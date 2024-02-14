Живущий в США писатель Ник Перумов признался в желании вернуться

Живущий в США российский писатель-фантаст Ник Перумов заявил о желании вернуться на родину. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

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Однако в реальности возвращение маловероятно по экономическим причинам. Перумов рассказал, что после отъезда четверть века назад он с семьей жил в Техасе, а сейчас проживает в Северной Каролине.

«Это печальная реальность, конечно. Как всякие русские люди, естественно, мы хотим вернуться, но увы, увы, увы…», — заявил писатель.

Перумов пояснил, что в 1998 году он уехал из России "просто потому, что надо было где-то работать, а в рынок мы не вписались". Свою писательскую деятельность он назвал "больше увлечением". Сейчас он работает "в лаборатории", не уточнив характер этой деятельности.

«Я всегда старался как можно чаще приезжать и стараюсь приезжать [в Россию]. Это сейчас стало трудно, но без России, без связи с родиной мы ничто», — сказал Перумов.

В интервью писатель отметил, что живущие в США простые люди оторваны от политики и все решения принимаются узким кругом элиты. По его словам, обычных американцев не волнует украинский конфликт.

Перумов стал известен в России после написания творческого продолжения серии книг "Властелин Колец" Дж. Толкиена и целого ряда других произведений в жанре фэнтези. 9 февраля стало известно, что российский писатель-фантаст Ник Перумов поддержал СВО.