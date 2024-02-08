Бунтарь, авантюрист, гений. Чем русская наука обязана Михаилу Ломоносову

8 февраля 2024 года Российская академия наук празднует свое 300-летие. Именно в этот день в 1724 году Сенат опубликовал указ о ее учреждении. История создания этого храма науки тесно связана с именем первого русского академика Михаила Ломоносова, который, без преувеличения, подарил научный суверенитет России. До него все российские академики были иностранцами, приглашенными в Петербург Петром Великим, а затем Екатериной I.
Рассказываем, как сыну крестьянина Михаилу Ломоносову удалось получить блестящее образование, стать ученым мирового значения, опередить время и продвинуть российскую науку и технологии далеко вперед.
Не захотел жениться и сбежал из отцовского дома
Будущий академик Михаил Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинской (сейчас село Ломоносово) близ города Холмогоры Архангельской губернии, в семье крестьянина-помора Василия Ломоносова. Деревня стоит на берегу реки Северная Двина, и большая часть ее населения в XVIII веке промышляла рыбным ловом. Отец Ломоносова, судя по всему, был зажиточным крестьянином, поскольку занимался морским промыслом в Белом море на собственных судах. Сын выходил в море вместе с отцом и рано познал тяжелый рыбацкий труд.
Мальчик был весьма живого ума. Это заприметил местный священник, дьякон церкви Дмитрия Солунского Семен Сабельников. Он обучил юного прихожанина азам грамоты и церковно-славянскому языку. Сначала будущий русский гений читал духовную литературу и помогал священнику вести приходские записи. Затем он раздобыл другие книги, включая «Арифметику» Магницкого, «Славянскую грамматику» Смотрицкого и «Псалтирь рифмотворную» Симеона Полоцкого. Они обнаружились в домашней библиотеке односельчанина Христофора Дудина, прихожанина того же храма, который охотно пускал любознательного мальчонку почитать.
Мать Ломоносова умерла, когда ему было всего девять лет. Отец и прежде относился к нему сурово. К тому же он женился повторно, и мачехе совсем не нравилось, что пасынок без конца читает вместо того, чтобы работать по хозяйству. Когда парнишке исполнилось 14 лет, его надумали обручить с дочерью односельчанина. Но жениться и навсегда остаться в родной деревне совсем не входило в планы юного Ломоносова. Более всего ему хотелось получить новые знания и прочесть новые книги. И юноша попросту сбежал в ближайший город Холмогоры. А через некоторое время ушел в Москву с очередным торговым обозом, который вез сухую рыбу и прочий товар на продажу.
Как крестьянский сын стал студентом первого ВУЗа России
Это был первый из целой череды отчаянных и смелых поступков, которые характеризуют Ломоносова как бунтаря и человека не только талантливого, но и склонного к риску и авантюризму. И все равно кажется удивительным, что крестьянский сын, пусть и очень начитанный, смог добиться зачисления в Славяно-греко-латинскую академию в Москве – первое высшее учебное заведение в России, выпускники которого высоко ценились в просвещенном обществе.
Отчасти объяснить это можно тем, что в академию брали представителей разных сословий. Там учились не только сыновья аристократов, но и дети купцов, священников и даже мелких торговцев. С самого открытия в ВУЗе предполагалось готовить для государственной службы талантливых молодых людей, без оглядки на их происхождение, но крестьянских детей там все же не было! При поступлении Ломоносов представился сыном разорившегося дворянина и рассказал о якобы дозволенном отцом уходе из дома. Так или иначе, но вступительные испытания он выдержал и в 1731 году стал одним из 236 студентов академии. Причем зачислен он был на полное государственное обеспечение, которое было хоть и скудным, но все же достаточным, чтобы прокормиться. Молодой человек был счастлив и со всем рвением взялся за учебу.
Студентов обучали языкам, грамматике, риторике, астрономии, естественным наукам и философии. К тому же при ВУЗе была лучшая в России библиотека, пожалованная государем императором – с богословскими книгами, летописями, произведениями древних и средневековых авторов. Ломоносов вспоминал, что в это время он познакомился с лучшими образцами древнерусской литературы, с латинской поэзией, ораторским искусством и естественными науками.
Петербург и Императорская академия наук
Обучение в Славяно-греко-латинской академии предполагалось двенадцатилетнее. Однако Ломоносов учился там всего четыре года. Дело в том, что уже в конце 1735 года ректор академии получил от Синода распоряжение отобрать 20 наиболее способных учеников и послать их в Петербург для дальнейшего обучение при Императорской академии наук. На деле были отобраны только 12 студентов, среди которых оказался и Михаил Ломоносов.
Идея обучения при Академии наук состояла в том, чтобы приглашенные из-за рубежа иноземные академики – каждый в своей области науки – написали учебные пособия и обучили наукам наиболее способных и восприимчивых к знаниям российских студентов. А те, в свою очередь, должны были перевести иноземные учебники на русский язык, продвинуть вперед российскую науку и обучить собственных учеников, кратно увеличив число просвещенных соотечественников, способных стать будущими академиками. Однако прошло более 10 лет с момента создания академии, прежде чем среди ученых появился хотя бы один русский.
В Петербурге Михаил Ломоносов прилежно взялся за постижение наук. Он занимался математикой, естественными науками, изучал иностранные языки. А также продолжил свои опыты в стихотворчестве, которые начал еще во время учебы в Москве. К слову, чуть позднее его сжатые и энергичные стихи, написанные ямбом, стали настоящим поэтическим открытием. Однако и в столичной Академии наук Ломоносов тоже проучился недолго.
Его жизнь была похожа на приключение, а фортуна невероятно щедра. России в тот момент были просто необходимы химики, разбирающиеся в горном деле – для участия в исследованиях недр. Готовить специалистов такого профиля в России было некому, поэтому нескольких студентов решили отправить учиться в Германию. Надо ли говорить, что одним из трех счастливчиков, отправившихся за счет государственной казны в Европу «для смотрения славнейших химических лабораторий» был Михаил Ломоносов?
Студент в самоволке, беглый рекрут и скандалист
Осенью 1736 года он оказался в Марбургском университете, в котором три года обучался естественным и гуманитарным наукам. А в 1739 году отправился во Фрайбург, где два года изучал химию и горное дело в Горной академии. Там же он познакомился с работой рудников и организацией металлургического производства.
К германскому периоду в его жизни относятся два события, которые характеризуют Ломоносова как натуру страстную и дерзкую. Во-первых, в Марбурге Михаил вынужден был жениться на дочери своей квартирной хозяйки Елизавете-Христине Цильх, которая от него забеременела. При этом он, конечно, понимал, что в Петербурге его никто не похвалит за женитьбу на лютеранке. Во-вторых, во Фрайбурге он поссорился со своим учителем по горному делу Генкелем, который резко сократил расходы на содержание русских студентов.
Ломоносов и тут проявил свой бунтарский нрав. Он не собирался мириться с произволом и решил немедленно вернуться в Россию. Но по пути домой случилось непредвиденное. Молодой ученый встретил переодетых прусских вербовщиков, которые насильно завербовали его в прусские кавалеристы. Правда, несколько недель спустя он сумел сбежать и добрался-таки до Петербурга. При этом Михаил Ломоносов лишился всех документов, подтверждавших полученную за границей квалификацию.
Как Ломоносов стал первым русским академиком
Самовольно и со скандалом вернувшегося из Европы русского подданного должны были бы отдать под суд за растрату впустую казенных средств, выделенных на его обучение. Или хотя бы прогнать из столицы домой, в Архангельскую губернию. Но Ломоносову и тут удалось выйти сухим из воды. Дело в том, что к моменту его возвращения на российском престоле уже была императрица Елизавета Петровна, которая объявила борьбу с «немецким засильем» в Императорской академии наук. Ведь практически весь состав академии составляли иностранцы, в основном немцы. Академической канцелярией управлял Иоганн Шумахер, тоже немец. Чтобы умилостивить императрицу, он решил немедленно разбавить ряды немецких академиков хотя бы одним русским ученым. И тут как раз подвернулся Ломоносов, внезапно вернувшийся из Германии.
Удача снова улыбнулась этому гениальному авантюристу! Вместо наказания он получил работу в Академии и две комнаты в академическом доме на Васильевском острове. И Михаил Ломоносов сполна воспользовался предоставленным ему шансом. Благодаря его энергии, честолюбию, желанию подвинуть прежние авторитеты и открыть путь русской науке и образованию, его приход в Академию наук стал началом поистине революционных преобразований.
Что открыл и изобрел Ломоносов
Научной и творческой деятельности Михаила Ломоносова можно было бы посвятить целые тома. Ведь он был поистине универсальным гением и совершил множество открытий в самых разных областях, продвинув не только академическую науку, но и технологии. Вот только несколько наиболее значимых достижений Михаила Ломоносова:
- Создал новую науку – физическую химию. Именно Ломоносовым были заложены ее основы. Как писал ученый, «физическая химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, что происходит при химических операциях».
- Разработал корпускулярно-кинетическую теорию. Благодаря серии научных опытов, Ломоносов установил, что все вещества состоят из корпускул (молекул), являющихся «собраниями» элементов (атомов). Сейчас эта теория называется молекулярно-кинетической, и ее проходят в школе.
- Открыл атмосферу у Венеры. Ученый наблюдал за прохождением Венеры между Землей и Солнцем в момент, когда все три небесных тела оказались на одной линии. Он увидел светящийся ореол вокруг планеты и первым высказал гипотезу, что у Венеры есть своя атмосфера. Когда открытие ученого было подтверждено, этот оптический эффект был назван «явлением Ломоносова».
- Ввел раздел науки «экономическая география». Как руководитель географического департамента Академии наук, Ломоносов предложил рассматривать хозяйственные, природные и трудовые ресурсы страны, как отдельную область географии. Чем заложил основы изучения России с совершенно нового ракурса.
- Доказал, что ртуть – это металл. Ученый впервые получил твердую ртуть, а также доказал ее электропроводность и «ковкость», что стало основанием для отнесения этого вещества к металлам. Открыл природу северного сияния. Ломоносов был первым, кто указал на электрическую природу это величественного явления. Он высказал догадку, которую впоследствии развил с научной точки зрения.
- Разработал технологию производства цветного стекла. Работая в области физико-химических исследований, он научился делать мозаичное стекло и лично изготовил несколько мозаичных картин. Самая знаменитая его работа – «Полтавская битва».
- Заложил основы русского литературного языка. В 1755 году Ломоносов создал «Российскую грамматику». Он выделил в русской азбуке 30 букв, определил восемь частей речи, шесть падежей, десять временных форм глагола, три наклонения и шесть залогов. «Грамматика» стала базой для развития русской филологии.
- Обогатил русский язык множеством новых слов и научных терминов. Таких, как «горизонт, «материя», «полюс», «радиус», «формула», «оптика» и так далее.
При этом достижения Ломоносова в науках были известны лишь единицам – тем, кто мог их оценить в каждой области, кто понес их дальше, как знамя. Невероятно, но для современников Ломоносов был прежде всего писателем и поэтом, а не ученым. Знаменитые оды, написанные им в связи с важными событиями в жизни государства – вот и все, что знал свет о русском гении, который подарил России научный суверенитет и во многом опередил свое время.