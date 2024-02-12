Такер Карлсон: вербовка в ритме ча-ча-ча

Главным событием недели в политической жизни стало интервью президента России Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Только в социальных сетях и на видеосервисах его посмотрели сотни миллионов пользователей. За два часа семь минут разговора президент изложил в сконцентрированном виде позицию России по внешней политике. Впервые в истории Владимир Путин дал интервью не представителю традиционного СМИ, а блогеру, сообщает корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров.

Этого интервью ждали и боялись. Американской политической элите инициатива Такера Карлсона не понравилась ещё до публикации материала.

«Он как щенок. Знаете, после того как его уволили из стольких американских изданий, я не удивлюсь, если у него появится контракт с каким-нибудь российским изданием, потому что он полезный идиот», – отметила бывший экс-президент США Хиллари Клинтон.

И это она про самого популярного тележурналиста Америки.

Такер Карлсон родился в 1969 году в Сан-Франциско. У него английские, немецкие, швейцарские и итальянские корни. Отец Ричард, или сокращенно – Дик, тоже начинал как тележурналист. Вот семилетний Такер попал в один из его репортажей.

Позже Дик Карлсон стал директором радиостанции правительства США «Голос Америки». Которая работала под крышей ЦРУ. Сегодня в России признана иноагентом. В 1979-м отец удачно женился во второй раз. Мачеха Такера из семьи Суонсон, что заработали состояние на производстве популярных TV-ужинов: порции замороженных продуктов можно было быстро приготовить, не отвлекаясь от шоу и сериалов.

Такер учился только в элитных заведениях. Сначала в Швейцарии в College du Leman – дорогой частной школе с пансионом, где в основном учатся дети богатых иностранцев. Потом в американском Миддлтауне – в Школе Святого Джорджа, о которой еще писатель Фицджеральд упоминал.

Степень бакалавра истории получил в Тринити Колледже. В XIX веке его считали альтернативой Йельскому университету специально для прихожан Епископальной церкви. Церковь протестантская, небольшая – всего-то полтора миллиона адептов. Но зато среди последователей 11 президентов США, включая Вашингтона, обоих Рузвельтов и Буша-старшего. Ну и семья Карлсона – тоже. После учебы Такер хотел пойти дальше отца работать уже не под крышей, а в самом ЦРУ. Но не судьба.

«Может быть, слава Богу, что вас не взяли. Хотя это серьезная организация, я понимаю, мои бывшие коллеги, в том смысле, я работал в Первом главном управлении, это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда», – отмечал Владимир Путин в интервью.

Вместо разведки – в журналистику. Для начала «мажор» Такер устроился на скромную должность фактчекера, сотрудника, проверяющего достоверность информации, в консервативном журнале Police Review. А на телевидении дебютировал на либеральном CNN, где быстро продвинулся и стал соведущим шоу «Перекрестный огонь».

Уже здесь он заметный персонаж. Обещал съесть свой ботинок, если та самая Клинтон продаст миллион экземпляров своей автобиографии. Проиграл и получил башмак на блюде – шоколадный.

После попробовал себя на PBS – канале, сидящем на правительственных грантах, и на MSNBC – еще одной телекомпании с левым уклоном. Наконец в 2009-м сменил стан либералов на консерваторов.

«Я пришел на Fox после того, как меня уволили за низкие рейтинги. Я провалился. Мне было почти 40 лет. У меня было столько шансов, сколько никому не выпадает, но я облажался. Fox нанял меня, продвигал меня, дал мне шанс», – признавался журналист.

Участвовал не только в политических проектах, но и в шоу «Танцы со звездами». В паре не с кем-нибудь, а с Еленой Гриненко – чемпионкой России, а потом и США. Неужели это была вербовка в ритме ча-ча-ча?

У него отличная реакция, фирменные приемы. Он умеет не только говорить, но и выразительно молчать. Недоброжелатели называют это «лицо тренера». И смех: единомышленникам поднимает настроение, оппонентов – вводит в ступор.

Авторское шоу, которое он начал вести в 2016 году, каждый будний день смотрели до 4,5 миллиона человек. Такер сколотил состояние в 30 миллионов долларов, но при этом стал рупором простых американцев: традиционные ценности, критика неконтролируемой миграции, а вот истеблишмент он не щадил.

В итоге Карлсон оказался слишком смелым даже для Fox News. У канала возник конфликт с производителем машин для голосования. Журналисты компании утверждали, что на выборах 2020 года аппараты помогли Байдену победить но доказать это не смогли. Весной прошлого года Fox News согласился выплатить отступные в 800 миллионов долларов. И по данным западных СМИ, увольнение Карлсона стало частью досудебного соглашения.

Теперь он сам себе начальник. Что-то вроде блогера. С большой аудиторией – только в соцсети Илона Маска на него подписаны более 12 миллионов человек.

«Я думаю, это было ужасное решение избавиться от тебя. Ты был номер один на телевидении. И вдруг мы пишем это интервью, но рейтинги у нас будут гораздо выше», – говорил Трамп.

Такер напоминает, что такое стандарты настоящей журналистики. Берет интервью у тех, кого на Западе всячески игнорируют. Например, у Джулиана Ассанжа или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. И вот теперь интервью с Владимиром Путиным. Показательно, что перед встречей Карлсон записывает четырехминутный анонс.

«Свобода слова – наше право по рождению. Мы родились с правом говорить то, во что верим. Это право не может быть отнято, независимо от того, кто находится в Белом доме. Но они все равно пытаются», – подчеркивал Карлсон.