«Метод Питовранова»: главный секрет успеха шефа советской контрразведки

Имя Евгения Питовранова, возможно, несколько менее известно, чем имена его коллег: Лаврентия Берии или Юрия Андропова, хотя этот старый разведчик был почти «свидетелем века» и владел множеством тайн.

Первые шаги в НКВД

Евгений Питовранов родился в 1915 и, будучи еще совсем молодым человеком, в 1938 году решил связать свою жизнь с НКВД. Карьера молодого сотрудника росла быстро, как тесто на дрожжах: в 1941 году он возглавляет всю структуру НКВД по многолюдной и индустриально развитой Горьковской области, а уже на 28 году жизни молодой человек, никогда не видевший войны, впервые примеряет генеральские погоны. Сам он объяснял успех первых лет своей службы тем, что у него получалось с невероятной легкостью расстраивать планы неких «шпионов и диверсантов».

Стремительно развивающаяся карьера однажды, правда, чуть было не оборвалась самым трагичным для Питовранова образом: в 1950 году был казнен его начальник, Абакумов, а включившийся маховик репрессии сумел прихватить и самого Питовранова, генерала арестовали, казалось бы, дело были совсем плохи, но он сумел найти довольно простое и изысканное решение из сложившейся ситуации: он написал лично Сталину некое подобие подробной инструкции о том, как методологически правильней бороться с сионистами и вредителями из числа еврейского населения станы. Сталин инструкцию оценил, и так Питовранов вновь оказался на свободе.

Дальше его ждало назначение на важную должность в ГДР, где он проработает почти до конца десятилетия, должность руководителя торгово-промышленной палаты СССР и множество иных, не менее ответственных государственных чинов. Именно он в свое время обучал многих виднейших советских разведчиков (включая, например, Андропова), а продолжительностью его картеры доходит почти до времени распада СССР.

Впрочем, своим успехах он в значительной мере должен был быть обязан лично Сталину, который однажды дал ему один крайне эффективный совет: не надо разводить очень большую агентурную сеть.

Питовранов с той поры не только никогда не позволял себе расширять сеть, но и разработал своеобразный метод работы с информаторами, который позволил ему долго оставаться в контрразведке.

Тайна метода Питовранова

Азы своего метода он начал вырабатывать еще во время работы в ГДР. К этому периоду времени относится ряд несомненных достижений советской контрразведки: в частности, Питовранов сумел переманить на свою стороны босса разведки ФРГ и нескольких особо заметных западногерманских промышленников.

Если коротко — в работе с информаторами он преимущественно использовал метод пряника, а не кнута. Так, например, разоблачая деятельность антисоветских элементов, он добивался того, чтобы его информаторы были избавлены от трудовой повинности, у него получалось создавать в своей небольшой агентурной сети мнимое ощущение доверительности. Так, например, он старался достичь такого эффекта, чтобы агентурная сеть не столько работала на КГБ СССР, сколько на него лично. Помимо того — он старался лишний раз не давить на стукачей, оставляя за ними право на полностью добровольное сотрудничество с органами государственной безопасности.

Благодаря такой специфике работы у старого разведчика получилось долго проработать в этих структурах и стать своего рода символом эпохи.