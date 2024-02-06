Что разрушило жизнь знаменитого футболиста-рекордсмена

Неспроста говорят: не стоит путать физкультуру и профессиональный спорт. Первое идеально для поддержания формы, а вот второе — настоящая работа, которая выжимает из человека все жизненные соки. Особенно это применимо к футболу, ведь после завершения карьеры игроки страдают от разных хронических болячек, накопившихся за долгие годы.

Одним из тех, кому травма сломала жизнь, стал знаменитый футболист Григорий Федотов.

Покорил сотню

Увлечение футболом у Федотова началось ещё со школьных уроков физкультуры. На юношеском уровне Григорий выступал за клуб родного поселка Глухово, что недалеко от Ногинска. Затем перебрался в районный центр, где начал играть за «Знамя труда».

Успехи юного нападающего быстро привлекли внимание московских футбольных деятелей. Последовал переезд в клуб «Металлург», находившийся под ведомством завода «Серп и молот». За три года в команде Федотов успел заявить о себе так, что его решили привлечь в ЦДКА. Именно в армейском коллективе Григорий и играл до самого окончания карьеры.

Григория Федотова знают прежде всего как первого человека в истории отечественного футбола, которому покорилась отметка в сто забитых мячей. Сегодня этим, конечно, никого не удивишь, но на заре советского футбола рекорд Федотова казался совершенно невероятным достижением.

Личный архив Григория Федотова

Увы, в жизни у нападающего всё было совсем не так радужно как на поле - и виной тому футбол…

Рука выскочила из сустава

Еще в 1940 году Федотов получил страшную травму. В матче со «Спартаком» соперник дёрнул его за руку, да так, что та выскочила из сустава. Полностью Григорий так и не восстановился. На матчи он стал выходить с тугой повязкой, хотя сустав беспокоил его постоянно. Чтобы как-то избавиться от ноющей боли, Федотов начал прикладываться к бутылке. При этом продолжал играть в футбол и забивать.

Затем пришла Великая Отечественная война, и Федотов был отправлен в тыл: помогать при эвакуации, а также заниматься охраной различных объектов. Когда война закончилась, Григорий продолжил играть в футбол — и всё ещё оставался одним из лучших. Правда, позиция его несколько изменилась. Из чистого форварда Федотов превратился скорее в диспетчера, ассистируя пришедшему в 1945 году в ЦДКА Всеволоду Боброву. Тогда же Григория выбрали капитаном команды.

Однако дело близилось к завершению карьеры. Помимо сустава, Федотова беспокоили и другие травмы, которых с годами становилось всё больше и больше. В 1949-м он перешел на тренерскую должность в армейском клубе. Так и проработал в ЦДКА (а затем ЦДСА) до конца жизни…

Федотова не стало в 1957 году. Находясь в Тбилиси на просмотре молодых игроков, Григорий получил телеграмму из Москвы о том, что его снимают с должности ассистента тренера. Узнав эту новость, Федотов исчез, не подозревая, что его разыскивает лично Николай Старостин, который хотел видеть Григория главным тренером «Спартака».

Личный архив Григория Федотова

В итоге Федотова нашли в полуобморочном состоянии в квартире, где он жил. Оказалось, что у него грипп, однако сопротивляться болезни организм уже не мог: слишком пагубное влияние оказало на него регулярное употребление алкоголя. Известного нападающего не стало в 41 год.