Обедневшая телезвезда годами заставляла людей верить в свое невероятное богатство

Жизни американской тележурналистки Джозефин (Джо) Франклин можно было позавидовать: особняк, частный самолет, миллионы долларов на счету и множество удачных проектов. Но есть нюанс: все это было выдумкой. Звезда телевидения заставляла людей верить в то, что она невероятно успешна и богата, в то время как на самом деле у нее не было ни работы, ни жилья, ни даже денег на еду. Зачем Джо Франклин годами обманывала окружающих и как правда о ней вскрылась — в материале «Ленты.ру».

© Josephine Franklin / YouTube

«Ей можно было верить»

Осенью 2014 года сотрудники Университета Флориды в США Вашингтоне.

Поводом для мероприятия стало то, что телезвезда решила пожертвовать учебному заведению два миллиона долларов. В обмен на это университет обещал создать кафедру ислама и политики имени Франклин. На торжество, помимо представителей вуза, пригласили весь штат популярной новостной программы PBS NewsHour, где раньше работала журналистка.

За сутки до мероприятия, к удивлению организаторов, чек Франклин на два миллиона долларов был аннулирован. Обеспокоенные сотрудники университета связались с ассистенткой телезвезды, которая поспешила их успокоить и заверила, что чек аннулировали по ошибке и что Франклин вот-вот будет в Вашингтоне.

Тележурналистка и автор документальных фильмов Джо Франклин

После разговора в столицу прибыли представители учебного заведения и выяснили, что в отеле Four Seasons, где их должна была ждать Франклин, она так и не появилась. Они снова написали ассистентке и узнали неприятную новость: Франклин сломала ногу, поэтому приехать не сможет.

Работникам университета так и не удалось обналичить чек, после чего они поняли, что их обманули. Они начали спешно обзванивать всех, кто получил приглашение на мероприятие, чтобы сказать, что праздник отменен

Одним из организаторов мероприятия был работник университета Норман Портильо, который знал Франклин около пяти лет. Они периодически общались, а обсуждать ее пожертвование вузу начали примерно за год до вечеринки, на которой она так и не появилась. Норман и Франклин вместе составили план мероприятия в Four Seasons, после чего журналистка отправила ему чек, который в итоге оказался недействительным.

Она производила впечатление человека, которому в определенной степени можно было верить Норман Портильо сотрудник Университета Флориды

Еще одной жертвой обмана журналистки стал ее давний знакомый — полковник Военно-воздушных сил США в отставке Дик Брауэр. Весной 2020 года Франклин предложила экранизировать его приключенческий рассказ, производством фильма должна была заниматься ее компания SeaCastle Films, а сама она взялась за сценарий.

«Я присылал ей главы по почте, она просматривала их и делала отличные предложения», — вспомнил Брауэр. Как и Портильо, он не заметил ничего подозрительного в поведении Франклин. Однако в 2021 году она внезапно перестала отвечать на его сообщения. Съемки фильма так и не начались, и отставной полковник понял, что все это время его дурачили.

Звезда Starbucks

Образ успешной и богатой журналистки Франклин пыталась создать и в кофейне Starbucks, которая располагалась в торговом центре в Южной Флориде. В 2010-х годах журналистка часто бывала там и быстро подружилась с другими завсегдатаями. Она регулярно рассказывала новым знакомым о работе и о многочисленных проектах, ее профессиональные знания и опыт впечатляли многих посетителей кофейни.

«Она была в курсе всего, что касается политики, знала, что происходит в мире», — сказал о писательнице ее друг Стивен Сассман. С ним Франклин познакомилась в Starbucks

Хвасталась Франклин и финансовым положением. Она говорила, что владеет особняком в Джупитер-Айленд — районе, в котором живут обеспеченные американцы и звезды шоу-бизнеса. Также она утверждала, что у нее есть автомобиль с личным водителем, а ее друзья лично знают британского принца Гарри.

Журналистка уверяла, что недавно покинула свой особняк и поселилась в гостинице в Южной Флориде, чтобы быть ближе к месту работы. По заверениям Франклин, она занималась секретным проектом, связанным с Саудовской Аравией, и была в постоянном контакте с американскими чиновниками. Конечно, все эти истории тоже были ложью.

Со временем друзья Франклин из Starbucks стали догадываться, что ее рассказы о богатой жизни далеки от правды. Они заметили, что она все время ходит в одной и той же одежде и дырявых сандалиях. Один из них видел, как журналистка доставала окурки из мусорки. В Starbucks американка всегда приходила со своим чайным пакетиком или растворимым кофе, а в кофейне заказывала только кипяток

Когда друзья Франклин поняли, что рассказы о богатой жизни — выдумки, они стали время от времени угощать завтраками и обедами в кофейне. Одна из подруг подарила ей новый планшет iPad взамен старого, у которой треснул экран. Однако делали это они деликатно, как будто не знают о ее положении, чтобы не смутить Джо.

Во время пандемии коронавируса Франклин внезапно пропала, и ее друзья серьезно забеспокоились. Они нашли в интернете контакты членов семьи журналистки, но оказалось, что никто из родственников ничего не знает о ее местонахождении — они уже давно не общались.

Номинация на премию «Эмми» и обвинения в антиизраильской пропаганде

При этом семья Франклин была вполне благополучной. Джо, родившаяся в 1946 году, Ливане, и после поездки увлеклась Ближним Востоком. Впоследствии она вышла замуж за хирурга Хью Траута и сменила фамилию на Франклин-Траут. У них родились двое детей — дочь Эшли и сын Хью-младший.

После университета Франклин занялась тележурналистикой: несколько лет она работала старшим продюсером новостной передачи MacNeil/Lehrer Report (позднее стала называться PBS NewsHour) на телеканале PBS. Вместе с корреспондентами она освещала деятельность Белого дома и Минобороны США, а также события на Ближнем Востоке.

Позднее Франклин уволилась с должности продюсера, основала компанию SeaCastle Films и начала снимать для PBS документальные фильмы о жизни в ближневосточных странах. Среди ее проектов, снискавших популярность у телезрителей, были фильмы «Саудовская Аравия» и «Нефтяные королевства». Последний был номинирован на престижную телевизионную премию «Эмми».

Помимо этого, журналистка выпустила многосерийный документальный фильм о космической гонке. Кассеты с фильмом Франклин продавались в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне и были очень популярны. В конце 1990-х годов они приносили музею по несколько тысяч долларов в месяц.

Широкий общественный резонанс вызвал ее документальный проект «Дни гнева: молодые палестинцы» (Days of Rage: The Young Palestinians), вышедший на PBS в 1989 году. В центре фильма — интервью с палестинцами, поднявшими восстание против Израиля в 1987 году. Многие еврейские общины в США раскритиковали фильм, назвав его «антиизраильской пропагандой».

Фильм Джо Франклин-Траут о палестинцах, живущих в условиях израильской оккупации в секторе Газа и на Западном берегу [реки Иордан], откровенно предвзят и однобок. Это фильм, снятый для того, чтобы отстаивать свою правоту, а не исследовать кризис The Washington Post

Франклин призналась, что такая бурная реакция стала для нее неожиданностью. «Меня сильно расстроило то, что фильм вызвал протест в то время, когда требуется честное и непростое исследование восстания. Невежество не служит ничьим интересам — ни израильским, ни палестинским, ни, конечно же, американским», — говорила она.

Кадр из фильма «Дни гнева: Молодые палестинцы»

В 1995 году Франклин выпустила роман «Крыло сокола», действие которого разворачивается во время войны в Персидском заливе. Правда, книга, сочетавшая в себе элементы любовного романа и триллера, провалилась в продаже и получила преимущественно негативные отзывы. Газета The New York Times отметила, что хотя автор и «специалист по Ближнему Востоку и может многое рассказать об арабской культуре», но «писать она не умеет».

Неудача с книгой стала началом черной полосы в жизни журналистки. Она влезла в долги, одновременно испортились отношения с мужем: в 1996 году супруги развелись, и суд постановил оставить двоих детей с отцом. После этого Франклин переехала в Калифорнию, а ее муж, сын и дочь уехали в Вашингтон.

«Не волнуйтесь, со мной все хорошо»

По словам родственников Франклин, во время развода у нее начались проблемы с психикой. Джо пребывала в иллюзии, что она телезвезда, хотя в действительности уже давно не появлялась на экране. Родственники много раз предлагали ей обратиться к врачу, но она упорно отрицала, что у нее есть проблемы.

После развода Джо время от времени навещала дочь. Эшли рассказывала, что мать жила не по средствам и больше думала не о работе, а о своем имидже. У них были непростые отношения: дочь часто упрекала Франклин в том, что она придумывает небылицы и тратит слишком много денег. В ответ она слышала лишь поток новых фантазий. Например, однажды мать обещала прилететь к ней на частном самолете бывшего американского госсекретаря Колина Пауэлла.

В начале 2010-х годов Франклин выселили из дома в Калифорнии за неуплату аренды, после чего она перебралась во Флориду. Там бывшая телезвезда проводила дни, слоняясь по торговым центрам и кафе, в одном из которых она и подружилась с завсегдатаями. С собой у Джо всегда был iPad — с его помощью она читала новости, смотрела фильмы и переписывалась с друзьями.

После переезда во Флориду Франклин практически перестала общаться с родственниками. Денег на жилье у нее не было, и в итоге она стала жить на улице

Во Флориде Франклин несколько раз задерживали полицейские — за хранение марихуаны и за кражу вина из магазина. Несколько раз ей удавалось ненадолго поселиться в отеле. Сотрудник одного из них вспомнил, что Франклин расплачивалась за номер множеством кредитных карт и наличными. Несколько раз он ловил ее на кражах конфет и батончиков из магазина при отеле. Мужчина понял, что у нее проблемы с деньгами, и предложил ей помощь, но она наотрез отказалась.

Журналистка вообще с трудом принимала помощь. Однажды полицейский увидел, что она спит на парковке возле отеля, и предложил ей контакты приюта для бездомных. Она вновь ответила отказом.

Франклин не выглядела как человек с психическими проблемами, отметил полицейский Джастин Кастинейр, который не раз видел ее на улицах Флориды. По его словам, она ухаживала за собой: выглядела опрятно, волосы всегда уложены. Он несколько раз предлагал отвезти ее в приют для бездомных, но каждый раз она излагала ему одну и ту же легенду.

Она всегда отвечала одно и то же: «О, не волнуйтесь, со мной все хорошо. У меня есть деньги. Я из Калифорнии. У меня там есть дом. Здесь я в отпуске» Джастин Кастинейр полицейский из Флориды

«Была главной жертвой»

Одним из тех, кому написали друзья Франклин, обеспокоенные ее исчезновением, был брат журналистки Джордж. Он сразу позвонил в полицию. На поиски бывшей журналистки отправился Джастин Кастинейр, который уже был с ней знаком. Полицейский нашел ее на улице, после чего сразу позвонил Джорджу и передал ей трубку, однако она не захотела разговаривать с братом.

Летом 2022 года Джордж приехал во Флориду, чтобы понять, как живет его сестра. Он опасался, что Франклин может сбежать, увидев его, и решил замаскироваться. Спрятав лицо за очками и бейсболкой, он проследил за сестрой и узнал, что она живет на улице.

Вскоре одна из подруг Франклин из кофейни придумала способ помочь ей так, чтобы она не отказалась. Она предложила Джорджу снять жилье для сестры. Затем, согласно плану, подруга должна была сказать Джо, что это ее квартира, и попросить ее переехать туда, чтобы поддерживать там порядок. Франклин не заметила подвоха и согласилась.

Josephine Franklin / YouTube

Перед переездом Франклин в квартиру друзья позаботились о том, чтобы у нее было все необходимое. Они заранее привезли туда мебель, а холодильник наполнили продуктами

Вскоре после переезда Франклин получила сообщение от детей. Дочь и сын предложили ей встретиться и вместе сходить к психотерапевту. «На протяжении многих лет наши отношения были сложными, но, возможно, специалист поможет их наладить», — писали они. Однако мать им не ответила.

Летом 2023 года самочувствие Франклин внезапно ухудшилось, она резко начала терять вес. 19 июля 2023 года бывшая телезвезда скончалась от сердечной недостаточности. Ей было 76 лет.

Она причинила боль стольким людям. Но все же она была главной жертвой своих фантазий

Хью-младший Траут, сын журналистки Джо Франклин

У многих остались приятные воспоминания о журналистке, несмотря на то, что ее ложь раскрылась. Друзья из кофейни тепло отзываются о Франклин. «Она была замечательной женщиной», — сказал ее друг Джефф Миллер.