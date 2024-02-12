50 лет назад Александра Солженицына лишили советского гражданства
Полвека назад, в 1974 году, Президиум Верховного Совета СССР издал указ о лишении гражданства Советского Союза писателя Александра Солженицына.
Он был обвинен в "систематическом совершении действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб Союзу Советских Социалистических Республик". 13 февраля 1974 года Солженицына выслали в ФРГ, впоследствии писатель жил в США.
В 1990-м, незадолго до развала Советского Союза, литератор был восстановлен в советском гражданстве, а в 1994-м вернулся на родину, уже в Россию.
27 мая 1994 года самолет американской авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс из Анкориджа во Владивосток, сделал промежуточную остановку в Магадане - он стал первым городом на родной земле после возвращения Солженицына. В сторону Москвы писатель отправился по Транссибу через всю страну - это путешествие заняло 56 дней.