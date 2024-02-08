Яна Батыршина: как чемпионка мира много раз бросала спорт и почему не жалеет об уходе

Яна Батыршина — российская спортсменка, гимнастка: интервью, биография, почему бросила гимнастику, фото, семья
Обладательница серебра ОИ-1996 и многократная чемпионка мира рассказывает, как бросала гимнастику и почему не жалеет об уходе.
Это первый материал из серии «Письмо себе в прошлое», которую «Чемпионат» начинает совместно с благотворительным фондом «Дополнительное время». Известные спортсмены в формате монолога будут делиться воспоминаниями и рефлексировать о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.
Яна Батыршина – российская спортсменка, художественная гимнастка, заслуженный мастер спорта России. Серебряный призёр Олимпийских игр — 1996, пятикратная чемпионка мира, чемпионка Европы. Завершила спортивную карьеру в 1998 году.
– Я до определённого момента умирала за художественную гимнастику. Маленькой неслась на тренировки. Но где-то с 13 лет гимнастика превратилась для меня в работу. Это была рутина. Ежедневная, монотонная, однообразная. Только соревнования вносили какие-то краски.
Мне было очень сложно эмоционально и ментально. Я всегда работала на 1000%, поэтому хотела более индивидуального подхода, ведь не все спортсмены одинаковые. Кому-то нужен образно пинок и фразы в духе: «Да ты не сможешь! Ну посмотрим, как ты сделаешь это». Тогда у спортсмена щёлкает, он думает: «Как это не смогу?! Я-то?! Сейчас пойду и докажу».
Я же была другой. Я любила, когда меня хвалят. Поэтому, когда слышала «Ты не сможешь!» – выходила и действительно не могла. У меня ничего не получалось.
Я слишком мягкая для спорта. Это смешно, но у меня действительно неспортивный характер. Конечно, я умею бороться и идти до конца, но для меня крайне важна поддержка, с ней я готова летать. Когда не ощущала поддержку, даже не пыталась подняться в воздух.
Мне хотелось всё бросить неоднократно. Такие мысли были каждый день. Я за свою спортивную карьеру уходила четыре раза, но каждый раз меня возвращали.
В первый раз закончила в 13 лет, когда завоевала на чемпионате Европы среди юниоров два золота и три серебра. Я решила, что мне больше ничего не надо. Но Ирина Александровна Винер поговорила с моими родителями, и я осталась.
Второй раз «закончила» до Олимпиады, мне ещё 16 не было. Решив бросить, я стала думать, куда поехать с базы в Новогорске. Домой было не вариант, родители вернули бы меня обратно. Я решила уехать в спортивное училище, где обучалась. Меня там быстро охранники выдали, и пришлось ехать обратно в Новогорск.
Не помню, сколько прошло времени, как я захотела закончить с гимнастикой в третий раз. Тогда решила, что самое надёжное место, где можно спрятаться – сама база в Новогорске. Я, худенькая и маленькая девочка, спряталась за гимнастическими коврами, которые мы скручивали и приставляли к стенке. А потом был кошмар! Я стояла за этими коврами часов 12. Уже вечер наступил: смотрю в окно и вижу милицию с мигалками – меня все ищут! В зале меня в итоге обнаружил папа, видимо, почувствовал.
У нас был очень серьёзный, взрослый разговор, и мы договорились: если выступаю на Олимпиаде, затем меня никто не будет отговаривать от завершения карьеры. Я смогу закончить в любой момент.
Потом я бросила всё в четвёртый раз. Это было после Олимпиады, в 1997 году, за месяц до чемпионата Европы. Я тогда сидела дома, не тренировалась уже неделю, и мне позвонила главный тренер сборной Эльвира Петровна Аверкович.
Она сказала фразу, которая попала мне в сердце: «Яна, пожалуйста, можешь выступить на этом чемпионате Европы и поддержать нашу команду, нашу страну? Знай, тебе сейчас замены нет, и в ближайшее время не будет».
Для меня была так важна эта фраза, что мне нет замены. Нам же всегда говорили, что незаменимых – нет! «Ты ушла? Не беда – на твоё место придёт другая». И вдруг мне сказали, что я незаменима. После такого пересилила себя и вернулась, даже больше года отзанималась.
В последний раз я закончила карьеру на «сборе-отдыхе» в Италии, не стала ждать возвращения в Москву. Все ходили на тренировки, я – купаться на море. Тренеры не верили, что я закончила всерьёз. Если бы они понимали, что это правда, то сразу бы купили билет и отправили меня домой в Москву. Всю неделю в Италии они пытались со мной поговорить, но я решила окончательно.
Понимаю обиду своих тренеров после этого. За два года до Олимпиады, будучи лидером сборной, не заканчивают. Но и меня тут можно было понять. Чисто психологически я была на нуле, у меня не было ресурсов. Самое главное: у меня не было мотивации. Я не понимала, для чего должна дальше заниматься. Когда пропадает мотивация, тренировки идут во вред ментальному и физическому здоровью. Не уверена, что, если бы осталась, мои результаты были бы на таком же высоком уровне, как и раньше…
Мое интервью после завершения карьеры, которое наделало много шума? Начнём с того, что этого интервью, по сути, не было. Журналист нехорошо повёл себя. Он «развёл» неопытную девочку на разговор по душам не под запись, а потом всё выпустил в газете. Разумеется, я не хотела выносить сор из избы. Но что было, то было, время вспять не пойдёт. Ответ на интервью от Ирины Александровны [Винер] был, конечно, не самым приятным. Сейчас понимаю, что всё могло быть по-другому, если бы мы нормально поговорили.
С возрастом осознаëшь, что допустил ошибку. Поэтому я за то, что всегда надо общаться, если тебя что-то мучит.
Так расставаться было плохо, но, если откровенно, я знаю характер Ирины Александровны и понимаю, что иначе нам расстаться в тот момент было невозможно. Только пару лет назад у нас стали очень хорошие, добрые и искренние отношения. С того момента, как я закончила, прошло почти 25 лет, и больше 20 из них мы практически не общались с Ириной Александровной. Но мы столько вместе прошли, столько пережили! Я искренне её люблю и благодарна за всё. Сейчас всё уже забыто. Мы с Ириной Александровной даже не возвращались к той теме. Спокойно общаемся при встрече, а если и вспоминаем что-то из прошлого, то только хорошее. А этого у нас было предостаточно!
Моё главное достижение в карьере – серебро Олимпийских игр. Да, у меня дома 180 наград, среди них много золотых медалей чемпионатов мира и Европы, но то серебро ни с чем не сравнить. Когда завоевала его, у меня не было никакого разочарования, я была безумно счастлива! Для меня эта медаль – вообще платиновая с бриллиантами!
У меня была тяжелейшая подготовка к Олимпиаде. За месяц до Игр меня на базе в Новогорске укусила собака. Рану не стали зашивать, поэтому она никак не заживала и кровоточила. На Олимпиаду в Атланте мы поехали за две недели до старта, чтобы акклиматизироваться. Стояла жуткая жара, но в зале и Олимпийской деревне работали кондиционеры. Из-за перепадов температуры у меня начался бронхит. Я даже не могла тренироваться нормально, так как задыхалась от кашля. Вся подготовка в итоге получилась смазанной. После такого завоевать серебряную медаль… О большем я и мечтать не могла.
Ещё один момент. Мало кто знает, но тогда Олимпиада проходила в три круга. В первой квалификации я заняла 13-е место. Это был такой позор! Я никогда так ужасно не выступала! Ещё и родители были в зале – всё это было на их глазах. Но в итоге через два дня взяла серебро. Это было очень тяжело. Поэтому сейчас молюсь на эту медаль. Не верю до сих пор, что так получилось.
Стоила ли эта игра свеч? Абсолютно! Если бы у меня была возможность начать жизнь с начала, я бы полностью повторила этот путь. Несмотря на всё рассказанное выше, я понимаю, что вновь пошла бы в художественную гимнастику. Ведь всё, что у меня сейчас есть в жизни, это благодаря гимнастике.
Единственное, я бы, наверное, вела себя иначе. Мне хотелось быть более уверенной в себе. Я бы не молчала и, проглатывая обиду, шла дальше, а всё-таки попыталась пообщаться с тренером. Постаралась бы донести ему, что мне некомфортно и как это можно исправить.
Также мне нужно было понимать: если ты младше всех соперниц, это не значит, что ты недостойна. Ведь то, что ты лучше, надо воспринимать с гордо поднятой головой. Мне же периодически было неудобно, что я обыгрываю старших. Я стояла на пьедестале, а мне хотелось извиниться перед старшими соперницами за то, что я выиграла.
Быть более уверенной и показывать свой характер – такой совет я бы дала юной себе.
Если предположить, что я могла тогда последовать советам от себя нынешней, возможно, я задержалась бы в спорте, дошла бы и до второй своей Олимпиады. Но спорт – это маленький отрывок моей жизни. Сейчас для меня гораздо важнее другая её часть – моя счастливая семья: муж, трое детей. И я хорошо понимаю, что если бы не закончила в 1998 году, то не встретила бы своего мужа и не родились бы наши с ним дети. Если бы всего этого не случилось, моя жизнь была бы другой, а я этого не хотела бы. Любую потенциальную медаль со второй Олимпиады я не обменяла бы на то, что сейчас имею. Сейчас я абсолютно счастлива, ведь семья – то, о чём я всегда мечтала.
Когда я ещё выступала, к нам в Новогорск приезжали журналисты. В конце интервью они всех девочек спрашивали про мечты. Кто-то говорил, что хочет стать чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Я же на этот вопрос ответила так: «Хочу хорошо выйти замуж и родить четверых детей». На протяжении всей своей спортивной карьеры я мечтала об этом. В итоге всё получилось! Да, у меня сейчас трое детей, но кто знает, что будет дальше? Надо правильно формулировать мечты. Возможно, если бы я мечтала о спортивных достижениях, их у меня было бы еще больше. Но у меня есть ощущение, что я родилась для того, чтобы быть женой и мамой. Семья — самое важное для меня!