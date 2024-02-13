60 лет назад в Ленинграде по обвинению в тунеядстве арестовали Бродского

13 февраля 1964 года, в Ленинграде был арестован Иосиф Бродский. Официальной причиной ареста было тунеядство: уйдя из школы после 8 класса, Бродский работал в разных местах, но в штате не числился с 1962 года.

© Иосиф Бродский. На момент ареста поэту было 23 года

Правительственный указ "О тунеядцах" был принят всего за три года до ареста Бродского. Но к этому моменту осуждено по нему было уже около 37 тысяч человек. Кстати, "органы" дважды предупреждали поэта о подобном развитии событий.

Подготовка процесса над Бродским началась за несколько месяцев до задержания с фельетона в газете "Вечерний Ленинград". Основным автором текста "Окололитературный трутень", опубликованного 29 ноября 1963 года, считается Яков Лернер, член КПСС, участник народной дружины. Позже этот неравнодушный гражданин получил два тюремных срока: сначала за мошенничество и хранение огнестрельного оружия, потом за мошенничество и взятку.

Бродского, которому на момент суда было 23 года, приговорили к пятилетней ссылке, но провел он в ней полтора года - в деревне Норенская Коношского района Архангельской области. Принято считать, что именно там он окончательно сформировался как поэт.