«Шибко я комиссарил»: за что Михаила Шолохова едва не расстреляли

«Cуд ревтрибунала»: за что Шолохова едва не расстреляли
Известно, что будущий нобелевский лауреат Михаил Шолохов вынужден был работать с 15 лет. Он успел потрудиться грузчиком и каменщиком, учителем школы ликвидации безграмотности и журналистом, счетоводом и налоговым инспектором. С последней работой связаны не самые приятные страницы биографии писателя.
Лихое время
Надо сказать, что юность и молодость Шолохова пришлись на лихое время — Революцию, Гражданскую войну и послевоенную разруху. В 15-летнем возрасте парень вступил в продотряд и был отправлен в станицу Букановскую для сбора (а точнее — принудительного изъятия) сельхозпродукции у местного населения.
В ту пору в регионе было неспокойно — продолжалась Гражданская война и лютовал Батька Махно. Однажды вместе с продотрядом, которым Шолохов и руководил, он оказался в плену у анархистов. Все ожидали расстрела, но, видимо, Махно был в хорошем настроении, раз велел пленных отпустить, дозволив лишь едва покуражиться над ними плетками.
Налоговый инспектор
Годом позже Шолохов был назначен в той же станице Букановской налоговым инспектором. В его обязанности входила оценка имущества станичников. К тому времени продразверстка была заменена продналогом. А чтобы его собрать, необходимо было четко понимать, сколько можно поиметь с конкретного домохозяйства. Не проработав и года, 31 августа 1922 года Михаил Шолохов был арестован за нарушения.
Без вины виноватый
До сих пор не понятно, из-за чего. Скорее всего, эта история была неприятна для самого Шолохова, поэтому ее подробности писатель и скрывал. Он утверждал, что причиной всему стали притеснения и давление на местных жителей:
«Я вел крутую линию, да и время было крутое; шибко я комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти».
Правда, многие исследователи биографии писателя этому не верят. Среди них распространено мнение, что Шолохов попался на мошенничестве с цифрами. Причем кто-то считает, что Михаил специально снижал установленную налоговую ставку, чтобы облегчить жизнь трудового населения, а кто-то уверяет — что делал это за взятки.
Ну, а некоторые жители станицы Букановской рассказывали, что Шолохов обменял изъятую скотину на жеребца для собственных нужд.
Мягкий приговор
Как бы то ни было, но приговор был на удивление мягким. Со слов писателя, он ожидал расстрела, но отделался лишь годом условного заключения. Правда, рассказывают, что добиться этого удалось лишь благодаря отцу Шолохова, который дал взятку священнику, чтобы тот изменил дату рождения Михаила с 1904 на 1905 год. Ну а применять смертную казнь к несовершеннолетним по закону было нельзя.