Печник с 15-летним стажем рассказал об особенностях своей профессии

Профессия печник появилась около четырех тысяч лет назад в Риме. А на Руси печных дел мастера всегда пользовались большим уважением. С одним из них побеседовала «Вечерняя Москва».

Печника с 15-летним стажем Юрия Оболенского мы застали в учебном классе Русской академии ремесел. Когда-то в ее стенах он сам в течение четырех месяцев повышал свою квалификацию. А теперь иногда дает бесплатные уроки начинающим мастерам, может даже на практику в свою бригаду пригласить. В желающих набраться опыта нехватки не бывает. Есть среди них и молодые люди, есть и те, кому под 70. Кто-то решает обучиться ремеслу, чтобы самостоятельно на даче печь сложить, кто-то хочет получить новую профессию...

— Видите, кирпич по толщине разный. При выравнивании угла шов в середине печки может получиться скошенным, как бельмо на глазу, — Юрий Александрович выкладывает для примера один кирпичный слой и подтверждает свои доводы с помощью инструмента под названием «уровень». За его уверенными и быстрыми движениями внимательно следят трое мужчин и женщина.

И наша беседа в перерыве между занятиями начинается с вопроса о печниках женского пола: приходилось ему среди коллег дам-печников встречать?

— С организацией трудового процесса бригады печников женщины, бесспорно, справляются. А вот для того, чтобы держать кельму — мастерок — нужна хорошая физическая форма, и рука тут требуется мужская. Кирпичи ведь не воздушные шарики, да и на крыше приходится много работать, причем в любую погоду, — объясняет Юрий.

Глядя на свежий цвет его лица и крепкие плечи (Оболенский, к слову, разменял уже пятый десяток) можно подумать, что жизнь этого человека проходит в сплошных тренировках на воздухе и в тренажерном зале. Однако профессиональный спорт у Юрия остался в далеком прошлом — в 90-е он работал охранником у бизнесмена. Когда лихие годы миновали и выросли дети, не пригодился Оболенскому и полученный ранее диплом помощника машиниста электропоезда. Надо было решать, чем заниматься в жизни дальше.

Правильный вектор поиска работы подсказал дядя, уроженец Тамбовской области, инженер по образованию, освоивший в те же непростые перестроечные годы печное дело. Обучение азам новой профессии Юрий начинал подсобным рабочим. А сегодня уровень мастерства Оболенского позволяет ему браться и за восстановление старинных печей, порой — настоящих произведений искусства.

— Мне приходилось реставрировать камины в дореволюционных питерских особняках. В годы СССР их просто варварски закрашивали — снизу серой краской, сверху белой, — сокрушается Юрий, ведь под штукатуркой ему удавалось не раз обнаруживать изразцовые узоры конца XVIII — начала XIX веков.

А вот уговорить владельцев частного деревянного дома в подмосковной Коломне сохранить уникальный печной ансамбль ему так и не удалось.

— Большой дом-старожил, возраст его за 150 лет, был поставлен с двумя печами. Изразцы и чугунная дверца еще николаевских времен, с именным клеймом мастера. Но заказчик потребовал все сломать, — до сих пор переживает Юрий. Все уговоры в пользу сохранения памятника печной старины оказались напрасны...

Знает Юрий и о современных тенденциях печного строительства. Очень популярны сегодня уличные комплексы — барбекю, дополненные казаном, хлебопечкой, пиццерией.

— Такие печи-замки нам заказывают! Это для настоящих эстетов, любителей комфортного, красивого отдыха на природе, — поясняет собеседник. Он сам хлебом из печи угощался не раз, каши и щи из печи ему тоже очень нравятся.

Кирпич остывает медленно, для каждого блюда найдется свой температурный режим. А вот коптильни для производства собственных колбас из камня делать не рекомендуется — каменные стены имеют свойство впитывать и накапливать запахи. Тем, кто любит в походных условиях пользоваться барбекю, понятно, не обойтись без покупных металлических конструкций. Еще одно давно полюбившееся многими загородными жителями интерьерное украшение — камины. Юрий напоминает, что мода на них пришла в Россию из Европы, где зимы не отличаются суровостью. Красоты и уюта сложенный из кирпича камин дому, конечно, добавит, а вот тепла — ненадолго. Поэтому печник Оболенский считает разумным установку металлических кассетных каминов: коэффициент полезного действия у них выше.

А вот традиционные русские печи сегодня просят сложить только приверженцы национальных традиций. В связи с этим Юрий делится некоторыми своими любопытными изысканиями в фольклорных источниках.

— Нашел упоминание о Бабе-яге, как о некоей девушке, усаживающей своих детей на лопату, чтобы продвинуть в глубину печки. Но вовсе не съесть она их планировала, а всего-навсего помыть, — говорит печник.

А вот современная печь, напоминает Юрий, для мытья уже не используется, и спать на нее не укладываются, поэтому ее классический русский вариант ажиотажным спросом не пользуется.

Среди наиболее оригинальных объектов, обустройством которых выпало заниматься коллегам Оболенского, — вегетарий в Екатеринбурге:

— Печь возвели в теплице промышленных масштабов. От нее трубы уходят в землю, обогревая ее зимой.

А на вопрос, какой из своих недавно выполненных проектов считает наиболее интересным, отвечает: на юге Подмосковья хозяева дома заказали у него знаменитую двухколпаковую пятиуголку, изобретение российского печника Игоря Кузнецова.

— Вместо привычных ходов для дыма у печи — колпаки, благодаря чему эффективность горения в разы повышается, а стало быть, и экономия дров необыкновенная. Но и места она требует немало — 4,5 квадратных метра. А 10 тонн ее веса должны держаться на специальном фундаменте, — рассказывает Юрий.

Его дачу тоже подобное чудо техники обогревает. И из собственного опыта печник знает, что пользоваться таким агрегатом нужно регулярно, а не редкими наездами в выходные.

— Как-то приехал на дачу в пятницу вечером, за окном –9 градусов было, а в комнатах –10. Чтобы прогреть замерзший дом, топил два дня. Если жить постоянно, то достаточно делать одну утреннюю закладку дров, и комфортный климат в жилище обеспечен на сутки.

Сложить качественную печь со всеми усовершенствованиями и даже украшениями бригаде Оболенского по силам за две недели. И хотя загадывать наперед Юрий не любит, но с любимым делом надеется не расставаться до глубокой старости. А на пенсии можно и ремонтными работами ограничиться, в деревне ведь печнику всегда работа найдется.

В ТЕМУ