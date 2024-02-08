Бунтарь, авантюрист, гений. Чем русская наука обязана Михаилу Ломоносову

8 февраля 2024 года Российская академия наук празднует свое 300-летие. Именно в этот день в 1724 году Сенат опубликовал указ о ее учреждении. История создания этого храма науки тесно связана с именем первого русского академика Михаила Ломоносова, который, без преувеличения, подарил научный суверенитет России. До него все российские академики были иностранцами, приглашенными в Петербург Петром Великим, а затем Екатериной I.

Рассказываем, как сыну крестьянина Михаилу Ломоносову удалось получить блестящее образование, стать ученым мирового значения, опередить время и продвинуть российскую науку и технологии далеко вперед.

Не захотел жениться и сбежал из отцовского дома

Будущий академик Михаил Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинской (сейчас село Ломоносово) близ города Холмогоры Архангельской губернии, в семье крестьянина-помора Василия Ломоносова. Деревня стоит на берегу реки Северная Двина, и большая часть ее населения в XVIII веке промышляла рыбным ловом. Отец Ломоносова, судя по всему, был зажиточным крестьянином, поскольку занимался морским промыслом в Белом море на собственных судах. Сын выходил в море вместе с отцом и рано познал тяжелый рыбацкий труд.

Мальчик был весьма живого ума. Это заприметил местный священник, дьякон церкви Дмитрия Солунского Семен Сабельников. Он обучил юного прихожанина азам грамоты и церковно-славянскому языку. Сначала будущий русский гений читал духовную литературу и помогал священнику вести приходские записи. Затем он раздобыл другие книги, включая «Арифметику» Магницкого, «Славянскую грамматику» Смотрицкого и «Псалтирь рифмотворную» Симеона Полоцкого. Они обнаружились в домашней библиотеке односельчанина Христофора Дудина, прихожанина того же храма, который охотно пускал любознательного мальчонку почитать.

Мать Ломоносова умерла, когда ему было всего девять лет. Отец и прежде относился к нему сурово. К тому же он женился повторно, и мачехе совсем не нравилось, что пасынок без конца читает вместо того, чтобы работать по хозяйству. Когда парнишке исполнилось 14 лет, его надумали обручить с дочерью односельчанина. Но жениться и навсегда остаться в родной деревне совсем не входило в планы юного Ломоносова. Более всего ему хотелось получить новые знания и прочесть новые книги. И юноша попросту сбежал в ближайший город Холмогоры. А через некоторое время ушел в Москву с очередным торговым обозом, который вез сухую рыбу и прочий товар на продажу.

Как крестьянский сын стал студентом первого ВУЗа России

Это был первый из целой череды отчаянных и смелых поступков, которые характеризуют Ломоносова как бунтаря и человека не только талантливого, но и склонного к риску и авантюризму. И все равно кажется удивительным, что крестьянский сын, пусть и очень начитанный, смог добиться зачисления в Славяно-греко-латинскую академию в Москве – первое высшее учебное заведение в России, выпускники которого высоко ценились в просвещенном обществе.

Отчасти объяснить это можно тем, что в академию брали представителей разных сословий. Там учились не только сыновья аристократов, но и дети купцов, священников и даже мелких торговцев. С самого открытия в ВУЗе предполагалось готовить для государственной службы талантливых молодых людей, без оглядки на их происхождение, но крестьянских детей там все же не было! При поступлении Ломоносов представился сыном разорившегося дворянина и рассказал о якобы дозволенном отцом уходе из дома. Так или иначе, но вступительные испытания он выдержал и в 1731 году стал одним из 236 студентов академии. Причем зачислен он был на полное государственное обеспечение, которое было хоть и скудным, но все же достаточным, чтобы прокормиться. Молодой человек был счастлив и со всем рвением взялся за учебу.

Студентов обучали языкам, грамматике, риторике, астрономии, естественным наукам и философии. К тому же при ВУЗе была лучшая в России библиотека, пожалованная государем императором – с богословскими книгами, летописями, произведениями древних и средневековых авторов. Ломоносов вспоминал, что в это время он познакомился с лучшими образцами древнерусской литературы, с латинской поэзией, ораторским искусством и естественными науками.

Петербург и Императорская академия наук

Обучение в Славяно-греко-латинской академии предполагалось двенадцатилетнее. Однако Ломоносов учился там всего четыре года. Дело в том, что уже в конце 1735 года ректор академии получил от Синода распоряжение отобрать 20 наиболее способных учеников и послать их в Петербург для дальнейшего обучение при Императорской академии наук. На деле были отобраны только 12 студентов, среди которых оказался и Михаил Ломоносов.

Идея обучения при Академии наук состояла в том, чтобы приглашенные из-за рубежа иноземные академики – каждый в своей области науки – написали учебные пособия и обучили наукам наиболее способных и восприимчивых к знаниям российских студентов. А те, в свою очередь, должны были перевести иноземные учебники на русский язык, продвинуть вперед российскую науку и обучить собственных учеников, кратно увеличив число просвещенных соотечественников, способных стать будущими академиками. Однако прошло более 10 лет с момента создания академии, прежде чем среди ученых появился хотя бы один русский.

В Петербурге Михаил Ломоносов прилежно взялся за постижение наук. Он занимался математикой, естественными науками, изучал иностранные языки. А также продолжил свои опыты в стихотворчестве, которые начал еще во время учебы в Москве. К слову, чуть позднее его сжатые и энергичные стихи, написанные ямбом, стали настоящим поэтическим открытием. Однако и в столичной Академии наук Ломоносов тоже проучился недолго.

Его жизнь была похожа на приключение, а фортуна невероятно щедра. России в тот момент были просто необходимы химики, разбирающиеся в горном деле – для участия в исследованиях недр. Готовить специалистов такого профиля в России было некому, поэтому нескольких студентов решили отправить учиться в Германию. Надо ли говорить, что одним из трех счастливчиков, отправившихся за счет государственной казны в Европу «для смотрения славнейших химических лабораторий» был Михаил Ломоносов?

М.В. Ломоносов показывает Екатерине II свои мозаичные работы

Студент в самоволке, беглый рекрут и скандалист

Осенью 1736 года он оказался в Марбургском университете, в котором три года обучался естественным и гуманитарным наукам. А в 1739 году отправился во Фрайбург, где два года изучал химию и горное дело в Горной академии. Там же он познакомился с работой рудников и организацией металлургического производства.

К германскому периоду в его жизни относятся два события, которые характеризуют Ломоносова как натуру страстную и дерзкую. Во-первых, в Марбурге Михаил вынужден был жениться на дочери своей квартирной хозяйки Елизавете-Христине Цильх, которая от него забеременела. При этом он, конечно, понимал, что в Петербурге его никто не похвалит за женитьбу на лютеранке. Во-вторых, во Фрайбурге он поссорился со своим учителем по горному делу Генкелем, который резко сократил расходы на содержание русских студентов.

Ломоносов и тут проявил свой бунтарский нрав. Он не собирался мириться с произволом и решил немедленно вернуться в Россию. Но по пути домой случилось непредвиденное. Молодой ученый встретил переодетых прусских вербовщиков, которые насильно завербовали его в прусские кавалеристы. Правда, несколько недель спустя он сумел сбежать и добрался-таки до Петербурга. При этом Михаил Ломоносов лишился всех документов, подтверждавших полученную за границей квалификацию.

Как Ломоносов стал первым русским академиком

Самовольно и со скандалом вернувшегося из Европы русского подданного должны были бы отдать под суд за растрату впустую казенных средств, выделенных на его обучение. Или хотя бы прогнать из столицы домой, в Архангельскую губернию. Но Ломоносову и тут удалось выйти сухим из воды. Дело в том, что к моменту его возвращения на российском престоле уже была императрица Елизавета Петровна, которая объявила борьбу с «немецким засильем» в Императорской академии наук. Ведь практически весь состав академии составляли иностранцы, в основном немцы. Академической канцелярией управлял Иоганн Шумахер, тоже немец. Чтобы умилостивить императрицу, он решил немедленно разбавить ряды немецких академиков хотя бы одним русским ученым. И тут как раз подвернулся Ломоносов, внезапно вернувшийся из Германии.

Удача снова улыбнулась этому гениальному авантюристу! Вместо наказания он получил работу в Академии и две комнаты в академическом доме на Васильевском острове. И Михаил Ломоносов сполна воспользовался предоставленным ему шансом. Благодаря его энергии, честолюбию, желанию подвинуть прежние авторитеты и открыть путь русской науке и образованию, его приход в Академию наук стал началом поистине революционных преобразований.

Полтавская битва. Мозаика М. Ломоносова. Академия наук. С.-Петербург. 1762–1764

Что открыл и изобрел Ломоносов

Научной и творческой деятельности Михаила Ломоносова можно было бы посвятить целые тома. Ведь он был поистине универсальным гением и совершил множество открытий в самых разных областях, продвинув не только академическую науку, но и технологии. Вот только несколько наиболее значимых достижений Михаила Ломоносова:

Создал новую науку – физическую химию. Именно Ломоносовым были заложены ее основы. Как писал ученый, «физическая химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, что происходит при химических операциях».

Именно Ломоносовым были заложены ее основы. Как писал ученый, «физическая химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, что происходит при химических операциях». Разработал корпускулярно-кинетическую теорию. Благодаря серии научных опытов, Ломоносов установил, что все вещества состоят из корпускул (молекул), являющихся «собраниями» элементов (атомов). Сейчас эта теория называется молекулярно-кинетической, и ее проходят в школе.

Благодаря серии научных опытов, Ломоносов установил, что все вещества состоят из корпускул (молекул), являющихся «собраниями» элементов (атомов). Сейчас эта теория называется молекулярно-кинетической, и ее проходят в школе. Открыл атмосферу у Венеры. Ученый наблюдал за прохождением Венеры между Землей и Солнцем в момент, когда все три небесных тела оказались на одной линии. Он увидел светящийся ореол вокруг планеты и первым высказал гипотезу, что у Венеры есть своя атмосфера. Когда открытие ученого было подтверждено, этот оптический эффект был назван «явлением Ломоносова».

Ученый наблюдал за прохождением Венеры между Землей и Солнцем в момент, когда все три небесных тела оказались на одной линии. Он увидел светящийся ореол вокруг планеты и первым высказал гипотезу, что у Венеры есть своя атмосфера. Когда открытие ученого было подтверждено, этот оптический эффект был назван «явлением Ломоносова». Ввел раздел науки «экономическая география». Как руководитель географического департамента Академии наук, Ломоносов предложил рассматривать хозяйственные, природные и трудовые ресурсы страны, как отдельную область географии. Чем заложил основы изучения России с совершенно нового ракурса.

Как руководитель географического департамента Академии наук, Ломоносов предложил рассматривать хозяйственные, природные и трудовые ресурсы страны, как отдельную область географии. Чем заложил основы изучения России с совершенно нового ракурса. Доказал, что ртуть – это металл. Ученый впервые получил твердую ртуть, а также доказал ее электропроводность и «ковкость», что стало основанием для отнесения этого вещества к металлам. Открыл природу северного сияния. Ломоносов был первым, кто указал на электрическую природу это величественного явления. Он высказал догадку, которую впоследствии развил с научной точки зрения.

Ученый впервые получил твердую ртуть, а также доказал ее электропроводность и «ковкость», что стало основанием для отнесения этого вещества к металлам. Открыл природу северного сияния. Ломоносов был первым, кто указал на электрическую природу это величественного явления. Он высказал догадку, которую впоследствии развил с научной точки зрения. Разработал технологию производства цветного стекла. Работая в области физико-химических исследований, он научился делать мозаичное стекло и лично изготовил несколько мозаичных картин. Самая знаменитая его работа – «Полтавская битва».

Работая в области физико-химических исследований, он научился делать мозаичное стекло и лично изготовил несколько мозаичных картин. Самая знаменитая его работа – «Полтавская битва». Заложил основы русского литературного языка. В 1755 году Ломоносов создал «Российскую грамматику». Он выделил в русской азбуке 30 букв, определил восемь частей речи, шесть падежей, десять временных форм глагола, три наклонения и шесть залогов. «Грамматика» стала базой для развития русской филологии.

В 1755 году Ломоносов создал «Российскую грамматику». Он выделил в русской азбуке 30 букв, определил восемь частей речи, шесть падежей, десять временных форм глагола, три наклонения и шесть залогов. «Грамматика» стала базой для развития русской филологии. Обогатил русский язык множеством новых слов и научных терминов. Таких, как «горизонт, «материя», «полюс», «радиус», «формула», «оптика» и так далее.