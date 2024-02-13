Героиня мема про сову умерла в Казани

Женщина из вирусного видеоролика "А я думала сова" скончалась от рака печени. Ее последние годы жизни в Казани были тяжелыми.

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6 февраля текущего года стало известно о смерти Суфии Хайдаровны. Женщина прославилась в Сети, благодаря вирусному видеоролику, где она путает видеокамеру с совой. Мем был создан в Казани в 2013 году. Утверждается, что пенсионерка никогда не видела сов, это было ее мечтой.

Последние несколько лет женщина вынуждено жила в подъезде из-за конфликта с детьми. Об этом узнал автор видео – Байбулат Батуллин. Мужчина старался помогать пенсионерке, а позже регулярно навещал ее в больнице и звонил.