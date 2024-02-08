Кто был отцом единственной дочери Людмилы Гурченко

В одном из интервью Людмила Марковна Гурченко сказала, что однажды перед ней стоял выбор — карьера или дочь. Она выбрала первое — работа для нее всегда была важнее всего. Поэтому, родив своему второму супругу ребенка, актриса никогда больше не думала о детях. Но кто был человек, которому звезда советского кино первой величины подарила дочь Машу?

© bigpicture

Отношения с единственной дочерью у актрисы не складывались с самого начала. Гурченко хотела мальчика, и когда на свет появилась Маша, была сильно разочарована. К тому же девочка не оправдывала материнских надежд — она не проявляла интереса ни к пению, ни к танцам, ни к актерскому искусству.

Впрочем, Людмила Марковна часто разочаровывалась и отец Маши был одним из крупных огорчений в ее жизни. Актер, писатель и сценарист Борис Андроникашвили был настоящим красавцем. От матери-грузинки он унаследовал истинный кавказский шарм и, увы, невероятно горячий темперамент.

bigpicture

Борис очень любил свою Люсю, и жена отвечала ему взаимностью, но вокруг было столько других женщин! Муж постоянно изменял Гурченко и непрерывно врал, поэтому отношения дали трещину вскоре после рождения ребенка. Когда М Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru аше исполнилось три года, семья окончательно распалась.

BigPicture.ru

Актриса не раз рассказывала в интервью о том, что муж изменял ей с другими женщинами, а она ему с работой. После успеха «Карнавальной ночи» Гурченко больше не принадлежала себе и не могла уделять должное внимание семье. Красивая, но несчастливая пара разошлась. Борис Андроникашвили после Гурченко некоторое время был гражданским мужем Нонны Мордюковой, а позднее женился на художнице Русудан Хантадзе, которая родила ему двоих детей.

У Гурченко после Бориса были еще четверо мужей, а всего актриса была замужем шесть раз. Детей у Гурченко больше не было. А Маша, когда подросла, стала очень похожа на звездную мать в молодости.

BigPicture.ru