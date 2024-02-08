Пять самых известных шпионов в истории США

Слово «крот» — одно из самых страшных слов в мире шпионажа. Подозревать, что в ваших рядах есть «крот» — кто-то, тайно работающий на другую сторону, — значит предполагать, что в разведывательном агентстве есть кто-то, кто предал не только доверие, принципы и законы своего правительства, но и доверие своих коллег. Крот — это далеко не маленький, скромный, роющий грызун, а опасный оперативник, и известно, что даже намек на него вызывает паранойю среди шпионов.

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Сэр Фрэнсис Бэкон впервые использовал термин «крот» в 1622 году для описания шпионов короля Генриха VII. Писатель Джон Ле Карре возродил этот термин в своем романе 1974 года «Лудильщик, портной, солдат, шпион», чтобы описать советского агента, проникшего в британскую разведку изнутри. Моул прижился в самом разведывательном сообществе, а затем и в поп-культуре в целом. Сегодня этот термин задним числом присвоен бесчисленным тысячам тайных перебежчиков.

«Рамблер» рассказывает о самых известных кротах в истории США.

Эдвард Бэнкрофт

С началом Войны за независимость в США люди с конкурирующей лояльностью оказались на противоположных сторонах войны. В результате американские повстанцы были окружены людьми с пробританскими симпатиями, которые просто проживали в районах, охваченных восстанием. Одним из этих людей был Эдвард Бэнкрофт, личный секретарь Бенджамина Франклина.

К Бэнкрофту обратился Пол Вентворт, возглавляющий пробританскую шпионскую сеть, и получил за свои услуги сумму, эквивалентную 100 000 долларов. Бэнкрофту было поручено освещать переговоры между Америкой и Францией, поскольку Лондон опасался, что Париж вступит в войну на стороне восстания. Бэнкрофт также должен был сообщить имена американских агентов за рубежом и шпионить за делегатами Континентального конгресса. Предательство Бэнкрофта было раскрыто только в 1880-х годах, спустя много времени после его смерти.

Мэри Джейн Ричардс/Мэри Баузер

Мэри Баузер, урожденная Мэри Джейн Ричардс, была афроамериканской рабыней, родившейся в Вирджинии где-то между 1839 и 1841 годами. Ричардс и ее родители принадлежали семье Ван Лью, которая была освобождена в 1843 году Элизабет Ван Лью, преданной аболиционисткой. После недолгого пребывания в Либерии Ричардс вернулась в Вирджинию в 1860 году накануне гражданской войны.

Когда в 1861 году началась война, она стала членом шпионской сети Ван Лью, которая предоставляла Союзу жизненно важную информацию. Ричардс, которая после замужества стала Мэри Баузер, в конце концов нашла работу не в чем ином, как в Белом доме Конфедерации, где она шпионила за самим президентом Конфедерации Джефферсоном Дэвисом. Баузер играла на расовых стереотипах того времени, изображая себя неразумной и скромной служанкой, все время подслушивая разговоры Дэвиса с его военачальниками и используя свою фотографическую память, чтобы передавать секреты, которые она обнаружила в его офисе.

В 1995 году она была занесена в Зал славы военной разведки армии США в Форт-Уачука, штат Аризона.

В 1943 году на место Манхэттенского проекта была отправлена группа британских ученых для оказания помощи в разработке первого в мире атомного оружия. Один из этих ученых, физик по имени Клаус Фукс, был беженцем из Германии и бывшим членом Коммунистической партии Германии. Фукс уже вступил в контакт с советской военной разведкой ГРУ в 1941 году. Британское правительство случайно вставило советского «крота» в самую секретную программу войны союзников.

Фукс был арестован в 1950 году по обвинению в нарушении Закона Великобритании о государственной тайне. В отличие от шпионов, которые предлагали свои услуги в обмен на деньги, он объяснил, что сделал это из чувства симпатии к СССР. Считается, что информация Фукса ускорила советскую ядерную программу, позволив Москве создать свою первую атомную бомбу в августе 1949 года, всего через четыре года после первого американского ядерного испытания. Фукс был освобожден из тюрьмы в 1959 году и умер в Восточной Германии в 1979 году.

Олдрич Эймс

Одно из самых опасных мест для крота находится в самой части разведывательной организации, предназначенной для поимки шпионов. Офицерам контрразведки нужны знания не только о своей организации, но и о вражеской организации, в том числе о том, к кому обращаться, чтобы передать секреты. Олдрич Хейзен Эймс был одним из таких кротов. Эймс был кадровым офицером ЦРУ, которому доверяли и который в конечном итоге возглавил отдел советской контрразведки агентства.

Эймс начал свою карьеру предателя в 1985 году, передавая информацию советскому КГБ в Колумбии и Италии, а затем оставлял информацию в секретных общественных местах, известных как «тайники», в районе Вашингтона. Эймс сообщил личности советских и российских сотрудников, работавших на ФБР и ЦРУ, некоторые из которых исчезли или были казнены. За эти годы Эймсу заплатили в общей сложности 2,7 миллиона долларов, и он вел роскошный образ жизни, который оставался незамеченным правительством США, пока предатель не был арестован в 1994 году.

Роберт Филип Ханссен

Один историк назвал агента ФБР Роберта Филипа Ханссена «самым разрушительным шпионом в истории ФБР». После ареста Олдрича Эймса контрразведка США поняла, что шпион все еще передавал секреты Советскому Союзу. Первоначально преследуя ветерана-агента ЦРУ, американские контрразведчики в конечном итоге сосредоточились на одном из своих: агенте контрразведки ФБР Роберте Ханссене.