50 лет назад Александра Солженицына лишили советского гражданства

Полвека назад, в 1974 году, Президиум Верховного Совета СССР издал указ о лишении гражданства Советского Союза писателя Александра Солженицына.

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Он был обвинен в "систематическом совершении действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб Союзу Советских Социалистических Республик". 13 февраля 1974 года Солженицына выслали в ФРГ, впоследствии писатель жил в США.

В 1990-м, незадолго до развала Советского Союза, литератор был восстановлен в советском гражданстве, а в 1994-м вернулся на родину, уже в Россию.