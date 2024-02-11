«Шут, гений, провокатор и хам» Илона Маска считают любимцем миллионов. Почему инвесторы разочаровались в нем?

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Основателя компаний SpaceX и Tesla, а также владельца социальной сети Х (бывший Twitter) Илона Маска назвали самым переоцененным топ-менеджером. Миллиардеру припоминают громкие заявления насчет колонизации Марса, опрометчивые высказывания в соцсетях и даже скандал с употреблением марихуаны в прямом эфире. Инвесторы считают немыслимым для бизнесмена управлять таким количеством проектов. По мнению пользователей сети, успехи и популярность предпринимателя — заслуга его команды. Разрушение репутации — в материале «Ленты.ру».

Первый из переоцененных

В феврале 2024 года журнал Fortune назвал Илона Маска самым переоцененным CEO (Chief Organisation Officer, высшая управленческая должность — прим. «Ленты.ру»). Предприниматель возглавил рейтинг уже второй год подряд.

Рейтинг Fortune составлялся на основе голосования тысяч руководителей, бизнесменов, директоров и отраслевых аналитиков — большинство из них назвали аргументом против Маска его «агрессивные цели» и «потусторонние амбиции» по созданию цивилизации на Марсе и автомобилей с полноценным автопилотом в ближайшее десятилетие.

Как отмечают в NASA, современные технологии неспособны к терраформированию или созданию среды, подобной земной, на других планетах, что делает мечты бизнесмена по колонизации иллюзией. По словам генерального директора компании космического туризма Titans Space, ракета — самый опасный из когда-либо изобретенных способов передвижения, а использование носителей с вертикальным запуском будет слишком рискованно вне зависимости от того, насколько продвинутыми станут технологии, инженерия и материалы.

Награды Маска Июнь 2011 года. Премия Хайнлайна в размере 500 тысяч долларов за достижения в коммерциализации космоса. Февраль 2011 года. Место в топ-20 наиболее влиятельных американских CEO в возрасте до 40 лет по версии Forbes. Ноябрь 2013 года. Предприниматель года по версии Fortune. Ноябрь 2013 года. CEO года по версии The Wall Street Journal. Декабрь 2021 года. Человек года по версии Time.

Одновременно с этим эксперты по искусственному интеллекту заявили, что до появления полностью автономных автомобилей пройдет еще несколько десятилетий, что также идет вразрез с заявленным Маском. Вдобавок проигранная конкуренция китайским электрокарам и замедлившийся рост Tesla привели к падению акций компании почти на четверть с начала 2024-го и стали еще одним поводом усомниться в таланте предпринимателя.

Былые заслуги

Маск известен как изобретатель, визионер и миллиардер, живой прообраз «Железного человека» в одноименном фильме. Журнал Time в 2021 году признал бизнесмена Человеком года, а Forbes неоднократно называл его самым богатым предпринимателем (на момент написания материала капитал Маска Amazon Джеффа Безоса и французского бизнесмена, владельца LVMH Бернара Арно). Миллиардера знают благодаря брендам электрокаров, производству космической техники SpaceX и спутниковому интернету Starlink, а также многим другим проектам. Однако начинал он совсем не с этого.

Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из «Хранителей». <...> Его стартап SpaceX обогнал Boeing, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска обладателем состояния в размере 250 миллиардов долларов и самым богатым частным лицом в истории журнал Time

Первые 500 долларов Маск заработал в 12 лет, удачно продав видеоигру Blastar собственной разработки. Затем с младшим братом Кимбалом он открыл фирму Zip2 Corporation, которая предлагала программное обеспечение для СМИ и позже была продана американской компании по производству персональных компьютеров Compaq за 22 миллиона долларов. Потом Маск создал систему электронных платежей X.com, которая позднее слилась с Confinity, была переименована в PayPal и продана eBay за 1,5 миллиарда долларов (доля самого Маска составила 180 миллионов). Этот капитал и лег в основу будущих проектов бизнесмена.

Благодаря успехам основанных им компаний Маск быстро добился звания самого богатого предпринимателя в мире и был признан одним из самых влиятельных людей. В пользу последнего говорят способности миллиардера при помощи твитов обрушивать курсы ценных бумаг или криптовалют и, наоборот, приводить к их ошеломительному росту.

Положение дел Маска

Знаковый проект Маска, обещавшего покорить Марс, — компания SpaceX — в последние время терпит неудачи. Так, из-за различных недочетов во время подготовки и проектирования провалились уже две попытки запуска многоразовой транспортной системы Starship. В первый раз воздушное судно, призванное доставить человека на Марс, взорвалось на четвертой минуте полета. Второй образец продержался немногим дольше, хотя в компании планировали посадить корабль у Гавайских островов. Однако эти неудачи не расстроили миллиардера. Он пообещал отправить ракету на Марс уже через три-четыре года и призвал к тому моменту создать на планете автономно действующую базу. По скромным подсчетам, это потребует отправки миллионов тонн грузов с оборудованием и ресурсами.

Однако инициатива предпринимателя не зря вызывает вопросы. Как Нил Деграсс Тайсон, планы по колонизации Марса нереальны в первую очередь в части финансов. Полет к Красной планете обойдется от 30 до 500 миллиардов долларов, и для этого Маску, скорее всего, придется искать инвесторов. Чтобы привлечь такие финансы, нужен бизнес-план, который описывает все издержки, — особенно с учетом того, что проект рискует не окупиться. Компания Маска эти расчеты не показывает не просто так, отметил Тайсон. Единственный результат, который будет получен по итогам экспедиции, — это понимание того, что жить на Марсе на данный момент невозможно, и потому рентабельность инвестиций в марсианскую кампанию стремится к нулю.

Один из главных активов Маска, компания Tesla, также переживает не лучшие времена. Автоконцерн сдает позиции под натиском китайских компаний. В 2021 году миллиардер называл рынок КНР самым конкурентным в мире и хвалил местные компании за их развитие программного обеспечения. Позднее, во время отчета корпорации о прибылях и убытках за четвертый квартал 2022 года, Маск допустил, что именно китайский бренд станет вторым производителем электрических автомобилей в мире. В 2023-м он признал, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок — к тому моменту Tesla впервые в истории уступила лидерство своему конкуренту, китайской BYD. За последний квартал 2023 года она продала 484,5 тысячи машин, а ее конкурент — 526,4 тысячи.

Ухудшение позиций Tesla все больше волнует инвесторов — группа акционеров уже подала в суд на руководство компании, указав, что их обманули насчет эффективности и безопасности хваленого автопилота. Те, кто покупал ценные бумаги производителя электрокаров с февраля 2019 года по февраль 2023 года, потеряли колоссальные деньги на фоне новостей об авариях с участием машин бренда. Также на стоимость акций повлияла отзывная кампания Model S, Model X, Model 3 и Model Y разных лет производства, автопилот в которых может проехать на желтый свет и не останавливается на знаке «Стоп». Держатели ценных бумаг уверены, что причиной всех проблем является сам Илон Маск — его обвинили в недостаточной вовлеченности из-за обилия сторонних проектов. Инвесторы намерены добиться «устранения зависимости от Маска» — помимо миллиардера, свои места могут потерять и лояльные ему руководители компании.

Это беспрецедентно — быть генеральным директором и руководить двумя другими компаниями. Я не могу представить себе ни одно другое правление, позволяющее генеральному директору заниматься таким количеством проектов Кортни Уикс исполнительный директор Investor Advocates for Social Justice

Однако ничто так не влияет на рейтинг выдающегося управленца, как купленный им недавно Twitter (переименован в X). Миллиардер приобрел соцсеть 27 октября 2022 года за 44 миллиарда долларов. Предприниматель уволил прежнее руководство и лично возглавил компанию, после чего сомнительные решения по борьбе с цензурой начали стремительно разрушать репутацию кумира либеральной молодежи. Споры начались с ребрендинга компании и смены названия и логотипа на букву Х. Продолжились они уже после кадровых решений. Маск решил затянуть пояса потуже путем увольнения топ-менеджеров и лишения сотрудников многомиллиардных премий и снизить расходы соцсети (миллиардер задумал монетизировать контент и сделать сообщения платными, добавить в соцсеть возможность аудио- и видеозвонков и даже превратить ее в сайт знакомств). Однако это не помогло — Twitter остается убыточной компанией из-за падения доходов от рекламы вполовину и большой долговой нагрузки. Поправить ситуацию не удается по причине резких высказываний Маска, из-за которых Apple, Walt Disney и IBM временно перестали размещать рекламу после поддержки миллиардером антисемитской публикации. Позже к ним присоединились крупные кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate. Под управлением Маска к концу 2023 года Х подешевела на 71 процент (при этом компания Fidelity, которая оценила подобное снижение, не владеет точной финансовой информацией, другие акционеры могут оценивать стоимость соцсети иначе — прим. «Ленты.ру»).

$205 млрд составляет капитал Илона Маска на момент написания материала по версии Bloomberg Billionaires Index

Однако все эти неудачи не расстраивают миллиардера — он рассказывает миру о своих планах по производству роботов, которые уже научились самостоятельно складывать рубашки и футболки, вкладывается в развитие искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию создателю ChatGPT — OpenAI, выпускает линейки духов, создает скоростные подземные поезда будущего и даже собирается построить в Техасе город-утопию, где все будет работать на солнечной энергии еще одной компании Маска под названием SolarCity. Продуктивность, с которой миллиардер выдает новые идеи и находит силы поддерживать развитие старых, кого-то поражает, а кто-то находит этому не вполне стандартное объяснение.

Маск и вещества

Владелец Tesla и SpaceX известен своим перфекционизмом и любовью к переработкам, однако, несмотря на напряженный график, стресс и усталость, не приемлет легальных антидепрессантов, которыми якобы «зомбируют людей». Вместо этого, как сообщает WSJ, Маск справляется с депрессией при помощи кетамина (диссоциативное вещество, нарушает восприятие внешнего мира и приводит к нарушению нормальной работы сознания — прим. «Ленты.ру»), психоделиков и иных запрещенных веществ.

Его жизнь просто отстой, настолько она нервная. Он так предан своей работе, что засыпает и просыпается, отвечая на электронные письма. 99 процентов людей никогда не встретят настолько же одержимого и готового пожертвовать личным ради работы человека коллега Илона Маска, пожелавший остаться неизвестным

О проблемах Маска рассказали его сотрудники: по их словам, с 2018 по 2021 год бизнесмен посещал закрытые вечеринки, где употреблял наркотики. После подобных визитов бизнесмен опаздывал на массовые мероприятия, где должен был выступить спикером, а когда поднимался на сцену, его речь была невнятной. По данным New Yorker, именно наркотики — причина импульсивных высказываний и решений.

Руководство и инвесторов компаний Маска такие новости крайне беспокоят, так как от состояния здоровья миллиардера зависят активы инвесторов на сумму около триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и даже космическая программа США. Сам Маск употребление запрещенных веществ отрицает и ссылается на результаты тестов за три года. Впрочем, помимо тестов есть и другие свидетельства.

Впервые Маска обвинили в употреблении наркотиков после выхода в эфир подкаста Joe Rogan Experience, во время записи которого он употреблял марихуану и запивал ее виски. Журналисту он признался, что употребляет редко, поскольку это не приносит никакого эффекта и даже, наоборот, вредит продуктивности. После выхода шоу в эфир и появления мемов Маск открестился от употребления наркотиков и заявил, что «любой, кто смотрел подкаст, может подтвердить», что он и понятия не имеет, как это делается.

На все обвинения и претензии Маск отвечает, что его необычное поведение, скандальные выходки, резкие публичные высказывания вызваны не наркотиками, а импульсивным характером. «Кто-то самовыражается, используя свои волосы, а я использую Twitter», — пояснил он и признался, что не хочет придерживаться какого-то «шаблона» гендиректора. По словам миллиардера, «предельно стабильная» Tesla давно бы развалилась, если бы он не был по-настоящему сумасбродным.

Сомнительные выступления миллиардера

Многочисленные скандалы вокруг личности Маска и неудовлетворительные результаты, которые в последнее время демонстрируют основанные им компании, лишь укрепляют людей в уверенности, что на самом деле перед ними «не крутой парень, который тратит кучу денег на исследования и разработки потрясающих проектов, полезных человечеству, а придурок с раздутым эго». Объяснение некогда хорошей репутации бизнесмена находят в слаженной работе пиар-команды, влияние которой снизилось с момента, когда он дорвался до управления Twitter. Однако, распыляясь по разным проектам и чувствуя себя безнаказанным в соцсетях, Маск показывает себя не с лучшей стороны.

Лучше молчать и позволять другим думать, что ты дурак, чем открывать рот и устранять все сомнения. Пиар-команда Маска работала над тем, чтобы его идиотизм и эгоистическое отношение не стали известны широкой общественности. Затем стало ясно, что он не гений, а просто богатый парень с комплексом бога и туманным уровнем здравомыслия пользователь Reddit

Против кандидатуры миллиардера во многом играет его стремление перерабатывать не только самому, но и мотивировать к этому сотрудников. (Маск не только является ярым трудоголиком, но и запретил сотрудникам Twitter удаленную работу и потребовал от них проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Ранее бизнесмен запретил удаленку и в Tesla. По его мнению, удаленка несправедлива, так как сотрудники, которым для работы нужен лишь ноутбук, находятся в более привилегированном положении по сравнению с теми, кто не может выполнять задачи из дома.

Не желая сбавлять обороты, Маск отказался ограничивать работу своих предприятий даже во время пандемии коронавируса. Властям Калифорнии пришлось долгое время спорить с миллиардером, убеждая его закрыть на карантин фабрику во Фримонте, на которой трудились порядка 10 тысяч человек. В конце концов у Tesla не осталось выбора — предприятие не могло работать, так как поставщики запчастей прекратили отгрузки. Маск отпустил рабочих по домам, не выплачивая им компенсации за простой.

У Илона очень искаженная версия реальности. Он ужасен в публичных выступлениях и еще более ужасен в мотивации сотрудников. Вам кажется, что выполнение задачи займет год, а Маск хочет, чтобы все было готово в течение недели. Его стиль управления можно сравнить с владельцем собаки, который периодически наказывает ее за то, что она не умеет читать его мысли Долли Сингх в интервью Business Insider

Наконец, Маска критикуют за его стремление перекладывать средства из одной компании в другую. На днях суд штата Делавэр заблокировал ему выплату бонуса в 55,8 миллиарда долларов — бизнесмен хотел получить от Tesla деньги для финансирования межпланетных путешествий. Чтобы найти деньги на покупку Twitter, предпринимателю пришлось оформить заем у SpaceX. Кредит был выдан в то время, когда SpaceX делала крупные инвестиции в ракетную программу Starship и программу спутниковой связи Starlink. При этом сам же предприниматель немногим ранее предупреждал о возможном банкротстве SpaceX в связи со значительными вложениями в различные проекты. Поэтому, забирая внушительную сумму из активов, предприниматель велел сотрудникам внимательнее следить за расходами.