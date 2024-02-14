Кто завещал Путину коллекцию картин на $2 млрд

Российский искусствовед Нина Молева скончалась в Москве в 98-летнем возрасте. В наследство от мужа ей досталась коллекция картин стоимостью, по словам женщины, около $2 млрд — эти полотна она завещала президенту РФ Владимиру Путину. При этом точный состав коллекции неизвестен, от нее отказались власти Москвы и музей ГМИИ им. А.С. Пушкина — из-за отсутствия исторической ценности. Кроме главы государства возможными наследниками могут быть родственники Молевой в Польше и Моника Белуччи.

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Российская писательница и искусствовед Нина Молева скончалась 11 февраля на 99-м году жизни, сообщила пресс-служба министерства культуры России, сообщают РИА Новости.

Молева родилась 5 декабря 1925 года в Москве. Она исследовала историю русского и зарубежного искусства, писала монографии о живописцах, в том числе о Федоре Рокотове, Иване Никитине, Дмитрии Левицком, Павле Чистякове и Константине Коровине.

Искусствовед была замужем за художником Элием Белютиным, после его смерти в 2012 году ей досталась коллекция картин, которая, по ее словам, содержит произведения Рембрандта, Тициана, Тинторетто и Питера Рубенса и оценивается в $2 млрд.

Как рассказывала сама Молева в интервью mk.ru, они с мужем хотели завещать полотна государству, однако столкнулись с юридическими сложностями:

«Мы с мужем хотели, чтобы все это (коллекция) осталось России. Первое завещание составили еще в 91 году, и оно хранилось в нотариальной конторе. <...> Когда муж умер, выяснилось, что в нашей стране, оказывается, по закону завещать что-то можно только физическому лицу или учреждению. Не государству».

В итоге искусствовед завещала коллекцию «юридическому представителю» страны — президенту Владимиру Путину.

«Почему Путин? <...> Помните конец 1999 года: начиналось новое тысячелетие, и это знаменитое выступление Ельцина: «Я ухожу!» На следующий день к власти пришел Путин и вскоре подписал награждение Элия Белютина орденом Почета. А когда мужа не стало, лично президент определил место его захоронения», — объяснила она свое решение.

По данным mk.ru, Путин был в гостях у Молевой и смотрел на картины.

Откуда картины?

Точный состав и стоимость коллекции неизвестны. По данным The Art Newspaper Russia, музей ГМИИ им. А.С. Пушкина отказался принять картины Молевой, так как ведущий сотрудник Виктория Маркова посчитала, что в коллекции нет практически ни одного «из заявленных владельцами громких имен», а многие произведения не представляют никакой исторической ценности. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков также отказался принять коллекцию в дар городу.

Другие наследники

В разговоре с kp.ru Молева рассказала, что после смерти мужа с ней связались поляки. Они предложили захоронить Белютина останки в Польше — на Аллее Славы. При этом сама искусствовед посчитала, что предложение было сделано с целью забрать коллекцию, она не согласилась. Аналогичное предложение поступило от Италии.

При этом польский журналист Виктор Батер рассказал kp.ru, что Молева сама связалась с польскими представителями, попросив помочь захоронить останки мужа на польской земле и перевести туда картины. Сделка почти состоялась, но по неизвестной причине вдова прекратила общение с министерством иностранных дел Польши. По словам Батера, это произошло из-за того, что ей не разрешили захоронить мужа на Аллее Славы.