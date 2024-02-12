103-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Долгожительница из США раскрыла секрет, который помог ей прожить больше ста лет. Об этом сообщает KCRG-TV.

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Верна Платнер из штата Аризона недавно отметила 103-й день рождения. По ее мнению, секрет долголетия заключается в умеренности. «Немного хорошего, немного плохого — вместе они отлично дополняют друг друга», — считает она.

Женщина родилась в 1921 году и всю жизнь провела в Аризоне. Она окончила университет, работала учительницей в начальной школе, вышла замуж и родила двоих детей. По ее собственному признанию, до недавнего времени она не придавала особого значения своему возрасту.