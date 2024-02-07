Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе 27 марта 1968 года в возрасте 34 лет. Официальной причиной трагедии была названа ошибка экипажа. Однако некоторые люди уверены, если бы Гагарин внимательнее отнесся к дурной примете, имевшей место в день гибели, несчастья можно было избежать.

Юрий Алексеевич был очень организованным и аккуратным человеком. Ещё в годы учёбы в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского он огромное внимание уделял ведению конспектов, обстоятельно записывал лекции. На отдыхе Гагарин тоже не позволял себе расслабляться: после рыбалки он всегда убирал за собой мусор. Юрий Алексеевич поддерживал строгий порядок и дома. Некоторые суеверные люди полагают, что эта педантичность и сгубила космонавта.

Утром 27 марта Гагарин вышел из своей квартиры и направился к лифту, в кабине которого в тот момент уже находился подполковник Георгий Добровольский. Вместе они спустились и вышли из подъезда. На улице, как отмечает в своей книге «Звёздные трагедии» Фёдор Раззаков, Юрий Алексеевич обнаружил, что забыл дома пропуск на аэродром. Ничего подобного со всегда собранным Гагариным ранее не случалось и он решил вернуться.

Добровольский уговаривал Юрия Алексеевича не делать этого, его узнали бы и пропустили на аэродром и без пропуска. Кроме того, Гагарин ехал не один, его личность могли подтвердить товарищи. Но несмотря на уговоры Добровольского, Юрий Алексеевич со словами «Порядок есть порядок!» отправился домой.

Некоторые уверены, что Гагарин погиб спустя всего несколько часов из-за того, что не придал значения дурному предзнаменованию. В народе бытует поверье, что после выхода из дома возвращаться назад уже нельзя. В противном случае человека ожидает несчастье.