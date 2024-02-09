Жители России разделились во мнениях о происхождении человека

«За 15 лет картина мира россиян изменилась не сильно. Можно отметить рост популярности теории эволюции Дарвина, но доли сторонников божественного объяснения происхождения человека и тех, кто считает, что ответ на этот вопрос наукой не найден, остались такими же», — говорится в сообщении социологов.