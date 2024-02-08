Известный российский хоккеист оказался мошенником

Жизнь российского хоккеиста Игоря Мусатова была полна скандалов. Спортсмен подавал большие надежды, но из-за буйного нрава так и не смог полностью реализовать свой потенциал. А затем и вовсе оказался в тюрьме, потеряв не только свободу, но и любимую женщину.

На что он рассчитывал, проворачивая столь опрометчивую аферу?

Плохой парень

Начало карьеры Мусатова было многообещающим. Он воспитывался в школе московского «Спартака», был членом юношеской сборной России, с которой в 2007 году выиграл серебро молодёжного чемпионата мира. В КХЛ Игорь поиграл за такие клубы, как «Ак-Барс», «Спартак», «Салават Юлаев»... А в 2012 году играл в финале Кубка Гагарина в составе «Атланта»!

Однако карьере талантливого нападающего всё время мешал его скандальный нрав. Мусатов не раз оказывался в различных передрягах: попадал в ДТП, устраивал пьяные дебоши в клубах. Однажды его даже чуть не арестовали, но Игорь спрятался от правоохранителей в туалете.

РИА Новости

При этом Мусатов каким-то невероятным образом умудрился сойтись с гимнасткой Евгенией Канаевой, которая была полной его противоположностью. Двукратная олимпийская чемпионка всегда казалась скромной интеллигентной девушкой, но неожиданно разглядела что-то в «плохом парне» из мира хоккея. Они поженились и вскоре завели ребёнка. Окружающие утверждали: Евгения очень положительно влияет на мужа. Он успокоился и решил всерьёз заняться спортивной карьерой.

Увы, продолжалось это успокоение недолго. Опять начались различные скандалы, а в 2019 году Мусатов и вовсе стал героем криминальной истории, разделившей его жизнь на «до» и «после».

Мошенник?

В сентябре 2019 спортивные медиа сотрясла шокирующая новость: Мусатов арестован по делу о мошенничестве. Следствие утверждало, что Игорь предложил некоему бизнесмену Абеляну купить криптовалюту на сумму 45 млн рублей. Однако когда предприниматель расплатился с помощником Мусатова, биткоины на его счёт так и не поступили. Какое-то время Абелян пытался решить вопрос лично, но вскоре понял: пора обращаться в органы.

Суд признал Мусатова виновным и назначил ему меру наказания в виде лишения свободы на четыре года. Игоря отправили в колонию общего режима. За время заключения Канаева приняла решение оставить проблемного супруга. Впрочем, весь свой срок Мусатов не отсидел. В общей сложности хоккеист провёл за решёткой примерно год и был отпущен досрочно. Одним из условий освобождения была обязанность спортсмена как можно скорее найти работу.

Мусатов занялся тем, что умел лучше всего — хоккеем. Он стал работать тренером, и сегодня работает в системе команд Офицерской хоккейной лиги »Буран» и »Капитал». Игорь теперь живёт с другой женщиной и утверждает, что в корне изменил своё мировоззрение.

«Теперь гораздо серьезнее отношусь ко всему, что происходит у меня в душе. Да и вокруг. Человек не может жить без Бога в сердце. У меня есть вторая половина, с которой мы прошли все эти невзгоды. Безумно признателен Ксении, которая в любой ситуации была рядом. Благодарен Богу за то, что подарил мне такого человека», — рассказывал Мусатов «Спорт-экспрессу».