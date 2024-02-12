Такер Карлсон: вербовка в ритме ча-ча-ча

Такер Карлсон: свой среди чужих, чужой среди своих
Главным событием недели в политической жизни стало интервью президента России Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Только в социальных сетях и на видеосервисах его посмотрели сотни миллионов пользователей. За два часа семь минут разговора президент изложил в сконцентрированном виде позицию России по внешней политике. Впервые в истории Владимир Путин дал интервью не представителю традиционного СМИ, а блогеру, сообщает корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров.
Этого интервью ждали и боялись. Американской политической элите инициатива Такера Карлсона не понравилась ещё до публикации материала.
«Он как щенок. Знаете, после того как его уволили из стольких американских изданий, я не удивлюсь, если у него появится контракт с каким-нибудь российским изданием, потому что он полезный идиот», – отметила бывший экс-президент США Хиллари Клинтон.
И это она про самого популярного тележурналиста Америки.
Такер Карлсон родился в 1969 году в Сан-Франциско. У него английские, немецкие, швейцарские и итальянские корни. Отец Ричард, или сокращенно – Дик, тоже начинал как тележурналист. Вот семилетний Такер попал в один из его репортажей.
Позже Дик Карлсон стал директором радиостанции правительства США «Голос Америки». Которая работала под крышей ЦРУ. Сегодня в России признана иноагентом. В 1979-м отец удачно женился во второй раз. Мачеха Такера из семьи Суонсон, что заработали состояние на производстве популярных TV-ужинов: порции замороженных продуктов можно было быстро приготовить, не отвлекаясь от шоу и сериалов.
Такер учился только в элитных заведениях. Сначала в Швейцарии в College du Leman – дорогой частной школе с пансионом, где в основном учатся дети богатых иностранцев. Потом в американском Миддлтауне – в Школе Святого Джорджа, о которой еще писатель Фицджеральд упоминал.
Степень бакалавра истории получил в Тринити Колледже. В XIX веке его считали альтернативой Йельскому университету специально для прихожан Епископальной церкви. Церковь протестантская, небольшая – всего-то полтора миллиона адептов. Но зато среди последователей 11 президентов США, включая Вашингтона, обоих Рузвельтов и Буша-старшего. Ну и семья Карлсона – тоже. После учебы Такер хотел пойти дальше отца работать уже не под крышей, а в самом ЦРУ. Но не судьба.
«Может быть, слава Богу, что вас не взяли. Хотя это серьезная организация, я понимаю, мои бывшие коллеги, в том смысле, я работал в Первом главном управлении, это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда», – отмечал Владимир Путин в интервью.
Вместо разведки – в журналистику. Для начала «мажор» Такер устроился на скромную должность фактчекера, сотрудника, проверяющего достоверность информации, в консервативном журнале Police Review. А на телевидении дебютировал на либеральном CNN, где быстро продвинулся и стал соведущим шоу «Перекрестный огонь».
Уже здесь он заметный персонаж. Обещал съесть свой ботинок, если та самая Клинтон продаст миллион экземпляров своей автобиографии. Проиграл и получил башмак на блюде – шоколадный.
После попробовал себя на PBS – канале, сидящем на правительственных грантах, и на MSNBC – еще одной телекомпании с левым уклоном. Наконец в 2009-м сменил стан либералов на консерваторов.
«Я пришел на Fox после того, как меня уволили за низкие рейтинги. Я провалился. Мне было почти 40 лет. У меня было столько шансов, сколько никому не выпадает, но я облажался. Fox нанял меня, продвигал меня, дал мне шанс», – признавался журналист.
Участвовал не только в политических проектах, но и в шоу «Танцы со звездами». В паре не с кем-нибудь, а с Еленой Гриненко – чемпионкой России, а потом и США. Неужели это была вербовка в ритме ча-ча-ча?
У него отличная реакция, фирменные приемы. Он умеет не только говорить, но и выразительно молчать. Недоброжелатели называют это «лицо тренера». И смех: единомышленникам поднимает настроение, оппонентов – вводит в ступор.
Авторское шоу, которое он начал вести в 2016 году, каждый будний день смотрели до 4,5 миллиона человек. Такер сколотил состояние в 30 миллионов долларов, но при этом стал рупором простых американцев: традиционные ценности, критика неконтролируемой миграции, а вот истеблишмент он не щадил.
В итоге Карлсон оказался слишком смелым даже для Fox News. У канала возник конфликт с производителем машин для голосования. Журналисты компании утверждали, что на выборах 2020 года аппараты помогли Байдену победить но доказать это не смогли. Весной прошлого года Fox News согласился выплатить отступные в 800 миллионов долларов. И по данным западных СМИ, увольнение Карлсона стало частью досудебного соглашения.
Теперь он сам себе начальник. Что-то вроде блогера. С большой аудиторией – только в соцсети Илона Маска на него подписаны более 12 миллионов человек.
«Я думаю, это было ужасное решение избавиться от тебя. Ты был номер один на телевидении. И вдруг мы пишем это интервью, но рейтинги у нас будут гораздо выше», – говорил Трамп.
Такер напоминает, что такое стандарты настоящей журналистики. Берет интервью у тех, кого на Западе всячески игнорируют. Например, у Джулиана Ассанжа или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. И вот теперь интервью с Владимиром Путиным. Показательно, что перед встречей Карлсон записывает четырехминутный анонс.
«Свобода слова – наше право по рождению. Мы родились с правом говорить то, во что верим. Это право не может быть отнято, независимо от того, кто находится в Белом доме. Но они все равно пытаются», – подчеркивал Карлсон.
Но свободные западные СМИ эти слова вырезают. Например, британское агентство The Telegraph оставляет всего полторы минуты. По данным журнала Newsweek, за то, что Карлсон делает свою работу, ЕС может санкции против него ввести, а западные СМИ соревнуются, кто создаст лучшую карикатуру на телеведущего. Профессиональная зависть? Или своеобразное понимание журналистской солидарности? Но тонны негатива Карлсону только на руку – больше просмотров.