Как великий хоккеист сменил клюшку на лопату могильщика

Век спортсмена короток, но иногда всё равно появляются те, про кого болельщики разочарованно говорят: «Мог ещё играть и играть». Был таким и хоккеист Александр Альметов. Быстро попав в советскую и мировую спортивную элиту, нападающий ЦСКА стал позволять себе нарушения режима и завершил карьеру в 27 лет.

Жизнь после хоккея приняла неожиданный поворот.

Любимец Тарасова

Альметов родился в Киеве, но затем его семья перебралась в Москву. К тому моменту Александр уже вовсю увлекался хоккеем и обожал Всеволода Боброва. Говорят, что первым талантливого нападающего заметил тогдашний форвард ЦСКА Константин Локтев. Он же порекомендовал легендарному тренеру Анатолию Тарасову взять Альметова в команду и поставить в тройку с ним самим и Вениамином Александровым. Тарасов, однако, всегда утверждал, что сам приметил будущую звезду ещё в 15-летнем возрасте.

ХК ЦСКА

Как бы там ни было, решение мгновенно начало приносить плоды. Связка трёх хоккеистов превратилась в культовую. Её называли «гроссмейстерской тройкой» или «тройкой академиков». Иногда называли даже «тройкой Альметова», ведь именно он был связующим звеном на льду. Его техника и хитрость поражали соперников, болельщиков и партнёров по команде. Во многом стиль Альметова повлиял на игру Александра Овечкина: советский хоккеист тоже любил ждать шайбу в определённом месте в зоне противника и зачастую забрасывал именно оттуда.

Были, разумеется, и слабые стороны. Альметов не слишком любил силовую борьбу. Впоследствии он вообще признается Тарасову, что тренировки великого наставника никогда ему не нравились, но он терпел на благо коллектива. Тарасов такое самопожертвование оценит.

Разумеется, успехи в ЦСКА не могли не обеспечить Альметову и место в сборной СССР. В 1960-х он и там был одним из лидеров. В те годы национальная команда Советского Союза доминировала на мировой арене. Вместе со сборной Александр стал олимпийским чемпионом Инсбрука (1960), а также четыре раза брал золото чемпионатов мира. Казалось, яркий центрфорвард ещё долго будет радовать болельщиков своими шайбами.

Проблемы с режимом

Однако в 1967-м пришло неожиданное известие: в возрасте 27 лет Альметов завершил хоккейную карьеру. Оказывается, подобное решение назревало уже давно. Говорили, что у Александра был конфликт с Тарасовым из-за того, что игрок стал мало внимания уделять тренировкам. У него появилась любимая женщина, и он стал чаще бывать на различных светских мероприятиях, чем на ледовой площадке. Также, судя по всему, нападающий стал регулярно выпивать.

РИА Новости // Анатолий Тарасов

Игравший в те годы за «Спартак» Борис Майоров рассказывал, что в честь завершения Альметовым карьеры устроили вечеринку. На ней он посоветовал Александру не расстраиваться из-за прекращения отношений со спортом, так как это в конце концов ждёт любого. Да и многим тогда казалось, что звёздный хоккеист недолго будет сидеть без работы - для такого мастера всегда нашлась бы тренерская позиция!

Увы, в ЦСКА вакансий не нашлось. Хоккеисту пришлось в срочном порядке учиться чему-то новому, но в 27 лет, когда ты всю жизнь занимался исключительно спортом, найти себя в другой сфере крайне сложно. По специальности Александр работал лишь раз — на первых порах немного побыл тренером в куйбышевском СКА. Вскоре, однако стало понятно, что тренерская профессия Альметову не нравится. Отчасти поэтому предложения из других клубов он отвергал. А может, просто не хотел предавать армейцев. Сам игрок впоследствии о решении завершить карьеру говорил с болью: когда увидел матч родной команды по телевизору, не смог сдержать слёз.

Всё остальное время Альметов подрабатывал в местах, в которых раньше представить его было невозможно. Был разнорабочим, кочегаром в котельной и даже могильщиком на Ваганьковском кладбище. Последнее казалось настолько невероятным, что даже было отражено в литературе. Поэт-шестидесятник Андрей Вознесенский писал:

Великий хоккеист работает могильщиком.

Ах, водка-матушка, ищи меня на дне...

Когда он в телевизорах магичествовал,

убийства прекращались по стране.

Алкоголь действительно всё больше захватывал Альметова. В 1990-м он попытался в корне изменить свою жизнь, уехав в США, однако и на новом месте жизнь не заладилась. В Нью-Йорке Александру нравился лишь русский район - Брайтон-Бич. Там он регулярно выпивал с соотечественниками.

РИА Новости