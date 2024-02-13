МВД РФ объявило премьер-министра Эстонии и ряд других деятелей из Прибалтики в розыск за, как выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "надругательство над исторической памятью" и враждебные действия по отношению к России. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, "это только начало". Вспомним, чем "прославилась" Каллас.

Именно при ее премьерстве в Эстонии в 2022 году было принято решение о сносе более 200 памятников советским воинам. Примечательно, что свыше 50 монументов были разрушены еще до того, как специальная рабочая группа занялась изучением расположенных в стране монументов. В частности в августе 2022 года власти Нарвы убрали с постамента танк Т-34. А в октябре того же года в городе Кярдла на острове Хийумаа был демонтирован памятник советским защитникам острова. Показательно, что вместе с уничтожением монументов власти Эстонии эксгумировали останки из нескольких десятков массовых захоронений.

В 2023 году Каллас записала скандальное видеообращение в поддержку анонимных интернет-троллей из NAFO (North Atlantic Fella Organization), которые занимаются распространением русофобии с помощью мемов и травлей всех, кто осмеливается критиковать политику Вашингтона и Брюсселя в отношении конфликта на Украине.

В том же году в разговоре с пранкерами, притворившимися неким деятелем из Африки, она призналась, что Эстония помогала Украине с 2014 года.

В январе 2024 года Каллас категорически отказалась выделять средства на повышение зарплат учителям. Для этого необходимо найти дополнительно 46 миллионов евро, которых в бюджете нет из-за поддержки киевского режима. По словам самой Каллас, с 2022 года Эстония поставила Киеву военную помощь на сумму порядка 500 миллионов евро.