Игорь Дятлов: кем на самом деле был руководитель смертельного похода
Фамилия Игоря Дятлова у подавляющего большинства людей ассоциируется с роковым турпоходом. Перевал, расположенный неподалёку от горы Холатчахль, получил название именно в честь руководителя погибшей группы советских туристов.
О личности самого Игоря Алексеевича люди, как правило, знают незаслуженно мало, а зря, ведь он был по-своему гениальным человеком, обладавшим удивительными навыками.
Выдающийся техник
Дятлов родился в 1936 году. С детства он увлёкся физикой. Также Дятлов занимался в кружке радиотехники. С ранних лет Игорь Алексеевич самостоятельно собирал для школьных нужд радиоприёмники, усилители и прочую аппаратуру. Дятлов был так увлечён техникой, что даже дома мог часами сидеть в специально оборудованном уголке в окружении различных инструментов и приборов.
Стоит отметить, что любовь к технике Дятлов унаследовал от отца, который был механиком на заводе «Хромпик». Старший брат будущего руководителя турпохода Мстислав тоже был одержим радиотехникой. Мстислав Дятлов посвятил этому делу всю свою жизнь: он окончил радиотехнический факультет Уральского политехнического института. Игорь Алексеевич, получив школьный аттестат зрелости и серебряную медаль, поступил туда же.
Младшая сестра Дятлова Татьяна вспоминала, что ещё в 1954 году он самостоятельно собрал телевизор «Луч», снабдив его трубкой большего размера: прежний экран был маленький, а Дятлову это не очень нравилось. Также он соорудил из обычного патефона звукозаписывающее устройство – музыка записывалась на старые рентгеновские снимки. К слову, именно благодаря Дятлову в оснащение туристической группы, погибшей в горах, входил самодельный радиоприёмник.