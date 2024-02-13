«Шибко я комиссарил»: за что Михаила Шолохова едва не расстреляли

Известно, что будущий нобелевский лауреат Михаил Шолохов вынужден был работать с 15 лет. Он успел потрудиться грузчиком и каменщиком, учителем школы ликвидации безграмотности и журналистом, счетоводом и налоговым инспектором. С последней работой связаны не самые приятные страницы биографии писателя.

Лихое время

Надо сказать, что юность и молодость Шолохова пришлись на лихое время — Революцию, Гражданскую войну и послевоенную разруху. В 15-летнем возрасте парень вступил в продотряд и был отправлен в станицу Букановскую для сбора (а точнее — принудительного изъятия) сельхозпродукции у местного населения.

В ту пору в регионе было неспокойно — продолжалась Гражданская война и лютовал Батька Махно. Однажды вместе с продотрядом, которым Шолохов и руководил, он оказался в плену у анархистов. Все ожидали расстрела, но, видимо, Махно был в хорошем настроении, раз велел пленных отпустить, дозволив лишь едва покуражиться над ними плетками.

Налоговый инспектор

Годом позже Шолохов был назначен в той же станице Букановской налоговым инспектором. В его обязанности входила оценка имущества станичников. К тому времени продразверстка была заменена продналогом. А чтобы его собрать, необходимо было четко понимать, сколько можно поиметь с конкретного домохозяйства. Не проработав и года, 31 августа 1922 года Михаил Шолохов был арестован за нарушения.

Без вины виноватый

До сих пор не понятно, из-за чего. Скорее всего, эта история была неприятна для самого Шолохова, поэтому ее подробности писатель и скрывал. Он утверждал, что причиной всему стали притеснения и давление на местных жителей:

«Я вел крутую линию, да и время было крутое; шибко я комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти».

Правда, многие исследователи биографии писателя этому не верят. Среди них распространено мнение, что Шолохов попался на мошенничестве с цифрами. Причем кто-то считает, что Михаил специально снижал установленную налоговую ставку, чтобы облегчить жизнь трудового населения, а кто-то уверяет — что делал это за взятки.

Ну, а некоторые жители станицы Букановской рассказывали, что Шолохов обменял изъятую скотину на жеребца для собственных нужд.

Мягкий приговор