В Сети обсуждают 19-летнюю дочь супермодели Клаудии Шиффер: «Официантка на "Октоберфесте"»

Пользователи Сети обсуждают завирусившиеся фотографии 19-летней дочери Клаудии Шиффер. Клементина Поппи Де Вер Драммонд — старшая дочка немецкой супермодели и британского режиссера Мэтью Вона.

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В отличие от других известных непо-бейби Клементина держится подальше от внимания публики, лишь изредка появляясь на модных показах с мамой. Правда, совсем не удивимся, если скоро увидим ее на подиуме. Ведь по признанию Клаудии, дочка увлекается модой и частенько заимствует наряды из ее гардероба.

Многие называют Клементину двойником или близняшкой своей мамы, отмечая, что она унаследовала «ген супермодели». Но нашлись и те, кто не поскупился на достаточно жесткие комментарии о внешности девушки.

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«Мама — супермодель, а дочь — официантка на "Октоберфесте"», «Жаль, что вышла такая простушка, ведь мама была одной из самых красивых женщин 90-х», «У мамы грация Брижит Бардо, а у дочки — кассирши из супермаркета», — высказывают свои экспертные мнения читатели таблоида Daily Mail.