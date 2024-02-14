Пять самых несчастных знаменитых советских женщин

Не родись красивой, а родись счастливой — гласит народная мудрость. И жизнь ее полностью подтверждает.

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Иногда красоты, богатства и успешности недостаточно для личного счастья…

Анна Ахматова

Первый муж и сын — Николай и Лев Гумилевы, соответственно — Анны Ахматовой были репрессированы. Что касается второго мужа Николая Шулейко, то он умер от туберкулеза, не дожив до 40 лет. Впрочем, к тому времени Ахматова уже была с ним разведена и состояла в гражданском браке с критиком Николаем Пуниным. Он, кстати, был арестован вместе со Львом Гумилевым и скончался в заключении. С начала 1940-х годов поэтесса в отношениях не состояла, хотя ей периодически и писали любовные письма поклонники, но без какого-то продолжения.

Наталья Бехтерева

Внучка психиатра и невролога Владимира Бехтерева оказалась в детском доме в 13-летнем возрасте — ее родителей репрессировали в конце 1930-х. Дочь врагов народа сумела получить образование лишь благодаря своей настойчивости и отличной учебе. Она дважды была замужем. Первый ее брак не был особенно счастливым, а второй — закончился трагически. Сын второго мужа Натальи покончил с собой на фоне приема наркотиков. После чего супруг умер от сердечного приступа.

Анна Герман

В жизни знаменитой певицы была и слава, и любовь, и успех. Впрочем, ничто из этого не в состоянии было заменить отца, которого расстреляли, когда Анна была еще маленьким ребенком. В 1967 году уже на пике популярности певица попала в страшную автокатастрофу, получив 49 переломов. Полгода она неподвижно лежала в гипсе, после чего была вынуждена вновь учиться дышать полной грудью, сидеть и ходить. Ну а в 1980-м у Герман был обнаружен рак. Она скончалась на 47-м году жизни — ровно через 15 лет после той автокатастрофы.

Айседора Дункан

Знаменитая танцовщица известна в первую очередь по браку с Сергеем Есениным. Но страстная любовь с первого взгляда не стала семейной идиллией. Поэт много пил и ревновал жену почем зря. Все это выливалось в постоянные скандалы. Неудивительно, что брак распался, не просуществовав и двух лет. В сентябре 1927 года шарф Дункан застрял в колесе автомобиля и, затянувшись, удушил танцовщицу.

Валентина Леонтьева