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Яна Батыршина — российская спортсменка, гимнастка: интервью, биография, почему бросила гимнастику, фото, семья

Обладательница серебра ОИ-1996 и многократная чемпионка мира рассказывает, как бросала гимнастику и почему не жалеет об уходе.

Яна Батыршина: как чемпионка мира много раз бросала спорт и почему не жалеет об уходе
© «ЧЕМПИОНАТ» / ФОНД «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»

Это первый материал из серии «Письмо себе в прошлое», которую «Чемпионат» начинает совместно с благотворительным фондом «Дополнительное время». Известные спортсмены в формате монолога будут делиться воспоминаниями и рефлексировать о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

Яна Батыршина – российская спортсменка, художественная гимнастка, заслуженный мастер спорта России. Серебряный призёр Олимпийских игр — 1996, пятикратная чемпионка мира, чемпионка Европы. Завершила спортивную карьеру в 1998 году.

– Я до определённого момента умирала за художественную гимнастику. Маленькой неслась на тренировки. Но где-то с 13 лет гимнастика превратилась для меня в работу. Это была рутина. Ежедневная, монотонная, однообразная. Только соревнования вносили какие-то краски.
Мне было очень сложно эмоционально и ментально. Я всегда работала на 1000%, поэтому хотела более индивидуального подхода, ведь не все спортсмены одинаковые. Кому-то нужен образно пинок и фразы в духе: «Да ты не сможешь! Ну посмотрим, как ты сделаешь это». Тогда у спортсмена щёлкает, он думает: «Как это не смогу?! Я-то?! Сейчас пойду и докажу».
Я же была другой. Я любила, когда меня хвалят. Поэтому, когда слышала «Ты не сможешь!» – выходила и действительно не могла. У меня ничего не получалось.
Я слишком мягкая для спорта. Это смешно, но у меня действительно неспортивный характер. Конечно, я умею бороться и идти до конца, но для меня крайне важна поддержка, с ней я готова летать. Когда не ощущала поддержку, даже не пыталась подняться в воздух.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА // ЯНА БАТЫРШИНА В НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ

Мне хотелось всё бросить неоднократно. Такие мысли были каждый день. Я за свою спортивную карьеру уходила четыре раза, но каждый раз меня возвращали.
В первый раз закончила в 13 лет, когда завоевала на чемпионате Европы среди юниоров два золота и три серебра. Я решила, что мне больше ничего не надо. Но Ирина Александровна Винер поговорила с моими родителями, и я осталась.
Второй раз «закончила» до Олимпиады, мне ещё 16 не было. Решив бросить, я стала думать, куда поехать с базы в Новогорске. Домой было не вариант, родители вернули бы меня обратно. Я решила уехать в спортивное училище, где обучалась. Меня там быстро охранники выдали, и пришлось ехать обратно в Новогорск.
Не помню, сколько прошло времени, как я захотела закончить с гимнастикой в третий раз. Тогда решила, что самое надёжное место, где можно спрятаться – сама база в Новогорске. Я, худенькая и маленькая девочка, спряталась за гимнастическими коврами, которые мы скручивали и приставляли к стенке. А потом был кошмар! Я стояла за этими коврами часов 12. Уже вечер наступил: смотрю в окно и вижу милицию с мигалками – меня все ищут! В зале меня в итоге обнаружил папа, видимо, почувствовал.
У нас был очень серьёзный, взрослый разговор, и мы договорились: если выступаю на Олимпиаде, затем меня никто не будет отговаривать от завершения карьеры. Я смогу закончить в любой момент.
Потом я бросила всё в четвёртый раз. Это было после Олимпиады, в 1997 году, за месяц до чемпионата Европы. Я тогда сидела дома, не тренировалась уже неделю, и мне позвонила главный тренер сборной Эльвира Петровна Аверкович.
Она сказала фразу, которая попала мне в сердце: «Яна, пожалуйста, можешь выступить на этом чемпионате Европы и поддержать нашу команду, нашу страну? Знай, тебе сейчас замены нет, и в ближайшее время не будет».
Для меня была так важна эта фраза, что мне нет замены. Нам же всегда говорили, что незаменимых – нет! «Ты ушла? Не беда – на твоё место придёт другая». И вдруг мне сказали, что я незаменима. После такого пересилила себя и вернулась, даже больше года отзанималась.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЯНЫ БАТЫРШИНОЙ

В последний раз я закончила карьеру на «сборе-отдыхе» в Италии, не стала ждать возвращения в Москву. Все ходили на тренировки, я – купаться на море. Тренеры не верили, что я закончила всерьёз. Если бы они понимали, что это правда, то сразу бы купили билет и отправили меня домой в Москву. Всю неделю в Италии они пытались со мной поговорить, но я решила окончательно.
Понимаю обиду своих тренеров после этого. За два года до Олимпиады, будучи лидером сборной, не заканчивают. Но и меня тут можно было понять. Чисто психологически я была на нуле, у меня не было ресурсов. Самое главное: у меня не было мотивации. Я не понимала, для чего должна дальше заниматься. Когда пропадает мотивация, тренировки идут во вред ментальному и физическому здоровью. Не уверена, что, если бы осталась, мои результаты были бы на таком же высоком уровне, как и раньше…
Мое интервью после завершения карьеры, которое наделало много шума? Начнём с того, что этого интервью, по сути, не было. Журналист нехорошо повёл себя. Он «развёл» неопытную девочку на разговор по душам не под запись, а потом всё выпустил в газете. Разумеется, я не хотела выносить сор из избы. Но что было, то было, время вспять не пойдёт. Ответ на интервью от Ирины Александровны [Винер] был, конечно, не самым приятным. Сейчас понимаю, что всё могло быть по-другому, если бы мы нормально поговорили.
С возрастом осознаëшь, что допустил ошибку. Поэтому я за то, что всегда надо общаться, если тебя что-то мучит.
Так расставаться было плохо, но, если откровенно, я знаю характер Ирины Александровны и понимаю, что иначе нам расстаться в тот момент было невозможно. Только пару лет назад у нас стали очень хорошие, добрые и искренние отношения. С того момента, как я закончила, прошло почти 25 лет, и больше 20 из них мы практически не общались с Ириной Александровной. Но мы столько вместе прошли, столько пережили! Я искренне её люблю и благодарна за всё. Сейчас всё уже забыто. Мы с Ириной Александровной даже не возвращались к той теме. Спокойно общаемся при встрече, а если и вспоминаем что-то из прошлого, то только хорошее. А этого у нас было предостаточно!
Моё главное достижение в карьере – серебро Олимпийских игр. Да, у меня дома 180 наград, среди них много золотых медалей чемпионатов мира и Европы, но то серебро ни с чем не сравнить. Когда завоевала его, у меня не было никакого разочарования, я была безумно счастлива! Для меня эта медаль – вообще платиновая с бриллиантами!
У меня была тяжелейшая подготовка к Олимпиаде. За месяц до Игр меня на базе в Новогорске укусила собака. Рану не стали зашивать, поэтому она никак не заживала и кровоточила. На Олимпиаду в Атланте мы поехали за две недели до старта, чтобы акклиматизироваться. Стояла жуткая жара, но в зале и Олимпийской деревне работали кондиционеры. Из-за перепадов температуры у меня начался бронхит. Я даже не могла тренироваться нормально, так как задыхалась от кашля. Вся подготовка в итоге получилась смазанной. После такого завоевать серебряную медаль… О большем я и мечтать не могла.
Ещё один момент. Мало кто знает, но тогда Олимпиада проходила в три круга. В первой квалификации я заняла 13-е место. Это был такой позор! Я никогда так ужасно не выступала! Ещё и родители были в зале – всё это было на их глазах. Но в итоге через два дня взяла серебро. Это было очень тяжело. Поэтому сейчас молюсь на эту медаль. Не верю до сих пор, что так получилось.

ФОНД «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» // ЯНА БАТЫРШИНА

Стоила ли эта игра свеч? Абсолютно! Если бы у меня была возможность начать жизнь с начала, я бы полностью повторила этот путь. Несмотря на всё рассказанное выше, я понимаю, что вновь пошла бы в художественную гимнастику. Ведь всё, что у меня сейчас есть в жизни, это благодаря гимнастике.
Единственное, я бы, наверное, вела себя иначе. Мне хотелось быть более уверенной в себе. Я бы не молчала и, проглатывая обиду, шла дальше, а всё-таки попыталась пообщаться с тренером. Постаралась бы донести ему, что мне некомфортно и как это можно исправить.
Также мне нужно было понимать: если ты младше всех соперниц, это не значит, что ты недостойна. Ведь то, что ты лучше, надо воспринимать с гордо поднятой головой. Мне же периодически было неудобно, что я обыгрываю старших. Я стояла на пьедестале, а мне хотелось извиниться перед старшими соперницами за то, что я выиграла.
Быть более уверенной и показывать свой характер – такой совет я бы дала юной себе.
Если предположить, что я могла тогда последовать советам от себя нынешней, возможно, я задержалась бы в спорте, дошла бы и до второй своей Олимпиады. Но спорт – это маленький отрывок моей жизни. Сейчас для меня гораздо важнее другая её часть – моя счастливая семья: муж, трое детей. И я хорошо понимаю, что если бы не закончила в 1998 году, то не встретила бы своего мужа и не родились бы наши с ним дети. Если бы всего этого не случилось, моя жизнь была бы другой, а я этого не хотела бы. Любую потенциальную медаль со второй Олимпиады я не обменяла бы на то, что сейчас имею. Сейчас я абсолютно счастлива, ведь семья – то, о чём я всегда мечтала.
Когда я ещё выступала, к нам в Новогорск приезжали журналисты. В конце интервью они всех девочек спрашивали про мечты. Кто-то говорил, что хочет стать чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Я же на этот вопрос ответила так: «Хочу хорошо выйти замуж и родить четверых детей». На протяжении всей своей спортивной карьеры я мечтала об этом. В итоге всё получилось! Да, у меня сейчас трое детей, но кто знает, что будет дальше? Надо правильно формулировать мечты. Возможно, если бы я мечтала о спортивных достижениях, их у меня было бы еще больше. Но у меня есть ощущение, что я родилась для того, чтобы быть женой и мамой. Семья — самое важное для меня!

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