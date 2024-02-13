Королева сарказма: культовые афоризмы Фаины Раневской

Смелая, дерзкая, талантливая. Актриса Фаина Раневская создала множество ярких образов на сцене и в кино. Однако не менее запоминающимися были и ее высказывания в жизни. В этих метких, часто саркастичных, комментариях всегда крылась суровая правда жизни, вдохновляющая мудрость и искрометный юмор. Многие афоризмы Раневской по сей день пользуются бешеной популярностью. MIR24.TV собрал в карточках самые актуальные цитаты выдающейся артистки.