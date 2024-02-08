Яна Батыршина: как чемпионка мира много раз бросала спорт и почему не жалеет об уходе

В последний раз я закончила карьеру на «сборе-отдыхе» в Италии, не стала ждать возвращения в Москву. Все ходили на тренировки, я – купаться на море. Тренеры не верили, что я закончила всерьёз. Если бы они понимали, что это правда, то сразу бы купили билет и отправили меня домой в Москву. Всю неделю в Италии они пытались со мной поговорить, но я решила окончательно.

Понимаю обиду своих тренеров после этого. За два года до Олимпиады, будучи лидером сборной, не заканчивают. Но и меня тут можно было понять. Чисто психологически я была на нуле, у меня не было ресурсов. Самое главное: у меня не было мотивации. Я не понимала, для чего должна дальше заниматься. Когда пропадает мотивация, тренировки идут во вред ментальному и физическому здоровью. Не уверена, что, если бы осталась, мои результаты были бы на таком же высоком уровне, как и раньше…

Мое интервью после завершения карьеры, которое наделало много шума? Начнём с того, что этого интервью, по сути, не было. Журналист нехорошо повёл себя. Он «развёл» неопытную девочку на разговор по душам не под запись, а потом всё выпустил в газете. Разумеется, я не хотела выносить сор из избы. Но что было, то было, время вспять не пойдёт. Ответ на интервью от Ирины Александровны [Винер] был, конечно, не самым приятным. Сейчас понимаю, что всё могло быть по-другому, если бы мы нормально поговорили.

С возрастом осознаëшь, что допустил ошибку. Поэтому я за то, что всегда надо общаться, если тебя что-то мучит.

Так расставаться было плохо, но, если откровенно, я знаю характер Ирины Александровны и понимаю, что иначе нам расстаться в тот момент было невозможно. Только пару лет назад у нас стали очень хорошие, добрые и искренние отношения. С того момента, как я закончила, прошло почти 25 лет, и больше 20 из них мы практически не общались с Ириной Александровной. Но мы столько вместе прошли, столько пережили! Я искренне её люблю и благодарна за всё. Сейчас всё уже забыто. Мы с Ириной Александровной даже не возвращались к той теме. Спокойно общаемся при встрече, а если и вспоминаем что-то из прошлого, то только хорошее. А этого у нас было предостаточно!

Моё главное достижение в карьере – серебро Олимпийских игр. Да, у меня дома 180 наград, среди них много золотых медалей чемпионатов мира и Европы, но то серебро ни с чем не сравнить. Когда завоевала его, у меня не было никакого разочарования, я была безумно счастлива! Для меня эта медаль – вообще платиновая с бриллиантами!

У меня была тяжелейшая подготовка к Олимпиаде. За месяц до Игр меня на базе в Новогорске укусила собака. Рану не стали зашивать, поэтому она никак не заживала и кровоточила. На Олимпиаду в Атланте мы поехали за две недели до старта, чтобы акклиматизироваться. Стояла жуткая жара, но в зале и Олимпийской деревне работали кондиционеры. Из-за перепадов температуры у меня начался бронхит. Я даже не могла тренироваться нормально, так как задыхалась от кашля. Вся подготовка в итоге получилась смазанной. После такого завоевать серебряную медаль… О большем я и мечтать не могла.

Ещё один момент. Мало кто знает, но тогда Олимпиада проходила в три круга. В первой квалификации я заняла 13-е место. Это был такой позор! Я никогда так ужасно не выступала! Ещё и родители были в зале – всё это было на их глазах. Но в итоге через два дня взяла серебро. Это было очень тяжело. Поэтому сейчас молюсь на эту медаль. Не верю до сих пор, что так получилось.