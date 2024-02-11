Рок-певец Дамо Судзуки умер в возрасте 74 лет

Дамо Судзуки, певец японского происхождения, который возглавлял новаторскую рок-группу Can во время ее творческого пика, умер в возрасте 74 лет.

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Смерть Сузуки была подтверждена в субботу днем в соцсетях его друзей. Хотя причина его смерти не была названа, у музыканта из Кельна был диагностирован рак толстой кишки в 2014 году, сообщает Guardian.

Кэндзи Судзуки родился в префектуре Канагава к югу от Токио. Певец покинул Японию подростком, чтобы путешествовать по Европе и жить в коммунах хиппи. В 1970 году члены-основатели Can Чукай и Либезайт заметили Сузуки, играющего уличным музыкантом в богемном квартале Мюнхена Швабинг, и пригласили его дать для них свой первый концерт в тот же вечер.

«От группы не было никаких указаний, - вспоминал он в интервью Süddeutsche Zeitung в 2018 году. - Я должен был просто ходить по сцене и делать что угодно»

Его импровизационный стиль пения - смешение слов на английском, японском и собственных придуманных языках стал новаторским в 1970-е годы, когда группа выпустила три альбома. Такие музыканты, как Дэвид Боуи, Radiohead и Talking Heads, отметили, что немецкая группа во главе с Сузуки оказала на них влияние.