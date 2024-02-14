«Роковая красотка»: как на самом деле выглядела Сонька Золотая Ручка

Красота — понятие относительное. Она исторична, субъективна и довольно абстрактна.

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Представления о ней постоянно меняются: вспомнить хоть о том, что в XVII веке ценились женщины с заметным избыточным весом, а палеолитические Венеры древности вообще изображают практически круглых женщин.

Вехи биографии

Легендарная воровка родилась в простой еврейской семье, в 1846 году. Примечательно, кстати, что Софьей он не была, а получила при рождении звучное и немного диковатое для нашего уха имя Шейндлей-Сура.

Обстоятельства сложились так, что она в совсем раннем возрасте покинула родной дом и устроилась служанкой к одной крайне экстравагантной актрисе цирка, где, собственно, и начала впитывать в себя привычки богемы.

Ее патронесса, к несчастью, скоро умерла и Сонька оказалась предоставлена самой себе. Тогда-то она и пришла к решению, что самый лучший жизненный путь — воровство. Так начинается история одной из самых главных преступниц русской истории.

Так вышло, что образ легендарной воровки еще при жизни успел обрасти мифами. В том числе, и представление о ее неземной красоте. Неправильным, правда, было бы утверждать, что эти слухи были полностью беспочвенны. Воровка трижды была замужем, а на протяжении всей жизни за ней вился шлейф из многочисленных поклонников (включая, кстати, и одного грека благородных кровей).

Была ли красавицей

«Сия особа, в прошлом кухарка, славилась необыкновенной красотой...» — так отзывалась о ней московская газета. Но вот не преувеличили ли падкие на сенсации журналисты внешнюю привлекательность аферистки?

В целом не обошлось без этого. Люди, близко знавшие Соньку, отзывались о ней как о человеке заурядной наружности. Невысокий рост (около полутора метров), широкие ноздри и тонкие губы. Сильнее всего ее внешний вид портила большая бородавка прямо на щеке. Согласно высказыванию некоторых ее знакомых, она была и вовсе рябой. Антон Чехов, видевший ее во время поездки на Сахалин, где Сонька отбывала наказание, и вовсе сравнивает преступницу с мышью. В частности, до нас дошли эти его слова «Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное».

Что же тогда манило к ней мужчин? Некий природный магнетизм, острый ум, театральность, искра живого таланта.

Она была довольно хорошо образована, знала шесть иностранных языков и умела обращаться с людьми. Дополнительный шарм преступнице придавал ее общественный образ. Она была неким “Робином Гудом в юбке”: принципиально отказывалась красть у бедных. Известен, правда, один прецедент, когда она обворовала вдову простого служащего. Но сделано это было по ошибке, которую она потом даже сумела изящно разрешить.

Когда ситуация прояснилась, то Сонька тут же мигом помчалась на почту и отправила деньги пострадавшей, сопроводив запиской следующего содержания: «Милостивая государыня! Я прочла в газете о постигшей вас беде. Я сожалею, что моя страсть к деньгам послужила причиной несчастья. Возвращаю вам ваши деньги и советую впредь поглубже их прятать. Еще раз прошу у вас прощения. Шлю поклон вашим бедным малюткам».