Жители России разделились во мнениях о происхождении человека
39% соотечественников сочли, что наука не в состоянии объяснить, как на планете появились люди. Доля сторонников дарвинизма составила 28%.
Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. В исследовании указано, что сторонников креационизма, убеждённых, что человека создал бог, оказалось 23%.
«За 15 лет картина мира россиян изменилась не сильно. Можно отметить рост популярности теории эволюции Дарвина, но доли сторонников божественного объяснения происхождения человека и тех, кто считает, что ответ на этот вопрос наукой не найден, остались такими же», — говорится в сообщении социологов.
При этом шесть из десяти респондентов высказались против исключения учения Чарльза Дарвина из школьной программы. 62% опрошенных выбрали вариант «преподавать оба взгляда на происхождение человека».