«Не лопните от смеха!». Как у Задорнова нашли еврейские корни?

Знаменитый российский сатирик Михаил Задорнов всегда не давал покоя политическим деятелям. Он высмеивал пороки не только зарубежных, но и русских людей. Даже ходила байка про то, что выступив за океаном, Задорнов приобрел еврейские корни. Но обо всем поподробнее.

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Национальность Задорнова

Родился наш сатирик в семье писателя и лауреата Сталинской премии Николая Задорнова. Отец был настоящим патриотом нашей страны и уроженцем города Пенза.

Мама Задорнова Елена Покорно-Матусевич была родом из старинного польского рода. Она выросла в городе Двинске, сейчас это Латвия. После войны супруги переехали в освобожденную от фашистов Латвийскую ССР. Там у матери писателя было множество родственников.

А уже в 1948 году у пары родился сын Михаил. Получается, Задорнов был русский по линии отца и поляк по матери. Сатирик рос в а атмосфере писательского мира. Поэтому тяготел именно к этой профессии. Однако, как говорили его друзья, в то время произошел какой-то сбой.

Путь к успеху

После школы Задорнов выбрал рижский Политехнический институт. Там писатель активно участвовал в творческой жизни учреждения. Он превращал постановки в юмористические шоу.

После окончания института, Задорнов пошел в театр. В это же время он выступал со своими номерами. А в 1982 году смог попасть на телеэкраны. Тогда все и открыли для себя талант писателя.

Стиль общения Задорнова отличался от всех, он привлекал зрителя. У него даже появились фирменные шутки, которые стали афоризмами.

«Не лопните от смеха»; «Ну тупые».

Задорнов смеялся вместе со зрителем и этим привлекал к себе людей. Он не боялся говорить то, о чем думает, а также мог пошутить над самим собой.

Пиком его карьеры стал 1991 год. В новогодний вечер его показывали по всем телевизорам страны. Именно тогда и появилось мнение, что сатирику нужно стать президентом. Однако он этого не хотел. По его словам, он никогда не сядет в кресло президента.

Биография Задорнова с каждым годом становилась все более интересной. Он стал писать книги, давать много концертов и выступал на телевидении. Всегда высказывал свое мнение и не думал о том, что о нем скажут.

Личная жизнь

Первой избранницей Задорнова стала девушка знатного политика. Они поженились в 1971 году и прожили более 10 лет. Второй женой писателя стала 20-летняя Елена Бомбина. Познакомились они на концерте в Риге. Сатирику тогда было 35 лет и он был женат.

Позже девушка рассказала, что с детства любила рассказы Задорнова. Она вырезала их из журнала «Юность». Тогда сатирик и понял, что его жизнь полностью поменяется. У пары в 1990 году родилась единственная дочь сатирика Елена.

Вообще Задорнов не любил говорить о личной жизни. Ходили слухи о его новом романе с актрисой Мариной Орловой. Юморист всегда отшучивался по данному поводу.

История с паспортом

Задорнов не имел гражданства Латвии. Несмотря на рождение в этой стране, он не считался ее частью. Это было связано с наличием предков, которые жили в стране до ее вхождения в состав СССР. Задорнов не имел права избираться в правительство страны, а также служить в латвийской армии.

Михаил Задорнов никогда и не хотел иметь паспорт гражданина Латвии. Однако, как было выше сказано, он был женат на дочери лидера советской Латвии Велте Калнберзине.

Но все же значительную часть своей жизни сатирик провел в Москве. В Латвию юморист ездил и часто, он любил страну, в которой родился. Задорнов владел латышским языком. А также верил в то, что его родная республика вновь подружится с Россией.

Смерть сатирика

Михаил Задорнов ушел из жизни в ноябре 2017 года. Сатирик долго боролся с опухолью мозга. Дочь юмориста тяжело переживала потерю. Единственная наследница Задорнова пошла по стопам отца. Она пишет стихи, и часть из них посвящена сатирику. Сатирик попросил похоронить его именно на Рижском взморье в Латвии. Рядом с отцом.