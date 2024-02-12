Могла ли смерть Гитлера быть постановкой

Смерть главного идеолога нацизма Адольфа Гитлера даже спустя много десятилетий вызывает больше вопросов, нежели ответов.

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Например, существует версия, что конец Гитлера мог быть постановкой.

Как дела в Южной Америке?

Число исследователей, которые уверяют, что напали на послевоенный след Гитлера, хватало как в XX веке, так хватает и в XXI веке. По их мнению, вместо него якобы убили и похоронили двойника. Сам же германский фюрер благополучно затерялся то ли в Бразилии, то ли в Чили, то ли в Парагвае. Самая фантастическая версия гласит о нахождении Гитлера после краха нацистской Германии в Антарктиде на секретной станции. В январе 2017 года в британской «Дейли мейл» вышла статья, авторы которой утверждали – Гитлера в последние дни войны тайно доставили в нацистский лагерь, расположенный в Аргентине. Бывший кадровый сотрудник ЦРУ Боб Бейер и офицер спецназа Тим Кеннеди якобы это смогли установить по документам. Они намекали, что их предположение имеет право на существование, так как советская сторона не только не провела генетическую экспертизу останков Гитлера и Браун, но и никому не позволила этого сделать.

Найти 10 отличий

Чтобы положить конец россказням и спекуляции на этой теме, в марте 2017 года ФСБ России разрешила группе французских учёных во главе с профессором Филиппом Шарлье провести дентологический анализ сохранившейся челюсти Гитлера. Результаты исследования были опубликованы в 2018 году в очередном номере «Европейского журнала медицины внутренних болезней». Учёные признали, что никаких сомнений в том, что данная челюсть действительно принадлежала Адольфу Гитлеру, не осталось. Такой вывод они сделали на основе сравнительного анализа рентгеновских снимков зубов фюрера с документами о сделанных ему зубных протезах и имплантатах. Многих исследование, проведённое на основе сходства описаний гитлеровских зубов, не убедило. Развеять абсолютно все сомнения, безусловно, могла бы генетическая экспертиза, но разрешение на её проведение до сих пор никому получить не удалось. Ответ российской стороны прост – необходимости в таком анализе нет, так как подлинность останков не вызывает никаких сомнений.

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