Как советский атлет нашел неожиданное призвание

Некоторые спортсмены после завершения карьеры пробуют себя в кинематографе. Самый известный пример такого неожиданного «трансфера» — звезда фильмов Гая Ричи футболист Винни Джонс, поигравший в своё время за «Лидс», «Челси» и сборную Уэльса. Однако в нашей стране подобные примеры тоже есть. Советский рекордсмен Юрий Думчев после завершения карьеры в лёгкой атлетике решил попробовать себя на съёмочной площадке.

© Кадр из фильма "Человек с бульвара капуцинов"

Погоня за Олимпиадой

Ещё в школе Думчева тянуло к искусству. Он занимался в драмкружке и даже ходил в музыкальную школу — игра на баяне. Однако в тот момент в жизни Юрия появилась ещё одна страсть — спорт. Сначала в родной Воронежской области он пробовал себя в тяжёлой атлетике, а затем, когда врачи обнаружили у него порок сердца, стал заниматься лёгкой. По-настоящему обрёл себя Думчев в метании диска.

Данные у парня были фантастические. Рост около двух метров, широкие плечи, развитая мускулатура. В середине 1970-х Юрий отправился в Москву, где поступил в спортивную школу-интернат. Успехи не заставили себя ждать. Закончив школу, Думчев поступил в институт физкультуры и одновременно стал тренироваться с национальной командой СССР.

Разумеется, молодой спортсмен грезил Олимпиадой, тем более что в 1980 году она должна был состояться в Москве. Однако за год до старта Игр в жизнь Думчева вновь пришло кино. Режиссёр Павел Любимов позвал его сняться в картине под названием «Быстрее собственной тени», где Юрий по сути сыграл самого себя — спортсмена-дискобола. Съёмки при этом не помешали спортсмену уже в марте 1980-го установить рекорд Советского Союза.

Увы, долгожданные соревнования стали для Думчева разочарованием. Он был близок к медалям, но чуть-чуть не дотянул — занял пятое место. Выступить на следующей Олимпиаде и вовсе не получилось: СССР бойкотировал Игры в Лос-Анджелесе. Зато на Играх Дружбы, которые наша страна проводила вместо американских соревнований, Думчев завоевал золотую медаль.

В последующие годы Юрий продолжал периодически побеждать на внутренних турнирах и ставить локальные рекорды. Мечты об Олимпиаде привели Думчева в Сеул в 1988 году, однако здесь всё получилось ещё более обидно, чем в Москве. Четвёртое место — самое обидное для спортсменов, и именно его занял советский метатель диска в Южной Корее. Вскоре Юрий принял решение завершить карьеру спортсмена и сосредоточился на кино.

Вернуться на вышло

Думчев с головой погрузился в новую профессию. Очень уж больших ролей бывшему рекордсмену не давали, но засветиться в некоторых по-настоящему хитовых фильмах атлету удалось. Например, он сыграл у Сергея Бондарчука в «Борисе Годунове», а затем — у Аллы Суриковой в «Человеке с бульвара капуцинов». Пожалуй, именно последний фильм стал для Юрия звёздным часом. Колоритный индеец, в которого перевоплотился советский силач, на долгие годы стал любимцем публики.

Кадр из фильма "Человек с бульвара капуцинов"

К сожалению, чаще всего Думчеву приходилось играть разного рода криминальных личностей — прежде всего громил-бандитов. Похоже, в какой-то момент подобная однотипность ролей немного приелась Юрию, и он решил, что, возможно, настало время вернуться в спорт. Атлет рассказывал, что он начал тренировать одного из юных спортсменов чисто по дружбе, а затем одно зацепилось за другое, и он стал старшим тренером сборной Москвы по метанию диска и толканию ядра.