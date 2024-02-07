Игорь Дятлов: кем на самом деле был руководитель смертельного похода

Фамилия Игоря Дятлова у подавляющего большинства людей ассоциируется с роковым турпоходом. Перевал, расположенный неподалёку от горы Холатчахль, получил название именно в честь руководителя погибшей группы советских туристов.

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О личности самого Игоря Алексеевича люди, как правило, знают незаслуженно мало, а зря, ведь он был по-своему гениальным человеком, обладавшим удивительными навыками.

Выдающийся техник

Дятлов родился в 1936 году. С детства он увлёкся физикой. Также Дятлов занимался в кружке радиотехники. С ранних лет Игорь Алексеевич самостоятельно собирал для школьных нужд радиоприёмники, усилители и прочую аппаратуру. Дятлов был так увлечён техникой, что даже дома мог часами сидеть в специально оборудованном уголке в окружении различных инструментов и приборов.

Стоит отметить, что любовь к технике Дятлов унаследовал от отца, который был механиком на заводе «Хромпик». Старший брат будущего руководителя турпохода Мстислав тоже был одержим радиотехникой. Мстислав Дятлов посвятил этому делу всю свою жизнь: он окончил радиотехнический факультет Уральского политехнического института. Игорь Алексеевич, получив школьный аттестат зрелости и серебряную медаль, поступил туда же.