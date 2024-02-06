Глава Еврокомиссии увидела вину России в забастовках европейских фермеров

Официальный представитель МИДа РФ назвала неожиданными слова Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что именно Москва виновата в изменении климата и проблемах бастующих в ЕС фермеров. «Неожиданно, но приятно, что мы ещё и всем климатом на планете управляем. Европейские аграрии на этом фоне теряются — видимо, проделки дошкольных «русских хакеров». Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» — написала она в Telegram. В государствах Евросоюза за последнее время участились акции протеста фермеров. Они требуют поменять аграрную политику, снять с них ограничения, в том числе экологические.