Клязьменский Городок Ковровского уезда Владимирской губернии.

Ярослав Всеволодович. Миниатюра из Царского титулярника

Иван Всеволодович стал родоначальником династии независимых стародубских князей. Один из них, Андрей Федорович Стародубский, отличился в Куликовской битве. Второй сын Андрея Федоровича Василий получил в удел волость с городом Пожар (Погара) в составе Стародубского княжества. По названию этого города князь Василий Андреевич и его потомки получили прозвище князей Пожарских. В начале XV века стародубские князья становятся вассалами Москвы, но сохраняют свой удел.

Князья Пожарские верой и правдой служили московским правителям. Но в марте 1566 года Иван Грозный согнал со своих уделов всех потомков стародубских князей. Причём беда эта приключилась не по их вине, а из-за «хитрых» интриг психически нездорового царя. Решив расправиться со своим двоюродным братом Владимиром Андреевичем Старицким, царь поменял ему удел, чтобы оторвать его от родных корней, лишить его верного дворянства и т. д. Взамен Владимиру было дано Стародубское княжество. Стародубских же князей скопом отправили в Казань и Свияжск. Среди них оказались Андрей Иванович Ряполовский, Никита Михайлович Сорока-Стародубский, Фёдор Иванович Пожарский (дед героя) и другие.

Высылка стародубских князей была не только частью интриги Грозного против брата, но и элементом колонизации Казанского края.

Князь Д. Пожарский. Гравюра, сделанная с оригинального портрета XVII века

Дмитрий Михайлович Пожарский родился 1 ноября 1578 года в Казанском крае. Но юность его прошла недалеко от Суздаля в родовом гнезде — селе Мугрееве у реки Лух.

В 1593 году пятнадцатилетний Дмитрий Пожарский впервые прибыл к царю на дворянский смотр. Ему был присвоен первый чин — рында. (Тогда в России все чины — военные, гражданские и придворные — были одинаковые). В 1595 году Пожарский получил следующий чин — стряпчего.

В 1602 году царь Борис пожаловал в стольники Дмитрия Михайловича и Ивана Петровича Пожарских. Для двадцатичетырёхлетнего князя Дмитрия это считалось неплохим началом карьеры.

В войне 1604 1605 годов с поляками, приведшими в Россию Гришку Отрепьева, Пожарский не участвовал. Он находился в охране царя Бориса.

Замечу, что Дмитрий Михайлович, пожалуй, был единственным видным деятелем Смутного времени, который после Гришки Отрепьева не целовал крест ни одному самозванцу и королевичу Владиславу.

В ночь на 17 мая 1606 года Пожарский оказался в отъезде. Он был в родовом имении Мугреево и, соответственно, не участвовал в перевороте Василия Шуйского. Дмитрию Михайловичу как-то фантастически везло, а может наоборот, не везло, и он всегда оставался в стороне от всех переворотов. И новый царь его не наградил и не наказал.

В конце 1607 года под Москвой Пожарский многократно участвовал в боях с повстанцами Ивана Болотникова. В июне 1608 года Пожарский отличился при защите Москвы от войск Тушинского вора. Именно его конный отряд в ночь на 4 июня остановил поляков Рожинского на Ваганьковском поле.

Его отряд наголову разгромил тушинцев у села Высоцкого (ныне города Егорьевска). Осенью 1608 года Пожарский уничтожил отряд воровских казаков атамана Салькова на реке Пехорке. Тушинцы были вдребезги разбиты, подавляющее большинство их было убито на месте. После битвы у Салькова осталось только тридцать человек. На четвёртый день потрясённый атаман явился в Москву к царю Василию с повинной.

В 1609 году царь назначил Пожарского воеводой в Зарайск. Город имел большое стратегическое значение и имел мощный каменный кремль.

Пожарский не только отбил попытку тушинцев захватить Зарайск, но и взял захваченную ими Коломну.

В марте 1612 года Пожарский возглавил восстание в Москве против поляков. Однако воеводы второго ополчения умышленно не пришли на помощь Пожарскому.

Тяжелораненый Дмитрий Пожарский несколько недель лежал у монахов в Троице-Сергиевом монастыре, а затем отправился долечиваться в свою вотчину Мугреево.

В 1612 году в Нижнем Новгороде купец Кузьма Минин возглавил движение против поляков. Его отец Мина Анкудинов владел варницами соли Новик и Налет, двумя лавками в Большом ряду, двумя лавочными местами в Рыбном и Щепетильном ряду на балахнинском торге. А в трубах Каменка, Лунитская, Большая золотуха и Поспеловская за ними было 875 бадей рассола.

Минин (Анкудинов) Кузьма Минич

Всё это позволяет сделать однозначный вывод об огромном богатстве Мининых. Но самое интересное, что совладельцем принадлежавшей Мининым рассольной трубы Лунитская был… Дмитрий Михайлович Пожарский! Так что прежде чем стать товарищами по второму ополчению, Минин и Пожарский были товарищами в добыче и продаже соли.

В Мугреево было отправлено большое посольство во главе с архимандритом Печёрского монастыря Феодосием. Там же был соратник воеводы сын боярский Ждан Петрович Болтин и богатые нижегородские купцы. Тут Пожарский вынужден был согласиться и сказал: «Рад я вашему совету, готов хотя сейчас ехать, но выберите прежде из посадских людей, кому со мною у такого великого дела быть и казну собирать». Послы сказали, что в Нижнем Новгороде такого человека нет, на что Пожарский ответил: «Есть у вас Кузьма Минин, бывал он человек служилый, ему это дело за обычай».

Основные же силы ополчения торжественно двинулись в поход из Нижнего Новгорода в день Великого поста 23 февраля 1612 года.

Почему же Пожарский не пошёл прямо из Нижнего Новгорода на Москву, до которой было всего 400 км? Пожарский разработал гениальный стратегический план освобождения России.

Война Нижегородского ополчения с поляками — это элемент бесперспективной гражданской войны, так как за ополчением стоит лишь земская власть Нижнего Новгорода. А когда за ополчением будет стоять государственный аппарат во главе с царём и патриархом, произойдёт коренной перелом в мышлении всего народа. Царь же должен быть избран Земским собором представителями всех городов Руси, а не пьяными казаками, выдвинувшими уже десятка два самозванцев. Оптимальным местом для проведения такого собора был Ярославль.

В первых числах апреля 1612 года основные силы ополчения под колокольный звон вступили в Ярославль.

Занятие Ярославля произвело большое впечатление на города Поволжья. Даже казанская администрация была вынуждена признать власть Минина и Пожарского и отправить к ним большой отряд ратников.

7 апреля из Ярославля по городам пошли грамоты, где говорилось: «…вам, господа, пожаловать, советовать со всякими людьми общим советом, как бы нам в нынешнее конечное разоренье быть небезгосударным, выбрать бы нам общим советом государя, чтоб от таких находящих бед без государя Московское государство до конца не разорилось».

Надо ли говорить, кого могли избрать царём в Ярославле. Во всяком случае не стольника (генерал-майора) Мишку Романова, сидевшего в осажденном Кремле вместе с роднёй, присягнувшей полякам.

В Ярославле, не дожидаясь собора, было создано земское правительство, управляющее уже большей частью России. В Ярославле же возникли учреждения типа министерств — Поместный приказ, Монастырский приказ, Разрядный приказ, Казанский дворец, Новгородская четверть и другие, то есть все учреждения, существовавшие при Иване Грозном и Борисе Годунове. В Ярославле был устроен Денежный двор, и началась чеканка монеты. Земское правительство вступает в переговоры с зарубежными странами.

Ярославское правительство учредило и новый государственный герб, на котором был изображён лев. На большой дворцовой печати были изображены два льва, стоящие на задних лапах. При желании введение нового герба можно объяснить тем, что все самозванцы выступали под знаменами с двуглавым орлом, гербом русского государства ещё со времен Ивана III. Но с другой стороны новый государственный герб был уж очень похож на герб князя Пожарского, где были изображены два рыкающих льва. Да и сам Пожарский теперь именовался «Воевода и князь Дмитрий Михайлович Пожарково-Стародубский».

Деятельность ярославского правительства начала приносить плоды. Даже отдалённые области Поморья и Сибири слали деньги и своих представителей в Ярославль.

Разумеется, кроме светской власти должна быть власть и духовная. Для созыва Большого собора нужно было время, а пока был создан Духовный совет, во главе которого был поставлен бывший ростовский митрополит Кирилл. Тот самый Кирилл, которого без особых оснований сместил с митрополии Гришка Отрепьев, дабы поставить туда своего благодетеля Филарета Романова.

Таким образом, в Ярославле была организована и своя церковная власть, и под рукой был почти неоспоримый кандидат в патриархи.

Дальнейшее общеизвестно. Минин и Пожарский освободили Москву. Вместе с поляками сдался Мишка Романов, вместе с боярами, призвавшими поляков в Москву. 6 декабря 1612 года начались заседания Земского собора. Правомочность этого собора была более чем спорной.

Музей истории Москвы // Изгнание поляков из Кремля

По официальной версии 14 апреля 1613 года собор постановил составить утверждённую грамоту об избрании царём Михаила Романова. Об этой грамоте хорошо сказал профессор Р.Г. Скрынников:

«За образец дьяки взяли годуновскую грамоту. Нимало не заботясь об истине, они списывали её целыми страницами, вкладывали в уста Михаила слова Бориса к собору, заставляли Марфу Романову повторять речи иноки Александры Годуновой. Сцену народного избрания Бориса на Новодевичьем поле они воспроизвели целиком, перенеся её под стены Ипатьевского монастыря. Обосновывая права Романовых на трон, дьяки утверждали, будто царь Фёдор перед кончиной завещал корону братаничу Фёдору Романову. Старая ложь возведена была теперь в ранг официальной доктрины».

Чтобы убедиться, что избирательная грамота является фальшивкой, достаточно взглянуть на подписи под ней. Грамота помечена маем 1613 года, но в грамоте боярами названы Дмитрий Пожарский, И.Б. Черкасский, И.Н. Одоевский и Б.М. Салтыков, а между тем первые два получили боярство 11 июля 1613 года, а два последних — в декабре 1613 года. Формально грамоту подписали представители от 50 городов и уездов, многие города подписаны одним человеком, хорошо ещё, если дворянином, а то и посадским человеком. Кузьма Минин — исключение в XVII веке, в то время ни один город не послал бы от себя выбирать царя одного посадского человека.

На самом деле Михаил Романов пришёл к власти в ходе переворота, устроенного тушинскими казаками. Не будем забывать, что его отец монах Филарет был возведён Лжедмитрием II (Тушинским вором) в сан патриарха.

Пятьсот вооружённых казаков, сломав двери, ворвались к крутицкому митрополиту Ионе, исполнявшему в то время обязанности местоблюстителя патриарха, — «Дай нам, митрополит, царя!». Дворец Пожарского и Трубецкого был окружён сотнями казаков.

Естественно, что все материалы о февральской 1613 года казачьей революции были уничтожены последующими царями. Но добраться до зарубежных архивов у русских самодержцев были руки коротки. А там сохранились многие десятки свидетельств пленных московских дворян, перебежчиков, польских и шведских разведчиков и вернувшихся домой наёмников, служивших русским царям. Как, например, тот же французский капитан Жан Маржерет. Суть их показаний: Михаил поставлен одними казаками.

К сожалению, трудно было придумать более неудачный выбор, чем шестнадцатилетний глуповатый мальчишка. С 1613 по 1619 год за него правила мать инокиня Марфа. В декабре 1618 года за освобождение своего отца тушинского патриарха Филарета из польского плена Михаил отдал Речи Посполитой два десятка русских городов, включая Смоленск, Рославль, Новгород Северский и Чернигов. Так что за то, что Чернигов оказался в составе незалежной Украины, большое спасибо отцелюбивому Мише.

Из-за Филарета 6 лет пустовал патриарший престол. Вернувшись из плена, Филарет начал править вместо Марфы. Он стал озлобленным ортодоксом, всячески преследовал проникновение в Россию западных культуры и науки. Именно он на много лет поссорил русских и татар.